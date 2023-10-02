Депрессия — это чувство печали и/или сниженный интерес или удовольствие от деятельности, которые становятся нарушением, если достаточно интенсивны, чтобы мешать функционированию. Она развивается после недавней потери или другого печального события, но непропорционально тяжести этого события и длится необычайно долго.
Наследственность, побочные эффекты лекарственных препаратов, эмоционально угнетающие события, изменения в уровнях гормонов или других веществах в организме, а также другие факторы могут способствовать депрессии.
Депрессия может сделать людей грустными и вялыми и/или потерять весь интерес и удовольствие при осуществлении деятельности, которая раньше приносила им наслаждение.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов.
В лечении могут помочь антидепрессанты, психотерапия, а иногда электросудорожная терапия.
(См. также Общие сведения о расстройствах настроения).
Люди часто используют термин депрессия, чтобы описать грустное или разочарованное настроение, которое возникает в результате угнетающих событий таких, как природные катастрофы, серьезное заболевание или смерть любимого человека. Люди также могут сказать, что они в депрессии в определенные времена такие, как во время праздников (предпраздничный синдром) или во время годовщины смерти близкого человека. Однако, как правило, такие переживания не являются клиническим расстройством. Обычно они носят временный характер, проходят в течение нескольких дней (а не недель или месяцев) и наступают волнообразно в связи с мыслями или воспоминаниями о пережитом потрясении. Также эти чувства существенно не мешают функционированию в течение длительного времени.
Депрессия — второе по распространенности психическое расстройство (наиболее распространенным является тревожность). Около 30 % людей, обращающихся к врачу общей практики, испытывают симптомы депрессии, но менее чем у 10 % этих людей отмечается большая депрессия.
Депрессия обычно развивается в середине подросткового возраста или в возрасте от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет, хотя может начаться практически в любом возрасте, включая детство.
Эпизод депрессии, если ее оставить без лечения, как правило, продолжается около 6 месяцев, но иногда в течение 2 лет и более. Эпизоды, как правило, повторяются несколько раз в течение жизни.
Взгляд на старение: Депрессия
Депрессия поражает приблизительно 1 из 6 пожилых людей. Некоторые пожилые люди испытывали депрессию на более ранних этапах жизни. У других она впервые развивается в пожилом возрасте.
Причины депрессии у пожилых людей
Некоторые причины депрессии могут быть более распространены среди пожилых людей. Например, пожилые люди могут чаще испытывать эмоционально тягостные события, которые включают потерю, например, смерть близкого человека или смену привычной обстановки, как при переезде в незнакомый район. Другие источники стресса, например, сокращение доходов, обострение хронической болезни, постепенная потеря независимости и социальная изоляция, также могут внести свой вклад.
Заболевания, ведущие к депрессии, распространены среди пожилых людей. Такие заболевания включают онкологические заболевания, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, заболевания щитовидной железы, инсульт, деменцию и болезнь Паркинсона.
Депрессия в сравнении с деменцией
У пожилых людей депрессия может вызывать симптомы, напоминающие деменцию: замедленное мышление, снижение концентрации, дезориентацию и трудности с запоминанием, а не грусть, которую люди обычно склонны связывать с депрессией. Врач, однако, может отличить депрессию от деменции, поскольку при лечении первой у больного восстанавливается его психическая функция. У больных деменцией этого не происходит. Также пациенты с депрессией могут сетовать на потерю памяти и редко забывают о важных текущих событиях или личных делах. В отличие от этого, пациенты с деменцией зачастую отрицают потерю памяти.
Диагностика депрессии у пожилых людей
Депрессию у пожилых людей часто трудно диагностировать по нескольким причинам:
Из-за того, что депрессию может быть трудно идентифицировать, многие врачи постоянно задают пожилым людям вопросы об их настроении. Члены семьи должны быть внимательны к тонким изменениям личности, особенно к отсутствию энтузиазма и спонтанности, потере чувства юмора и новым проблемам с памятью.
Лечение депрессии у пожилых людей
Пожилым людям, страдающим депрессией, чаще всего назначаются антидепрессанты типа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), потому что у СИОЗС с меньшей вероятностью будут побочные эффекты. Особенно полезны циталопрам и эсциталопрам.
Причины депрессии
Точная причина депрессии неясна, но ряд факторов может повысить вероятность возникновения депрессии. Факторы риска включают
Семейную тенденцию (наследственность)
Эмоционально угнетающие события, особенно связанные с утратой
Женский пол
Некоторые общие соматические заболевания
Побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов
Депрессия не отражает слабость характера или отсутствие попыток почувствовать себя лучше. Социальный класс, раса и культурная принадлежность, по-видимому, не влияют на вероятность того, будут ли люди испытывать депрессию в течение своей жизни.
Генетические факторы способствуют развитию депрессии примерно у половины людей, у которых она есть. Например, депрессия чаще встречается среди родственников первой степени (особенно у близнецов) больных депрессией. Генетические факторы могут влиять на действие веществ, которые помогают нервным клеткам посылать сигналы друг другу (нейротрансмиттеры). Серотонин, дофамин и норэпинефрин являются нейротрансмиттерами, которые могут быть вовлечены в депрессию.
Женщины с большей долей вероятности испытывают депрессию, чем мужчины, хотя причины этого не совсем ясны. Из физических факторов наиболее значимыми являются гормоны. Изменения уровней гормонов могут вызвать изменения настроения незадолго до менструации (как часть предменструального синдрома), во время беременности, после рождения ребенка и во время менопаузы. Некоторые женщины впадают в депрессию в течение беременности или во время первых 4 недель после родов (называется послеродовая хандра или, если депрессия является более серьезной, послеродовая депрессия). Нарушение функции щитовидной железы, которое является довольно распространенным явлением среди женщин, также может быть фактором, влияющим на появление депрессии.
Депрессия может возникать параллельно с целым рядом общих соматических заболеваний и факторов или быть вызвана ими. Эти заболевания могут приводить к депрессии непосредственно (например, когда заболевание щитовидной железы влияет на уровень гормонов) или косвенно (например, когда ревматоидный артрит вызывает боль и инвалидность). Часто заболевание вызывает депрессию как прямо, так и косвенно. Например, СПИД может привести к депрессии напрямую, если инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая вызывает СПИД, разрушает мозг. СПИД может привести к депрессии косвенно, оказывая общий негативный эффект на жизнь человека.
Многие люди испытывают более выраженную печаль поздней осенью и зимой и приписывают эту тенденцию сокращению светового дня и более низким температурам. Тем не менее, у некоторых людей такая печаль является достаточно сильной, чтобы считаться видом депрессии (называется сезонным аффективным расстройством).
Применение некоторых рецептурных лекарственных препаратов, таких как бета-блокаторы (для лечения повышенного артериального давления) может вызвать депрессию. По неизвестным причинам кортикостероиды часто вызывают депрессию, когда организм вырабатывает их в больших количествах в рамках расстройства (как при синдроме Кушинга), но когда они назначаются в качестве лекарственного препарата, они, как правило, приводят к гипомании (менее тяжелая форма мании) или, реже, к мании. Иногда временную депрессию может вызвать отмена лекарственного препарата.
К депрессии человека могут предрасполагать ряд психических расстройств. Это определенные тревожные расстройства, алкоголизм, другие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, и шизофрения. Люди, которые страдали от депрессии, скорее всего, испытают ее снова.
Эмоционально угнетающие события, такие как потеря любимого человека, могут иногда вызвать депрессию, но обычно только у людей, предрасположенных к депрессии, как, например, у тех, у кого есть родственники с депрессией. Однако депрессия может возникать или усугубляться без видимых или значительных жизненных стрессов.
Некоторые причины депрессии
Состояние
Примеры
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Деменция (на ранних этапах)
Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)
Онкологические заболевания
Распространение рака по всему телу (метастазы)
Заболевание соединительной ткани
Системная красная волчанка (волчанка)
Гормональные нарушения
Высокие уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз)
Низкие или высокие уровни тиреоидного гормона (гипотиреоз или гипертиреоз)
Низкие уровни гормонов гипофиза (гипопитуитаризм)
Низкие уровни тестостерона (гипогонадизм)
Инфекции
Сифилис (поздняя стадия)
Вирусная пневмония
Психические расстройства, не являющиеся расстройствами настроения
Антисоциальное расстройство личности
Пограничное расстройство личности
Деменция на ранних этапах
Нарушения обмена веществ
Пеллагра (дефицит витамина B6)
Пернициозная анемия (форма дефицита витамина B12)
Другие расстройства
Лекарственные препараты, психотропные вещества и запрещенные наркотики
Амфотерицин B
Бета-блокаторы (некоторые)
Циметидин
Оральные контрацептивы
Кортикостероиды
Циклосерин
Терапия гормонами (эстрогеном или прогестероном)
Интерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамид
Резерпин
Таллий
Винбластин
Винкристин
Симптомы депрессии
Симптомы депрессии обычно развиваются постепенно в течение нескольких дней или недель и могут сильно варьироваться. Например, люди, заболевающие депрессией, могут демонстрировать грусть и вялость или раздражительность и беспокойство.
Многие люди, страдающие депрессией, не могут испытывать эмоции, в том числе горе, радость и удовольствие, обычным образом. Мир может казаться бесцветным и безжизненным. Они теряют интерес и удовольствие при осуществлении деятельности, которая раньше приносила им наслаждение.
Люди, страдающие депрессией, могут испытывать интенсивное чувство вины и самоунижения и быть не способны концентрировать внимание. Они могут чувствовать отчаяние, одиночество и свою никчемность. Они часто нерешительны и замкнуты в себе, чувствуют беспомощность и безнадежность, у них появляются мысли о смерти и самоубийстве.
Большинству людей, страдающих депрессией, трудно засыпать, они неоднократно просыпаются, особенно рано утром. Некоторые люди с депрессией спят больше обычного.
Плохой аппетит и потеря массы тела могут привести к общему истощению, а у женщин могут прекращаться менструации. Однако при более умеренных депрессиях, наоборот, распространено переедание и увеличение массы тела.
Некоторые люди, страдающие депрессией, пренебрегают личной гигиеной или даже своими детьми, другими близкими людьми или домашними животными. Некоторые жалуются на наличие физической болезни, предъявляют множество жалоб на разнообразные боли.
Большое депрессивное расстройство
В большинстве случаев люди с большим депрессивным расстройством находятся в состоянии депрессии большую часть дней минимум в течение 2 недель. Они могут казаться несчастными. Их глаза могут быть полны слез, брови нахмурены, а углы рта могут быть опущены вниз. Они могут сутулиться и избегать зрительного контакта. Они могут едва двигаться, иметь незначительное выражение лица и монотонно говорить.
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Персистирующее депрессивное расстройство
Диагноз персистирующего депрессивного расстройства ставится, если человек был в депрессии большую часть времени в течение 2 лет или более.
Симптомы начинаются постепенно, часто в подростковом возрасте и могут продолжаться в течение многих лет или десятилетий. Количество симптомов, присутствующих одновременно, различается, и иногда симптомы менее тяжелые, чем во время большой депрессии.
Люди с этим расстройством могут быть мрачны, пессимистичны, скептически настроены, не иметь чувства юмора и не в состоянии получать удовольствие. Некоторые пассивны, им не хватает энергии, и они держатся особняком. Некоторые постоянно жалуются и часто критикуют других и упрекают себя. Они могут быть поглощены своей неадекватностью, неудачами и негативными событиями, иногда на грани получения болезненного удовольствия от собственных неудач.
Предменструальное дисфорическое расстройство
Тяжелые симптомы возникают до большинства месячных и проходят после окончания месячных. Симптомы причиняют значительные страдания и/или сильно мешают нормальному функционированию. Симптомы подобны предменструальному синдрому, но более тяжелые, принося значительные страдания и мешая функционированию на работе и при взаимодействии с обществом.
Предменструальное дисфорическое расстройство может возникнуть впервые в любое время после первой менструации. Оно может ухудшиться по мере приближения менопаузы у женщин, но прекратиться после менопаузы. Оно возникает приблизительно у 3–8 % женщин, у которых есть менструации.
У женщин с предменструальным дисфорическим расстройством случаются перепады настроения, они резко становятся грустными и слезливыми. Они раздражаются и легко приходят в гнев. Они испытывают сильную депрессию, безнадежность, тревогу и находятся на пределе. Они могут чувствовать себя перегруженными или не могут себя контролировать.
Как и с другими видами депрессии, женщины с этим расстройством могут потерять интерес к их обычной деятельности, испытывать трудности с концентрацией и чувствовать себя уставшими и неэнергичными. Они могут слишком много есть и испытывать сильное желание к определенной пище. Они могут спать слишком мало или слишком много.
Длительное расстройство горя
Длительное расстройство горя — это постоянная грусть после потери близкого человека. Оно отличается от депрессии тем, что грусть относится конкретно к потере, а не к более общим ощущениям грусти и неудачи, связанным с депрессией.
Считается, что присутствует длительное горе, когда горе (которое проявляется постоянным страданием или тоской по умершему человеку и/или одержимостью им) присутствует в течение длительного времени (минимум 12 месяцев), возникает часто и является более глубоким, чем в культуре человека считается обычным. Оно также должно сопровождаться 3-я или более из следующих симптомов в течение не менее 1 месяца в степени, которая вызывает дистресс или нетрудоспособность:
Чувство спутанной идентичности (например, ощущение, что часть себя умерла)
Неверие в смерть
Избегание напоминаний о потере
Интенсивная эмоциональная боль (например, боль, связанная со смертью)
Проблемы с включением в продолжающуюся жизнь
Чувство оцепенения
Ощущение бессмысленности
Интенсивное чувство одиночества
Самоубийство
Мысли о смерти — один из наиболее серьезных симптомов депрессии. Многие люди, страдающие депрессией, считают, что они ничего не стоят, и поэтому должны умереть. 15 % людей в состоянии нелеченой депрессии совершают самоубийство.
Угроза суицида — это чрезвычайная ситуация. Когда люди угрожают убить себя, врач может госпитализировать их, чтобы они находились под наблюдением до тех пор, пока лечение не уменьшит риск суицида. Риск особенно высок в следующих ситуациях:
когда депрессия не лечится или лечится ненадлежащим образом;
в начале лечения (когда люди становятся более активными мысленно и физически, но их настроение все еще хмурое);
когда наступает значимая дата;
когда люди переключаются между депрессией и манией (биполярное расстройство);
когда люди ощущают сильное беспокойство;
когда люди употребляют алкоголь или принимают запрещенные наркотики;
в течение нескольких недель или месяцев после попытки самоубийства, особенно если использовался жестокий метод;
употребление психоактивных веществ.
Люди в состоянии депрессии склонны к злоупотреблению алкоголем или запрещенными наркотиками в попытке заснуть или уменьшить беспокойство. Тем не менее, депрессия приводит к расстройству, связанному с употреблением алкоголя, и нарушениям, связанным с употреблением психоактивных веществ, не так часто, как считалось ранее.
Больные также более склонны к заядлому курению и небрежному отношению к своему здоровью. Таким образом увеличивается риск развития или усугубления других расстройств, таких как хроническая обструктивная болезнь легких.
Другие эффекты депрессии
Депрессия может снижать способность иммунной системы реагировать на внешних или опасных паразитов, таких как микроорганизмы или раковые клетки. В результате, люди с депрессией склонны к инфекциям.
Депрессия повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы (таких как инфаркт миокарда) и инсульт. Причиной может быть то, что депрессия вызывает определенные физические изменения, которые повышают риск. Например, организм вырабатывает больше веществ, которые помогают свертыванию крови (факторы коагуляции), и сердце меньше способно скорость сердцебиения в зависимости от различных ситуаций.
Диагностика депрессии
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Анализы для определения заболеваний, которые могут вызывать депрессию
Врач, как правило, способен диагностировать депрессию на основе симптомов. Врачи используют конкретные списки симптомов (критерии) для диагностики различных видов депрессивных расстройств. Чтобы помочь отличить депрессию от обычных изменений настроения, врачи определяют, вызывают ли симптомы значительное недомогание или нарушают ли способность человека функционировать. Наличие в анамнезе депрессии или семейный анамнез депрессии помогает подтвердить диагноз.
Чрезмерное волнение, панические атаки и навязчивые идеи являются общими при депрессии и могут навести врача на ложную мысль, что у пациента тревожное расстройство.
У пожилых людей депрессию может быть трудно заметить, особенно если они не работают или мало общаются с другими людьми (см. Взгляд на старение: депрессия). Также депрессия может быть ошибочно принята за деменцию, так как она может вызывать подобные симптомы, такие как спутанность сознания, трудности с концентрацией и ясностью мышления. Однако, когда эти симптомы вызваны депрессией, они исчезают при лечении депрессии. Если причиной является деменция, они не разрешаются.
Врач может попросить людей заполнить стандартные опросники, которые помогут выявить депрессию и определить ее тяжесть, но их нельзя использовать отдельно для диагностики депрессии. Двумя такими опросниками являются шкала Гамильтона для оценки депрессии и опросник Бека для оценки депрессии. Для пожилых людей существует гериатрическая шкала депрессии. Врачи также спрашивают больных, есть ли у них какие-либо мысли или планы навредить себе. Такие мысли указывают на то, что депрессия является тяжелой.
Проведение анализов
Никакой анализ не может подтвердить депрессию. Тем не менее, лабораторные анализы могут помочь врачу определить, вызвана ли депрессия гормональным или другим физическим расстройством. Например, обычно делаются анализы крови для выявления заболевания щитовидной железы или авитаминоза. Для выявления употребления запрещенных наркотиков могут быть выполнены анализы.
Тщательное неврологическое обследование проводится для проверки на болезнь Паркинсона, которая вызывает некоторые из тех же симптомов.
Людям, имеющим серьезные нарушения сна, возможно, потребуется пройти исследование сна (полисомнографию), чтобы определить отличие расстройства сна от депрессии.
Лечение депрессии
Поддержка
психотерапия.
Лекарственные препараты, в основном антидепрессанты
Большинство людей с депрессией не требуют госпитализации. Тем не менее, некоторые люди должны быть госпитализированы, особенно если они замышляют самоубийство или пытались совершить его, слабы из-за потери массы тела или подвергаются риску сердечных проблем из-за сильной тревоги.
Лечение зависит от тяжести и типа депрессии:
Легкая депрессия: Поддержка (включая частые посещения врача и образование) и психотерапия
Депрессия от умеренной до тяжелой: Лекарственные препараты, психотерапия или оба метода и иногда электросудорожная терапия
Сезонная депрессия: Фототерапия
Длительное расстройство горя: Психотерапия, адаптированная к этому заболеванию
Депрессия обычно лечится успешно. Если причину (например, лекарственный препарат или другое расстройство) можно определить, она устраняется первой, но также могут быть необходимы лекарственные препараты для лечения депрессии.
Поддержка
Врачи объясняют людям, страдающим депрессией, и членам их семей, что у депрессии есть физические причины, и она требует специфического лечения, которое обычно является эффективным. Врачи убеждают их в том, что депрессия не является отражением недостатков характера, таких, как, например, слабость. Для членов семьи важно понимать природу этого расстройства, участвовать в лечении и оказывать поддержку.
Изучение информации о депрессии может помочь людям понять и справиться с этим расстройством. Например, люди узнают, что путь к выздоровлению часто негладкий, и что эпизоды грусти и черных мыслей могут повторяться, но они прекратятся. Таким образом, они могут оставить неудачи на потом и с большей вероятностью продолжат лечение и не будут сдаваться.
Более интенсивное общение с другими, а также более активный образ жизни — прогулки и регулярные физические упражнения, могут помочь.
Группы поддержки (такие, как Общество помощи страдающим депрессией и биполярным расстройством — DBSA), позволяющие людям делиться друг с другом своим опытом и ощущениями, могут быть полезными.
психотерапия.
При легкой депрессии одна только психотерапия может быть столь же эффективной, как и лекарственные препараты. При использовании с лекарственными препаратами психотерапия может быть полезна при тяжелой депрессии.
Индивидуальная или групповая психотерапия может помочь людям с депрессией постепенно вернуться к прежним обязанностям и адаптироваться к обычным жизненным нагрузкам. Межличностная терапия фокусируется на прошлых и текущих социальных ролях человека, определяет проблемы взаимодействия человека с другими людьми и предоставляет рекомендации по мере того, как человек адаптируется к изменениям жизненных ролей. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь облегчить ощущение безнадежности и устранить негативное мышление.
Лекарственные препараты для лечения депрессии
Имеются несколько типов антидепрессантов (см. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии). К ним относятся:
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Мелатонинергический антидепрессант
Кетамин и эскетамин
Психостимуляторы, такие как декстроамфетамин и метилфенидат, а также другие лекарственные препараты иногда используются, часто вместе с антидепрессантами. Психостимуляторы используются для повышения психической активности и ориентированности.
Зверобой, травяная пищевая добавка, иногда используется для облегчения умеренной депрессии, но его эффективность не доказана. В связи с потенциально вредным взаимодействием зверобоя и многих рецептурных лекарственных препаратов люди, заинтересованные в принятии этой растительной пищевой добавки, должны обсудить возможные лекарственные взаимодействия с врачом.
Электросудорожная терапия
Электросудорожная терапия (раньше иногда называвшаяся шоковой терапией) иногда используется для лечения людей с тяжелой депрессией, включая людей с психозом, угрожающих самоубийством или отказывающихся от приема пищи. Она также используется для лечения депрессии во время беременности, когда лекарственные препараты неэффективны.
Данный вид терапии обычно очень эффективен и может снять депрессию быстро, в отличие от большинства антидепрессантов, лечение которыми может занять до нескольких недель. Скорость, с которой она начинает действовать, может спасти человеку жизнь. После прекращения электросудорожной терапии эпизоды депрессии могут возобновиться. Врачи часто назначают антидепрессанты, чтобы помочь их предотвратить.
При электросудорожной терапии на голове размещаются электроды, и проходящий по ним электрический ток вызывает припадок в головном мозге. По причинам, которые пока непонятны, припадки снимают депрессию. Обычно назначается минимум от пяти до семи сеансов (по одному сеансу через день).
Поскольку электрический ток может вызвать мышечные сокращения и боль, во время лечения требуется общая анестезия. Электросудорожная терапия может вызвать некоторую временную потерю памяти или, реже, постоянную потерю памяти.
Фототерапия
Фототерапия с использованием боксов фототерапии — это наиболее эффективное лечение сезонной депрессии, но она также может быть полезной при других типах депрессивных расстройств.
Фототерапия подразумевает нахождение в положении сидя на определенном расстоянии от «светового ящика», излучающего свет необходимой интенсивности. Пациентам дают указания не смотреть прямо на свет, но находиться перед «световым ящиком» 30–60 минут в день. Фототерапию можно проводить дома.
Если люди поздно ложатся спать и поздно встают, фототерапия наиболее эффективна по утрам. Если люди рано ложатся спать и рано встают, фототерапия наиболее эффективна в период между концом дня и началом вечера.
Другие виды терапии
Можно попробовать другие виды терапии, стимулирующие головной мозг, когда первоначальные виды лечения неэффективны. Они включают:
Периодическую транскраниальную магнитную стимуляцию
Стимуляцию блуждающего нерва
Считается, что стимулированные клетки высвобождают химические мессенджеры (нейротрансмиттеры), которые помогают регулировать настроение и могут, таким образом, облегчить симптомы депрессии. Эти виды терапии могут помочь людям с тяжелой депрессией, у которых отсутствует ответ на лекарственные препараты или психотерапию.
При периодической транскраниальной магнитной стимуляции катушка соленоида помещается на лоб рядом с областью мозга, которая, как считается, задействована в регулировании настроения. Электромагнит является источником безболезненных магнитных пульсаций, которые врачи считают способными стимулировать нервные клетки в целевой области мозга. Наиболее распространенные побочные эффекты включают головные боли и дискомфорт вблизи места расположения катушки.
Для стимуляции блуждающего нерва устройство, по внешнему виду напоминающее кардиостимулятор (стимулятор блуждающего нерва), имплантируют под левую ключицу и соединяют с блуждающим нервом в шее посредством провода, проведенного под кожей. (Пара блуждающих нервов идут от ствола головного мозга, расположенного у основания черепа, через шею и вниз по каждой стороне груди и живота к органам, таким как сердце и легкие). Устройство запрограммировано для периодической стимуляции блуждающего нерва безболезненным электрическим сигналом. Это может быть полезным при депрессии, когда другие виды лечения неэффективны, но обычно требует от 3 до 6 месяцев, прежде чем эта терапия начинает давать эффект. Побочные эффекты стимуляции блуждающего нерва включают сиплость, кашель и снижение тембра голоса при стимуляции нерва.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Федерация по поддержке страдающих депрессией и биполярным расстройством (DBSA), депрессия: Общая информация о депрессии, включая доступ к кризисным горячим линиям и группам поддержки
Организация по вопросам психического здоровья (MHA), депрессия: Общая информация о депрессии, в том числе о ее различных формах, включая доступ к кризисным горячим линиям и группам поддержки, а также ссылки на другие ресурсы
Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI), депрессия: Общая информация о депрессии, включая ее причины, симптомы, диагноз и лечение
Национальные институты психического здоровья (National Institutes of Mental Health, NIMH), депрессия: Общая информация о различных аспектах депрессии, включая лечение и препараты, образовательные материалы и информацию о научных и клинических исследованиях