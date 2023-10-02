Точная причина депрессии неясна, но ряд факторов может повысить вероятность возникновения депрессии. Факторы риска включают

Семейную тенденцию (наследственность)

Эмоционально угнетающие события, особенно связанные с утратой

Женский пол

Некоторые общие соматические заболевания

Побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов

Депрессия не отражает слабость характера или отсутствие попыток почувствовать себя лучше. Социальный класс, раса и культурная принадлежность, по-видимому, не влияют на вероятность того, будут ли люди испытывать депрессию в течение своей жизни.

Генетические факторы способствуют развитию депрессии примерно у половины людей, у которых она есть. Например, депрессия чаще встречается среди родственников первой степени (особенно у близнецов) больных депрессией. Генетические факторы могут влиять на действие веществ, которые помогают нервным клеткам посылать сигналы друг другу (нейротрансмиттеры). Серотонин, дофамин и норэпинефрин являются нейротрансмиттерами, которые могут быть вовлечены в депрессию.

Женщины с большей долей вероятности испытывают депрессию, чем мужчины, хотя причины этого не совсем ясны. Из физических факторов наиболее значимыми являются гормоны. Изменения уровней гормонов могут вызвать изменения настроения незадолго до менструации (как часть предменструального синдрома), во время беременности, после рождения ребенка и во время менопаузы. Некоторые женщины впадают в депрессию в течение беременности или во время первых 4 недель после родов (называется послеродовая хандра или, если депрессия является более серьезной, послеродовая депрессия). Нарушение функции щитовидной железы, которое является довольно распространенным явлением среди женщин, также может быть фактором, влияющим на появление депрессии.

Депрессия может возникать параллельно с целым рядом общих соматических заболеваний и факторов или быть вызвана ими. Эти заболевания могут приводить к депрессии непосредственно (например, когда заболевание щитовидной железы влияет на уровень гормонов) или косвенно (например, когда ревматоидный артрит вызывает боль и инвалидность). Часто заболевание вызывает депрессию как прямо, так и косвенно. Например, СПИД может привести к депрессии напрямую, если инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая вызывает СПИД, разрушает мозг. СПИД может привести к депрессии косвенно, оказывая общий негативный эффект на жизнь человека.

Многие люди испытывают более выраженную печаль поздней осенью и зимой и приписывают эту тенденцию сокращению светового дня и более низким температурам. Тем не менее, у некоторых людей такая печаль является достаточно сильной, чтобы считаться видом депрессии (называется сезонным аффективным расстройством).

Применение некоторых рецептурных лекарственных препаратов, таких как бета-блокаторы (для лечения повышенного артериального давления) может вызвать депрессию. По неизвестным причинам кортикостероиды часто вызывают депрессию, когда организм вырабатывает их в больших количествах в рамках расстройства (как при синдроме Кушинга), но когда они назначаются в качестве лекарственного препарата, они, как правило, приводят к гипомании (менее тяжелая форма мании) или, реже, к мании. Иногда временную депрессию может вызвать отмена лекарственного препарата.

К депрессии человека могут предрасполагать ряд психических расстройств. Это определенные тревожные расстройства, алкоголизм, другие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, и шизофрения. Люди, которые страдали от депрессии, скорее всего, испытают ее снова.

Эмоционально угнетающие события, такие как потеря любимого человека, могут иногда вызвать депрессию, но обычно только у людей, предрасположенных к депрессии, как, например, у тех, у кого есть родственники с депрессией. Однако депрессия может возникать или усугубляться без видимых или значительных жизненных стрессов.