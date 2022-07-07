Як уводити ротоглотковий повітропровід

Орофарингеальні (ротоглоткові) повітроводи є жорсткими внутрішньоротовими пристроями, які анатомічно відповідають формі язика і відтісняють його від задньої стінки глотки, відновлюючи прохідність верхніх дихальних шляхів.

(Див. також Відновлення та контроль прохідності дихальних шляхів, Як виконувати прийом закидання голови з підйомом підборіддя та прийом з висуванням нижньої щелепи, а також Як ввести носоглотковий повітропровід.)

Встановлення фарингеальних повітроводів (як орофарингеальних, так і назофарингеальних) є складовою комплексу заходів щодо попереднього відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів у пацієнтів з апное або тяжкою дихальною недостатністю, що також включає

Правильне позиціонування пацієнта

Ручні прийоми висування нижньої щелепи

Метою всіх цих методів є усунення обструкції верхніх дихальних шляхів, викликаної розслабленим язиком, що лежить на задній стінці горлянки.

Показання до введення ротоглоткового повітропроводу Ротоглоткові повітроводи показані для непритомних пацієнтів в умовах Штучна вентиляція легень мішком Амбу

Пацієнтам з обструкцією м'яких тканин верхніх дихальних шляхів, які дихають самостійно, але сильно загальмовані і не мають блювотного рефлексу

Протипоказання до введення ротоглоткового повітропроводу Абсолютні протипоказання Пацієнт у свідомості або має блювотний рефлекс Відносні протипоказання Введення ротоглоткових повітроводів може бути неможлива у таких ситуаціях: Травма ротової порожнини

Тризм (обмеження відкриття рота, включаючи спазм жувальних м'язів) Як альтернативний варіант повітропровід можна встановити через носоглотку.

Ускладнення при встановленні ротоглоткових повітроводів Обструкція дихальних шляхів через неправильно підібраний розмір або неправильно введений ротоглотковий повітровод.

Блювотні позиви та ймовірність блювоти та аспірації

Обладнання для встановлення ротоглоткового повітропроводу Рукавички, маска та халат

Рушники, простирадла або спеціальні комерційні пристрої, необхідні для встановлення шиї та голови в положення для інтубації

Різні розміри ротоглоткових повітропроводів

Відсмоктуючий апарат та катетер Янкауера; щипці Магілла (якщо необхідно видалити легкодоступні сторонні об'єкти) при необхідності очищення глотки

Назогастральний зонд для відведення газів із порожнини шлунку (за необхідності)

Додаткові міркування щодо ротоглоткових повітропроводів Ротоглоткові повітропроводи, що використовуються одночасно з носоглотковими повітроводами, можуть покращити оксигенацію та вентиляцію.

Відповідна анатомія для ротоглоткового повітропроводу Вирівнювання зовнішнього слухового проходу з яремною ямкою може допомогти відкрити верхні дихальні шляхи та досягнути найкращого положення для огляду дихальних шляхів у разі потреби виконання ендотрахеальної інтубації.

Ступінь підйому голови, яка найкраще вирівнює вухо і яремну ямку, може бути різною (наприклад, відсутня у дітей з великим потиличним виступом, збільшена у пацієнтів з ожирінням).

Розміщення для введення ротоглоткового повітропроводу Положення для інтубації — тільки за відсутності травми шийного відділу хребта: Розташуйте пацієнта на ношах у положенні лежачи на спині.

Вирівняйте верхні дихальні шляхи для оптимального проходження повітря, помістивши пацієнта у правильне положення для інтубації (положення людини, що нюхає ранкове повітря: голова зігнута до переду за рахунок згинання в шийно-грудному відділі і розігнута в атлантоокципітальному суглобі). При правильному положенні для інтубації зовнішній слуховий прохід знаходиться на одній лінії з яремною ямкою. Для досягнення положення для інтубації може знадобитися помістити під голову, шию або плечі згорнуті рушники або інші матеріали, щоб шия була пригнута до тулуба, а голова розігнута в шиї. Для пацієнтів, які страждають на ожиріння, може знадобитися кілька згорнутих рушників або комерційний підголовник, щоб підняти плечі та шию на достатню висоту. Як правило, дітям поміщають м'яку підкладку під плечі, щоб зручно розмістити збільшений потиличний виступ. Якщо передбачається можливе пошкодження шийного відділу хребта: Помістіть пацієнта в горизонтальне положення на спині або на ношах з невеликим нахилом.

Уникайте рухів шиї і використовуйте тільки прийом висування нижньої щелепи або підйом підборіддя без нахилу голови, щоб мануально полегшити відкриття верхніх дихальних шляхів. Положення голови та шиї для відкриття дихальних шляхів: Положення для інтубації

Покроковий опис процедури введення ротоглоткового повітропроводу При необхідності очистіть ротоглотку від виділень, блювотних мас або сторонніх предметів.

Визначте відповідний розмір ротоглоткового повітроводу. Утримуйте повітропровід біля щоки пацієнта з фланцем у кутку рота. Кінець повітроводу відповідного розміру повинен доходити до кута нижньої щелепи.

Потім почніть вводити повітропровід у рот, розгорнувши загострений кінець до неба (тобто увігнутою стороною вгору).

При введенні повітроводу будьте обережні, щоб не порізати губи та не защемити їх між зубами та повітроводом.

Поверніть повітропровід на 180 градусів у міру просування в задній ротоглотці. Цей метод запобігає виштовхуванню повітропроводу язиком назад під час введення та подальшій обструкції дихальних шляхів.

При повному встановленні фланець пристрою повинен розташовуватися на губах пацієнта.

В якості альтернативи при введенні повітроводу кінцем, спрямованим в напрямку до дна ротової порожнини (тобто увігнутою стороною вниз) потрібно використовувати шпатель для притискання язика. Використання шпателя не дозволяє повітропроводу під час введення відтиснути язик назад. Як ввести ротоглотковий (орофа... Відео

Після процедури введення ротоглоткового повітропроводу За необхідності слід проводити пацієнтові штучне дихання.

Необхідно здійснювати контроль за пацієнтом, виявляти та усувати будь-які перешкоди для правильної вентиляції та оксигенації.

Зафіксуйте ротоглотковий повітропровід, якщо він повинен залишатися на місці (наприклад, під час штучної вентиляції легень після надмірної ендотрахеальної інтубації).