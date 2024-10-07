Изменения поведения и личности

Здоровые люди в целом значительно отличаются друг от друга по типу личности, настроению и поведению. Каждый человек также меняется изо дня в день, в зависимости от обстоятельств. Однако внезапное сильное изменение личности и/или поведения, особенно такое, которое не имеет отношения к очевидным событиям (например, прием лекарственных препаратов или потеря любимого человека), вызывает опасения по поводу проблем с психическим здоровьем.
(См. также Психические заболевания — общий обзор.)
Внезапные изменения личности и поведения можно условно охарактеризовать как включающие один из следующих типов симптомов:
спутанность сознания или делирий;
бред;
дезорганизованная речь или поведение;
галлюцинации;
крайности в настроении (например, депрессия или мания).
Эти категории не являются специфическими психическими заболеваниями. Они представляют собой лишь один из способов, используемых врачами для организации различных видов аномального мышления, речи и поведения. Эти изменения личности и поведения могут быть вызваны общими соматическими заболеваниями или проблемами с психическим здоровьем.
У людей может наблюдаться более одного типа изменений. Например, у людей со спутанностью сознания, вызванной межлекарственным взаимодействием, иногда случаются галлюцинации, а у людей с крайностями в настроении, может быть бред.
Спутанность сознания и делирий
Дезориентация и бред — это расстройство сознания. Это значит, что человек меньше осознает окружающую среду, и, в зависимости от причины, может быть чрезмерно возбужденным и агрессивным или сонливым и вялым. Некоторые люди переключаются от меньшей осознанности к чрезмерной бдительности. Их мышление кажется замутненным, медлительным или неуместным. Им сложно сосредоточиться на простых вопросах, и у них замедленная реакция. Речь может быть замедленной. Часто люди не знают, какой сегодня день, и не в состоянии сказать, где они находятся. Некоторые не могут назвать своего имени.
Делирий часто возникает в результате серьезного, недавно возникшего общего соматического заболевания или реакции на лекарственный препарат, особенно у пожилых людей. Людям с делирием необходима неотложная медицинская помощь. При выявлении и быстром устранении причины делирий обычно проходит.
бред;
Бредовые идеи — это фиксированные ложные убеждения, которых люди придерживаются, несмотря на свидетельства противоположного. Некоторые бредовые идеи основаны на неправильном толковании фактического восприятия и опыта. Например, люди могут чувствовать себя преследуемыми, думая, что человек на улице позади них следит за ними, или что обычный несчастный случай является целенаправленной диверсией. Другие думают, что тексты песен или газетные статьи содержат сообщения, которые имеют непосредственное отношение к ним (бред отношения).
Некоторые убеждения кажутся более правдоподобными, и их может быть трудно определить как бредовые, потому что они могли бы произойти или уже произошли в реальной жизни. Например, за людьми иногда следят государственные следователи, или их работа саботируется коллегами. В таких случаях убеждение может быть идентифицировано как бред по тому, насколько сильно человек убежден в этом, несмотря на свидетельства противоположного.
Другие бредовые идеи определить легче. Например, при религиозном бреде или бреде величия человек может считать себя Иисусом Христом или президентом страны. Некоторые бредовые идеи довольно странные. Например, человек может думать, что его органы были заменены на детали машин или что ему в голову вмонтировано радио, которое получает сообщения от правительства.
дезорганизованная речь;
Дезорганизованная речь — это речь, которая не содержит ожидаемых логических связей между мыслями или между вопросами и ответами. Например, люди могут перепрыгивать с одной темы на другую, не заканчивая свои мысли. Темы могут быть слегка связаны или абсолютно не связаны между собой. В других случаях люди реагируют на простые вопросы длинными бессвязными ответами, полными несущественных деталей. Ответы могут быть нелогичны или полностью бессвязны. Этот тип речи отличается от трудности выражения или понимания языка (афазия) или формирования слов (дизартрия), причиной которого является нарушение головного мозга, например инсульт.
Случайные оговорки или намеренная уклончивость, грубость или юмор не считаются дезорганизованной речью.
Дезорганизованное поведение
Дезорганизованное поведение — это довольно необычные действия (такие как раздевание или мастурбация в общественных местах или крики и ругань без видимой причины). Людям с дезорганизованным поведением, как правило, сложно выполнять обычные повседневные дела (например, поддерживать личную гигиену или заботиться о питании).
галлюцинации;
Галлюцинации — это ложные слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые или осязательные ощущения. Это значит, что люди испытывают, как им кажется, через свои органы чувств, ощущения, не вызванные внешними стимулами. Может быть задействовано любое чувство. Наиболее частые галлюцинации — это способность слышать то, чего нет (слуховые галлюцинации), чаще всего голоса. Голоса часто уничижительно высказываются о человеке или приказывают ему сделать что-то.
Не все галлюцинации вызваны психическими расстройствами. Психоделические препараты, такие как ЛСД, мескалин и псилоцибин, называются галлюциногенами, поскольку они могут вызывать зрительные галлюцинации. Некоторые типы галлюцинаций с большей вероятностью могут быть вызваны неврологическим расстройством. Например, перед припадком люди могут почувствовать какой-то запах, когда никакого запаха нет (обонятельная галлюцинация).
Крайности в настроении
Причины изменений личности и поведения
Хотя люди иногда предполагают, что изменения в личности, мышлении или поведении происходят из-за психического заболевания, есть много возможных причин. Все причины в конечном счете связаны с мозгом, но разделение их на четыре категории может быть полезным:
Психологические расстройства
Употребление психоактивных веществ (включая наркотическую интоксикацию или синдром отмены) и побочные эффекты лекарственных препаратов
Расстройства, которые влияют в основном на мозг
Расстройства всего организма (системные), которые также влияют на мозг
Психические заболевания
Психические заболевания включают следующие:
Диссоциативные расстройства (когда люди чувствуют себя оторванными от своей личности или от окружающего мира)
Шизофрения или другие психотические расстройства
Соматические расстройства (когда психические факторы выражены физическими симптомами)
Лекарственные препараты и запрещенные/рекреационные наркотики
Психоактивные вещества или лекарственные препараты могут влиять на личность или поведение, когда они вызывают:
Интоксикацию: в частности, алкоголь (при употреблении в большом количестве), амфетамины, кокаин, галлюциногены (такие, как ЛСД) и фенциклидин (ФЦД).
Синдром абстиненции: Алкоголь, барбитураты, бензодиазепины и опиоиды
Побочные эффекты: лекарственные препараты, влияющие на функции головного мозга (включая противосудорожные препараты, антидепрессанты, нейролептики, седативные и стимуляторы), лекарственные препараты с антихолинергическими эффектами (такие как антигистаминные препараты), опиоидные обезболивающие и кортикостероиды
В редких случаях изменения личности и поведения вызывают некоторые антибиотики и лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления.
Расстройства, затрагивающие в основном головной мозг
Эти расстройства головного мозга (неврологические) могут влиять на личность, настроение и поведение. Они включают:
Инфекции головного мозга, такие как менингит, энцефалит и инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая влияет на головной мозг (ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия);
Травмы головы, такие как сотрясение мозга и посткоммоционный синдром;
Расстройства всего организма, которые также влияют на мозг
Расстройства всего организма (системные), которые также влияют на мозг, включают следующие:
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Системная красная волчанка (волчанка)
Заболевания щитовидной железы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) или гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз).
В более редких случаях болезнь Лайма, саркоидоз, сифилис или дефицит витаминов вызывают изменения личности и поведения
Обследование при изменениях личности и поведения
В ходе первоначального обследования врач пытается определить, возникли ли симптомы из-за психического расстройства или общего соматического заболевания.
Следующая информация может помочь людям решить, когда необходимо проведение осмотра у врача, и подскажет им, чего ожидать во время проведения такого осмотра.
Настораживающие признаки
У людей с изменениями личности или поведения определенные симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства. Эти настораживающие признаки включают
Симптомы, которые появляются неожиданно
попытки навредить себе или другим или угрозы сделать это;
спутанность сознания или делирий;
лихорадка
сильную головную боль;
симптомы, предполагающие сбои в работе мозга, такие, как трудности при ходьбе или поддержании равновесия, а также затруднения речи или проблемы со зрением;
недавнюю травму головы (в пределах нескольких недель).
Когда обращаться к врачу
При появлении настораживающих признаков следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Возможно, придется вызвать представителей правоохранительных органов, если человек склонен к насилию.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах, а также о медицинском и психиатрическом анамнезе. Врачи затем проводят медицинский осмотр, в том числе неврологическое обследование с оценкой психического статуса (при которой оценивают память, настроение и способность уделять внимание, мыслить абстрактно, выполнять команды и использовать речь, среди прочего). Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на возможную причину изменений и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности изменения поведения и личности).
Будут задавать вопросы, в том числе о том, когда начались симптомы. Многие психические расстройства начинаются в подростковом возрасте или на третьем десятке лет жизни. Если психическое расстройство начинается в среднем возрасте или позже, особенно если нет очевидного триггерного фактора (такого как потеря близкого человека), причиной, скорее всего, является общее соматическое заболевание. Общее соматическое заболевание также с большей вероятностью является причиной, когда у людей с хроническим психическим расстройством в среднем возрасте или позже психические симптомы значительно изменяются. Если изменения начались недавно и неожиданно, независимо от возраста, врач спрашивает об условиях, которые могут вызвать такие изменения. Например, врач спрашивает, не начал ли или не прекратил ли пациент недавно принимать препараты, назначенные врачом, либо рекреационные или запрещенные наркотики.
Врач спрашивает о других симптомах, которые могут указывать на причину.
Сильное сердцебиение: возможно, вызванное гиперактивностью щитовидной железы или использованием или отменой лекарственного препарата.
Треморы: болезнь Паркинсона или отмена лекарственного препарата.
Трудности при ходьбе или затрудненная речь: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт или интоксикация от опиоидов или успокоительных препаратов.
Головная боль: инфекция головного мозга, опухоль головного мозга или кровоизлияние в мозг (мозговое кровотечение).
Онемение или покалывание: инсульт, рассеянный склероз или недостаток витаминов.
Пациентов также спрашивают, не диагностировали ли у них ранее психологические или судорожные расстройства и не лечились ли они от таких расстройств. Если пациент ранее проходил лечение, врач спрашивает, не прекратил ли больной принимать лекарственные препараты или не уменьшил ли дозу. Тем не менее, поскольку у лиц с психическими расстройствами могут также развиваться соматические заболевания, врачи не предполагают автоматически, что любое новое аномальное поведение вызвано психическим расстройством.
Врачи спрашивают об имеющихся общих соматических заболеваниях (таких как сахарный диабет) и об образе жизни (например, о семейном положении, месте работы, полученном образовании, употреблении алкоголя, табака и легких наркотиков, а также об условиях проживания). Врачи также спрашивают, были ли у родственников какие-либо соматические заболевания, которые могут вызывать психологические симптомы (например, рассеянный склероз).
Во время физикального обследования врачи ищут признаки общих соматических заболеваний, которые вызывают изменения психического статуса, в частности такие как следующие:
лихорадка и/или учащенное сердцебиение (предполагаемая инфекция, синдром отмены алкоголя или использование амфетаминов или кокаина в высоких дозах);
спутанность сознания или делирий (предполагаемая интоксикация или синдром абстиненции);
отклонения от нормы во время неврологического обследования, например, затруднения при формировании слов или понимании речи (может указывать на заболевание головного мозга).
Дезориентация и делирий чаще возникают в результате общего соматического заболевания. Лица с психическими расстройствами редко страдают от дезориентации или бреда. Тем не менее, многие общие соматические заболевания, которые вызывают изменения в поведении, не вызывают дезориентации или бреда, но часто вызывают другие симптомы, которые могут выглядеть как психическое расстройство.
Врач наклоняет шею пациента вперед. Если это трудно сделать или если действие сопровождается болью, причиной может быть менингит. Врач проверяет ноги и живот больного на наличие отека, который может возникнуть в результате почечной или печеночной недостаточности. Если кожа или белки глаз выглядят желтыми, причиной может быть печеночная недостаточность.
Врачи могут обследовать внутреннюю часть глаз с помощью карманного устройства, которое выглядит как маленький фонарик (называемый офтальмоскопом). Если врачи увидят отек части зрительного нерва (отек зрительного нерва), внутричерепное давление может быть повышено, и опухоли или кровотечение в мозге могут стать причиной психических симптомов.
Некоторые причины и характеристики изменений личности и поведения
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Психические расстройства
Симптомы, которые проявляются в эпизодах продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев и которые включают в себя манию (аномально приподнятое настроение или энергичность), депрессию или оба расстройства.
Эпизоды мании:
Эпизоды депрессии:
Обследование врачом
Эпизоды депрессии описаны для биполярного расстройства (см. выше), без мании в анамнезе
Обследование врачом
Обычно симптомы, которые развиваются медленно, сначала с незначительной дезорганизованностью мышления и сложностями в выполнении повседневных задач
Более поздние симптомы:
Обследование врачом
Употребление лекарственных препаратов или психоактивных веществ
Употребление запрещенных или рекреационных наркотиков, особенно следующих:
Возбуждение и иногда паника или агрессия
Иногда галлюцинации
При длительном употреблении алкоголя:
При длительном употреблении амфетаминов:
При краткосрочном чрезмерном употреблении амфетаминов или кокаина:
Обследование врачом
Иногда анализы крови или мочи на наркотики
Иногда ЭЭГ (исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга)
Отмена лекарственных препаратов, в частности таких, как:
Как правило, значительная дезориентация и бред
Дрожание (тремор), головная боль, потливость, лихорадка, учащенное сердцебиение или пульс
Иногда припадки, галлюцинации и нарушения сна
Возникают после сокращения дозы или отмены препарата
Обследование врачом
Иногда анализы крови или мочи для обнаружения препаратов
Побочные эффекты лекарственных препаратов
Бывают разными в зависимости от лекарственного препарата
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом, такие как
Обследование врачом
Иногда прекращение приема лекарственного препарата для того, чтобы увидеть, не исчезнут ли симптомы
Заболевания головного мозга (неврологические):
Симптомы, которые прогрессируют медленно
Потеря кратковременной памяти, трудности в нахождении нужных слов и нарушение мышления
Трудности в повседневной деятельности (поддержание баланса на чековой книжке или ориентирование на местности рядом с домом)
Обычно у людей старше 60 лет
Обследование врачом
Часто КТ, МРТ или ПЭТ головного мозга
Детальное тестирование умственных функций, включающее ряд вопросов и заданий (нейропсихологическое тестирование)
Инфекции головного мозга, такие, как:
Головная боль
Обычно дезориентация и лихорадка
Боль и/или тугоподвижность, когда доктор наклоняет шею вперед (более частый симптом у лиц с менингитом)
При герпетическом энцефалите — галлюцинации неприятных запахов и иногда судороги
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Часто КТ или МРТ головного мозга
Культура образцов крови, мочи и материала из глотки
Травмы головы (например, посткоммоционный синдром)
Забывчивость и головные боли
Эмоциональная нестабильность через несколько недель после сильной травмы головы
КТ или МРТ головного мозга
Проверка IQ и способности к целенаправленной деятельности, например способности планировать и решать проблемы (нейрокогнитивное тестирование)
Опухоли мозга или кровотечение в головном мозге (кровоизлияние в головной мозг)
При опухолях мозга — головная боль, которая развивается постепенно и часто усиливается в ночное время или рано утром и в положении лежа
При кровоизлиянии — головная боль, начинающаяся неожиданно (так называемая молниеносная головная боль)
Обычно дезориентация и сонливость
Иногда припадки
КТ или МРТ головного мозга
Слабость и/или онемение, возникающие периодами в разных частях тела
Иногда частичная потеря зрения или двоение зрения
Иногда симптомы, которые усугубляются от тепла (например, теплой ванны или жаркой погоды)
МРТ головного и спинного мозга
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Исследования нервной проводимости (измерение того, как быстро нервы передают сигналы) и электромиография (стимуляция мышц и запись их электрической активности)
Дрожание рук и пальцев, когда они находятся в состоянии покоя
Тугоподвижность и трудности с перемещением и поддержанием равновесия
Замедленная речь и ограниченное выражение эмоций на лице
Обследование врачом
Судорожные расстройства (обычно сложные парциальные припадки)
Эпизоды ненормального поведения
Обычно дезориентация и неподвижный взгляд в одну точку
Иногда непроизвольное жевание, чмокание губами и бесцельные движения конечностей
Обычно без потери сознания и без общего сотрясения тела (конвульсий)
Иногда галлюцинации запаха или вкуса
МРТ головного мозга
ЭЭГ
Симптомы, которые появляются неожиданно
Обычно слабость или паралич одной стороны тела и неустойчивость при ходьбе
КТ или МРТ головного мозга
Поражающие весь организм (системные) заболевания
Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови)
Слабость, потливость и дезориентация
Почти всегда у людей, принимающих лекарственные препараты для лечения сахарного диабета
Анализы на измерение уровня сахара (глюкозы) в крови
Отекшие ноги, потеря аппетита и тошнота
Слабость, которая типично развивается за несколько недель
Анализы крови и мочи для оценки функции почек
Пожелтение кожи и/или белков глаз (желтуха)
Обычно отек ног и/или живота
Красновато-фиолетовая сыпь из крошечных точек (петехия)
Обычно у людей, имеющих расстройство функции печени
Анализы крови и мочи для оценки функции печени (печеночные пробы)
Системная красная волчанка (волчанка)
Обычно болезненные отекшие суставы
Часто сыпь, особенно на лице и участках кожи, подвергающихся воздействию солнечных лучей
Иногда головная боль
Анализы крови для проверки на определенные антитела
Расстройства щитовидной железы, в том числе:
Обычно при гипертиреозе: сильное сердцебиение, повышенная потливость, непереносимость жары, повышенный аппетит, потеря веса, дрожание (тремор), иногда выпученные глаза
Обычно при гипотиреозе: усталость, запор, непереносимость холода, снижение аппетита, увеличение веса, медленная речь, вялость, одутловатое лицо, опущенные веки, грубая и толстая сухая кожа, потеря волос на бровях
Анализы крови и мочи для оценки функции щитовидной железы
Дефицит витаминов, например, дефицит тиамина или витамина B12
Дезориентация, нарушение памяти и раздражительность
Необычные ощущения в руках и ступнях
Другие симптомы, в зависимости от того, какого витамина недостает
Анализы крови для измерения уровней витаминов
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ЭЭГ — электроэнцефалография; IQ — коэффициент интеллекта; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография.
Проведение анализов
Обычно к таким обследованиям относятся:
Измерение уровня кислорода в крови с помощью датчика на пальце пациента (так называемая пульсовая оксиметрия).
Анализы на измерение уровня сахара (глюкозы)
Анализы крови для измерения уровня алкоголя и уровней некоторых лекарственных препаратов, принимаемых человеком (таких как любые противосудорожные препараты)
Анализы мочи для проверки на запрещенные и рекреационные наркотики
Общий анализ крови (ОАК)
Иногда анализы крови для измерения уровней электролитов или оценки функции почек или печени
Большинству людей с подтвержденным диагнозом психического заболевания дальнейшие анализы не нужны, если их симптомы являются просто ухудшением их типичных симптомов, если они ведут себя осознанно, и если результаты этих анализов и физикального обследования в норме.
Другие анализы проводятся в основном на основании симптомов и результатов обследований (см. таблицу Некоторые причины и характеристики изменений личности и поведения). Обследования могут включать:
Компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга: Если симптомы психического расстройства только появились, если у пациента наблюдается бред, головная боль или недавняя травмы головы или если какие-либо отклонения обнаружены во время неврологического обследования.
Спинномозговую пункцию (люмбальная пункция): Если у пациента наблюдаются симптомы менингита или если результаты КТ в норме у людей с лихорадкой, головной болью или бредом.
Анализы крови для проверки функции щитовидной железы: Если пациент имеет симптомы нарушения функции щитовидной железы или пациент старше 40 лет и имеет изменения личности или поведения, которые начались недавно (особенно это касается людей с семейным анамнезом нарушения функции щитовидной железы и женщин).
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: При наличии повышенной температуры, влажного кашля или кашля с кровью
Анализы крови для выявления инфекции (посев для выявления бактерий в кровотоке или анализы на вирусную инфекцию): При тяжелых симптомах и повышенной температуре:
Лечение изменений личности и поведения
Если присутствует основное заболевание, его корректируют или, при возможности, лечат. Независимо от причины, люди, которые представляют опасность для себя или других, как правило, должны быть госпитализированы и проходить лечение, желают они того или нет. Многие штаты или страны требуют, чтобы такие решения принимались специальным лицом, назначенным для принятия решений по медицинскому уходу за психически больным человеком (который называется заместителем по принятию решений). Если больной не назначил такое лицо, врачи могут связаться с ближайшими родственниками, или суд может назначить экстренного опекуна.
Больные, которые не опасны для себя и окружающих, могут отказаться от обследования и лечения, несмотря на трудности, которые их отказ может создать для них и их семьи.
Ключевые моменты
Не все изменения личности и поведения происходят из-за психических расстройств.
Другими причинами являются психоактивные вещества (интоксикация или синдром отмены при употреблении запрещенных или рекреационных наркотиков), побочные эффекты лекарственных препаратов, заболевания, которые в основном затрагивают головной мозг, и системные заболевания, влияющие на головной мозг.
Врачи особенно беспокоятся о лицах с симптомами, которые свидетельствуют о нарушении функции головного мозга, такими как спутанность сознания или бред, лихорадка и/или головная боль, о людях с недавней травмой головы, а также о лицах, которые хотят навредить себе или другим.
Как правило, врачи выполняют анализы крови, чтобы измерить уровни кислорода, сахара (глюкозы), а также некоторых лекарственных препаратов (таких как противосудорожные препараты), которые принимает пациент, а также могут выполнять и другие анализы, исходя из симптомов и результатов медицинского осмотра.