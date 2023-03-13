skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Dorothy Habrat, DO

Спеціалізація та досвід роботи

  • Emergency Medicine, EMS and Disaster Medicine

Членство в професійних спілках

  • Assistant Professor and EMS Fellowship Program Director, Department of Emergency Medicine
  • University of New Mexico School of Medicine
  • EMS Physician, Program Director
  • University of New Mexico EMS Consortium, University of New Mexico EMS Fellowship

Освіта

  • Medical School: Western University College of Osteopathic Medicine of the Pacific, Pomona, CA
  • Residency: Emergency Medicine, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE
  • Fellowship: EMS, University of New Mexico Health Sciences Center, Albuquerque, NM

Сертифікати

  • American Board of Emergency Medicine – Emergency Medicine
  • American Board of Emergency Medicine - Emergency Medical Services

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Habrat DA, Shocket DR, Braude D: Little airways, big challenges: An overview of pediatric airway management. JEMS 42(3):27-37, 2017.
  • Rice DT, Nudell NG, Habrat DA, et al: CPR induced consciousness: It's time for sedation protocols for this growing population. Resuscitation 103, E15-16, 2016.
  • Habrat DA (Ed): AliEM in-Training Exam Prep: Emergency Medicine, San Francisco, ALiEM Publishing, 2016.

Глави посібника та коментарі