Ограничение умственных способностей — это серьезное снижение интеллектуальной деятельности ниже среднего показателя, присутствующее с рождения или раннего младенческого возраста и приводящее к ограничению способностей к нормальному функционированию в повседневной жизни.

Ограничение умственных способностей может быть генетическим или появляться в результате расстройства, препятствующего развитию головного мозга.

У большинства детей с ограничением умственных способностей заметные симптомы не появляются до достижения дошкольного возраста.

Диагноз основывается на результатах формального тестирования.

Надлежащее ведение беременности сокращает риск появления ребенка с ограничением умственных способностей.

Поддержка множества специалистов, терапия и коррекционно-развивающее обучение помогают ребенку достичь максимально возможного уровня функционирования.

Ограничение умственных способностей представляет собой нарушение развития нервной системы.

Использовавшийся ранее термин «умственная отсталость» способствовал нежелательной социальной стигматизации, поэтому работники здравоохранения заменили его на термин «ограничение умственных способностей».

Ограничение умственных способностей не является специфическим заболеванием, таким как пневмония или стрептококковый фарингит, и не относится к психическим расстройствам. У людей с ограничением умственных способностей уровень интеллектуальной деятельности гораздо ниже среднего и является достаточно тяжелым, чтобы ограничивать их способность функционировать в одной или нескольких областях нормальной повседневной жизни (адаптивные навыки) до такого уровня, что им требуется постоянная поддержка. Адаптивные навыки можно разделить на несколько областей, включая

Концептуальная сфера: Способности, связанные с памятью, чтением, письмом и вычислениями

Социальная сфера: Навыки межличностного общения, функциональное общение, умение выносить оценочные суждения относительно других людей и способность понимать мысли и чувства других людей

Практическая сфера: Уход за собой, организация задач (на работе или в школе), обращение с деньгами, а также здоровье и безопасность

Ограничение способностей у людей с умственной отсталостью может варьировать от незначительного до очень серьезного. Несмотря на то, что фундаментальной причиной ограничения способностей является пониженный уровень интеллектуальной деятельности (который, как правило, измеряется при помощи стандартизованных тестов на уровень интеллекта), его влияние на жизнь человека больше зависит от объема поддержки, которая требуется человеку. К примеру, человек, у которого имеется только незначительное ограничение способностей согласно тестам на уровень интеллекта, может иметь настолько слабые адаптивные навыки, что ему требуется поддержка в расширенном объеме.

Поддержка подразделяется на следующие категории:

Периодическая: Требуется периодическая поддержка

Ограниченная: Такая поддержка, как, например, дневные программы в мастерских для инвалидов

Обширная: Ежедневная, постоянная поддержка

Повсеместная: Активная поддержка в осуществлении всех действий повседневной жизни, по возможности включающая обширный сестринский уход.

На основании только показателей IQ, около 3 % населения имеют ограничение умственных способностей (IQ менее 70). Если классификация основана на необходимости поддержки, только около 1 % населения имеет тяжелое ограничение умственных способностей.

Таблица Степени умственной отсталости Таблица

Симптомы умственной отсталости У некоторых детей с ограничением умственных способностей могут быть аномалии, которые присутствовали при рождении или появились вскоре после него. Такие аномалии могут быть как физическими, так и неврологическими; к ним могут относиться необычные черты лица, слишком большая или слишком маленькая голова, нарушения развития кистей рук или стоп, а также многие другие аномалии. Иногда дети внешне выглядят нормальными, но имеют другие признаки серьезных заболеваний, такие как судорожные припадки, вялость, рвота, аномальный запах мочи, а также отказ от приема пищи или ненормальный рост. В течение первого года жизни у многих детей с наиболее тяжелым ограничением умственных способностей наблюдается задержка развития моторных навыков; они поздно начинают переворачиваться, садиться и вставать. Тем не менее, у большинства детей с ограничением умственных способностей заметные симптомы не появляются до достижения дошкольного возраста. При наличии наиболее серьезных расстройств симптомы становятся заметными в более раннем возрасте. Как правило, первой проблемой, которую замечают родители, является задержка речевого развития. Дети с ограничением умственных способностей позднее начинают говорить, строить фразы и использовать полные предложения. Социальное развитие таких детей в некоторых случаях происходит медленно из-за нарушения когнитивных функций и недостаточно развитой речи. Дети с ограничением умственных способностей могут медленно учиться одеваться и принимать пищу самостоятельно. Некоторые родители не обнаруживают нарушений когнитивных функций до тех пор, пока ребенок не достигает школьного или дошкольного возраста и не начинает демонстрировать несоответствие нормальному для его возраста уровню развития. У детей с ограничением умственных способностей чуть выше риск развития поведенческих проблем, таких как внезапные эмоциональные всплески, детские истерики, физическая агрессия или самотравмирующее поведение. Подобное поведение часто связано с конкретными ситуациями, вызывающими разочарование, которые усугубляются ограниченными коммуникативными способностями и способностями контролировать импульсы. Другие дети могут быть слишком доверчивыми и с легкостью поддаваться манипуляциям или принимать участие в ненадлежащем поведении. Примерно 20–35 % людей с ограничением умственных способностей также страдают психическим расстройством. В частности, распространенными являются тревожность и депрессия, особенно у детей, которые понимают, что они отличаются от своих сверстников, а также у тех, кто подвергается запугиванию и плохому обращению из-за имеющейся инвалидности.

Лечение умственной отсталости Многопрофильная поддержка Уход за ребенком с ограничением умственных способностей лучше всего поручить многопрофильной группе специалистов, состоящей из: Врача общей практики

Социальных работников

Логопед

Аудиологов

Трудотерапевтов

Специалисты по лечебной физкультуре и реабилитации

Неврологов или педиатров, занимающихся вопросами развития

Психологов

Диетологов

Учителей

Ортопедов

Офтальмологов или оптометристов В случае необходимости в группе поддержки также могут участвовать и другие специалисты. Вместе с членами семьи эти специалисты разрабатывают для ребенка комплексную индивидуализированную программу, которая начинает выполняться сразу же после подозрения на диагноз ограничения умственных способностей. Родители, а также родные братья и сестры ребенка тоже нуждаются в эмоциональной поддержке, а в некоторых случаях и в консультации. Вся семья должна стать неотъемлемой частью такой программы. Чтобы определить, какого рода поддержка требуется человеку, необходимо оценить все его сильные стороны и потребности. Во внимание должны приниматься такие факторы, как физическая недееспособность, психические заболевания и навыки межличностного общения. Если у человека с ограничением умственных способностей имеются сопутствующие психические расстройства, например, депрессия, ему могут назначить прием соответствующих лекарственных препаратов в дозах, аналогичных дозам препаратов, которые назначаются людям без умственной отсталости. Тем не менее, прием таких лекарственных препаратов без проведения поведенческой терапии и изменения окружающей обстановки обычно оказывается неэффективным. Всем детям с ограничением умственных способностей помогает коррекционно-развивающее обучение. Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с умственной отсталостью или другими нарушениями развития возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в максимально инклюзивных условиях, то есть в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах. Знаете ли Вы, что... Обычно ребенку с ограничением умственных способностей лучше жить у себя дома. Тем не менее, некоторые семьи не в состоянии обеспечить ему дома необходимый уход, особенно в том случае, если у ребенка имеются тяжелые комплексные нарушения или поведенческие проблемы. Решение о том, где будет проживать ребенок, является сложным и требует подробного обсуждения с членами семьи и другими людьми, оказывающими поддержку. Семье может требоваться психологическая поддержка. Социальный работник может организовать услуги, направленные на помощь такой семье. Помощь могут оказывать детские учреждения, домработницы, лица, ухаживающие за ребенком, а также учреждения, осуществляющие временный уход за больными детьми. Большинство взрослых с ограничением умственных способностей проживают в местных специализированных учреждениях, обеспечивающих обслуживание, соответствующее потребностям таких людей, а также предоставляющих возможности для работы и отдыха.

Прогноз при умственной отсталости Прогнозируемая продолжительность жизни людей с легким ограничением умственных способностей в большей или меньшей степени соответствует норме, а медицинский уход позволяет улучшить долгосрочные результаты лечения лиц со всеми типами умственной отсталости. Многие люди с ограничением умственных способностей могут сами содержать себя, могут жить самостоятельно и успешно работать при соответствующей поддержке. Иногда помимо ограничения умственных способностей у ребенка имеются серьезные физические проблемы, поэтому продолжительность жизни людей с умственной отсталостью может быть более короткой (в зависимости от конкретного состояния). Людям с более тяжелым ограничением умственных способностей с большей вероятностью потребуется поддержка на протяжении всей жизни. Как правило, чем тяжелей когнитивные нарушения и чем больше физических проблем имеется у человека, тем короче является прогнозируемая продолжительность жизни.