Як виконувати маневри закидання голови, виведення підборіддя та висування нижньої щелепи

Частина передінтубаційних і невідкладних дихальних процедур, прийом закидання голови з підйомом підборіддя і прийом висування нижньої щелепи є 2 неінвазивними, мануальними втручаннями, які допомагають відновити прохідність верхніх дихальних шляхів, у випадках коли язик перекриває голосову щілину, що зазвичай відбувається у пацієнтів із приглушенням або повною відсутністю свідомості.

(Див. також Зупинка дихання та Відновлення та контроль прохідності дихальних шляхів).

Ці методи вимагають активної постійної присутності реаніматора і є невід’ємною частиною ШВЛ мішком Амбу.

Розміщення пацієнта у правильному положенні для інтубації, коли це можливо, є необхідним для цих мануальних методів, а також для інвазивних втручань на дихальних шляхах (тобто, при встановленні надглоткових і трахеальних дихальних трубок).

Додатково до цих методів повинні використовуватися ротоглоткові або носоглоткові дихальні трубки.

Додаткове використання постійного позитивного тиску в дихальних шляхах може допомогти відновити прохідність дихальних шляхів, коли мануальні методи недостатньо ефективні.

Показання Лікування при підозрі на обструкцію верхніх дихальних шляхів у пацієнтів із приглушенням або повною відсутністю свідомості.

Частина первинного невідкладного лікування апное або загрозливої ​​зупинки дихання

Покращення прохідності дихальних шляхів при ШВЛ мішком Амбу та інколи при самостійному диханні

Підтвердження апное

Протипоказання Абсолютні протипоказання Не існує медичних протипоказань для штучного дихання, однак пацієнт може мати діючі юридичні протипоказання (законне розпорядження про відмову від реанімації або специфічні попередні медичні вказівки). Відносні протипоказання Підозрюване або діагностоване пошкодження шийного відділу хребта Пацієнту з підозрою на травму шийного відділу хребта протипоказано розгинання голови або інші рухи в шиї, проте підтримання прохідності та вентиляції дихальних шляхів є пріоритетнішим. При підозрі на травму шийного відділу хребта переважно використовувати прийом з висуванням нижньої щелепи, при якому шия утримується у нейтральному положенні, а не прийом закидання голови з підйомом підборіддя.

Ускладнення Ускладнення є нечастими і включають наступні: Травма спинного мозку, якщо шийний відділ хребта має нестабільну травму кісток або зв'язок

Загострення травми нижньої щелепи

Обладнання Рукавички, маска, халат (тобто універсальні запобіжні заходи)

Рушники, простирадла або комерційні пристрої (підголовники) для підняття шиї та голови в оптимальне положення

Відсмоктуючий апарат та катетер Янкауера; щипці Магілла (якщо необхідно видалити легкодоступні сторонні об'єкти і пацієнт не має блювотного рефлексу) при необхідності очищення глотки

Додаткові міркування Для очищення верхніх дихальних шляхів за потреби слід використовувати відсмоктування.

Відповідна анатомія Вирівнювання зовнішнього слухового проходу з яремною ямкою може допомогти відкрити верхні дихальні шляхи та досягнути найкращого положення для огляду дихальних шляхів у разі потреби виконання ендотрахеальної інтубації.

Ступінь підйому голови, яка найкраще вирівнює вухо і яремну ямку, може бути різною (наприклад, відсутня у дітей з великим потиличним виступом, збільшена у пацієнтів з ожирінням).

Розташування Положення для інтубації — тільки за відсутності травми шийного відділу хребта Розташуйте пацієнта на ношах у положенні лежачи на спині.

Вирівняйте верхні дихальні шляхи для оптимального проходження повітря, помістивши пацієнта у правильне положення для інтубації (положення людини, що нюхає ранкове повітря: голова зігнута до переду за рахунок згинання в шийно-грудному відділі і розігнута в атлантоокципітальному суглобі). При правильному положенні для інтубації зовнішній слуховий прохід знаходиться на одній лінії з яремною ямкою. Для досягнення положення для інтубації може знадобитися помістити під голову, шию або плечі згорнуті рушники або інші матеріали, щоб шия була пригнута до тулуба, а голова розігнута в шиї. Для пацієнтів, які страждають на ожиріння, може знадобитися кілька згорнутих рушників або комерційний підголовник, щоб підняти плечі та шию на достатню висоту. Як правило, дітям поміщають м'яку підкладку під плечі, щоб зручно розмістити збільшений потиличний виступ. Положення голови та шиї для відкриття дихальних шляхів: Положення для інтубації Якщо передбачається можливе пошкодження шийного відділу хребта Помістіть пацієнта в горизонтальне положення на спині або на ношах з невеликим нахилом.

Не слід рухати шию, спочатку необхідно виконати прийом висування щелепи (для відкриття дихальних шляхів спочатку потрібно підняти підборіддя, а потім відкинути голову назад).

Покроковий опис процедури Закидання голови з підйомом підборіддя Нахиліть голову пацієнта назад, натиснувши на лоб.

Помістіть кінчики вказівного та середнього пальців під підборіддя та підтягніть нижню щелепу (не м'які тканини). Це допоможе відсунути мову від задньої стінки глотки та покращити прохідність дихальних шляхів. Переконайтеся, що підтягуєте виключно кісткову частину нижньої щелепи, а не тільки м'які тканини. Тиск на м'які тканини шиї може блокувати дихальні шляхи. Маневр виведення нижньої щелепи Встаньте біля голови пацієнта і покладіть долоні на вискі пацієнта, а пальці розмістіть під гілками нижньої щелепи.

У пацієнтів із можливою травмою шийного відділу хребта уникайте розгинання шиї.

Підтягуйте нижню щелепу пальцями вгору, як мінімум доти, доки нижні різці не будуть вище верхніх різців. Цей рух піднімає язик разом із нижньою щелепою, тим самим полегшуючи прохід у верхні дихальні шляхи. Переконайтеся, що підтягуєте або виводите виключно кісткову частину нижньої щелепи, а не тільки м'які тканини. Тиск на м'які тканини шиї може блокувати дихальні шляхи. Маневр виведення нижньої щелепи Як виконувати прийом із закида... Відео

Після процедури Підтримуйте ці положення стільки, скільки необхідно.