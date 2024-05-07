Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), — это вирусная инфекция, которая постепенно разрушает определенные лейкоциты и лечится антиретровирусными препаратами. При отсутствии лечения он может вызвать синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который иногда называют терминальной стадией ВИЧ-инфекции.
ВИЧ передается через обмен физиологическими жидкостями (спермой, влагалищной жидкостью, кровью, грудным молоком) с инфицированным человеком, обычно через вагинальный или анальный секс, совместное использование игл или от матери к ребенку (во время беременности, родов или кормления грудью).
ВИЧ разрушает определенные типы лейкоцитов, ослабляя защиту организма против инфекций и рака.
На начальном этапе заражения проявляются симптомы лихорадки, сыпь, увеличиваются лимфатические узлы, возникает утомляемость. Данные симптомы могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, а потом на протяжении более чем десятилетия симптомы могут отсутствовать.
Диагноз подтверждается при помощи анализов крови на наличие антител к ВИЧ-инфекции и количеству ВИЧ.
Существуют скрининговые тесты на ВИЧ для взрослых и подростков, особенно беременных женщин, независимо от того, какому риску они подвергаются.
Лекарственные препараты против ВИЧ (антиретровирусные препараты) могут препятствовать размножению ВИЧ, укреплять иммунную систему и, таким образом, позволяют людям жить без тяжелых инфекций или связанных с ВИЧ раковых заболеваний.
У большинства не получающих лечения людей в конечном итоге развивается СПИД, под которым подразумевается наличие тяжелых инфекций и онкологических заболеваний.
(См. также статью ВИЧ-инфекция у детей).
ВИЧ-инфекции могут быть вызваны одним из двух ретровирусов, HIV-1 или HIV-2 (см. боковую панель Что такое ретровирус?). ВИЧ-1 вызывает большинство случаев инфицирования ВИЧ во всем мире, но ВИЧ-2 вызывает много случаев инфицирования ВИЧ в Западной Африке. HIV-2 вызывает менее тяжелое заболевание, чем HIV-1.
Инфекция, вызванная другим типом ретровируса, Т-лимфотропным вирусом человека 1 (HTLV-1), встречается реже, но также может вызывать серьезное заболевание.
ВИЧ постепенно разрушает некоторые типы лейкоцитов под названием CD4+ лимфоциты. Лимфоциты помогают защищать организм от чужеродных клеток, инфекционных организмов, а также онкологических заболеваний. Поэтому когда ВИЧ разрушает CD4+ лимфоциты, человек становится чувствительным к атакам многих других инфекционных организмов. Многие осложнения ВИЧ-инфекции, включая смерть, обычно являются следствием иных инфекций, а не ВИЧ непосредственно.
ВИЧ-1 возник в Центральной Африке в первой половине 20 столетия, когда родственный вирус шимпанзе впервые заразил человека. Распространение ВИЧ-1 на глобальном уровне началось в конце 70-х гг. 20-го столетия, а существование СПИДа было впервые признано в 1981 году.
Благодаря международным усилиям, по состоянию на 2021 год примерно 29,6 миллиона человек, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию (по сравнению с 7,8 миллиона в 2010 году), что значительно снизило уровень смертности и передачи инфекции во многих странах.
Согласно оценкам, в Соединенных Штатах Америки в конце 2021 года количество людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 13 лет и старше составляло примерно у 1,2 млн человек, при этом у 153 500 (13 %) человек инфекция не диагностирована. В 2022 году диагноз ВИЧ был поставлен более чем 32 100 человек, при этом 22 400 случаев были связаны с половыми контактами между мужчинами. Данные за 2020 год следует интерпретировать с осторожностью в связи с затяжным влиянием пандемии COVID-19 на доступ к тестированию на ВИЧ, услуги, связанные с оказанием медицинской помощи, и действия по сбору данных о заболеваемости.
В 2022 г. статистика по ВИЧ во всем мире показала, что с ВИЧ живут приблизительно
39 миллионов человек, включая 1,5 миллиона детей в возрасте до 15 лет.
ВИЧ был впервые диагностирован у 1,3 миллиона человек. Этот показатель снизился по сравнению с 2010 г., когда он составил 2,1 миллиона человек.
630 000 человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ, по сравнению с 1,3 млн в 2010 году.
Антиретровирусная терапия была проведена 29,8 миллиона человек с ВИЧ.
86 % ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе (76 % из них знают о своем статусе, получают лечение, а 71 % достигли вирусной супрессии)
ВИЧ-инфекция наиболее распространена в Африке, особенно в странах к югу от Сахары. По статистическим оценкам ВОЗ за 2022 г., в Африке приблизительно
25,6 миллионов человек живут с ВИЧ-инфекцией (90 % знают о своем статусе, 82 % получают лечение, а у 76 % достигнута супрессия вируса).
У 660 000 человек впервые диагностировали ВИЧ-инфекцию (снижение на 66 % по сравнению с 2010 г.).
380 000 человек умерли от причин, связанных с ВИЧ (снижение на 56 % по сравнению с 2010 годом).
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
СПИД (или терминальная стадия ВИЧ-инфекции) является наиболее тяжелой формой ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция считается достигшей конечной стадии, как только развивается хотя бы одно осложненное заболевание или число (количество) CD4+ лимфоцитов значительно снижается.
Конечная стадия ВИЧ-инфекции диагностируется, когда у ВИЧ-инфицированных развиваются определенные заболевания. Эти болезни, называемые СПИД-индикаторными заболеваниями, включают:
серьезные инфекции, которые возникают главным образом у людей с ослабленной иммунной системой (оппортунистические инфекции), в том числе грибковые инфекции (такие как криптококкоз и пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii), бактериальные инфекции (например, вызванные комплексом Mycobacterium aviumкомплексом Mycobacterium tuberculosis) и вирусные инфекции (такие как тяжелые инфекции, вызванные вирусом простого герпеса и цитомегаловирусные инфекции);
некоторые виды рака, такие как инвазивный рак шейки матки, саркома Капоши и некоторые лимфомы;
нарушение функции нервной системы;
значительная потеря веса вследствие ВИЧ-инфекции (истощение, обусловленное СПИДом).
Передача ВИЧ-инфекции
Передача ВИЧ-инфекции требует контакта открытой поверхности (такой как порез) неинфицированного человека с физиологической жидкостью, которая содержит вирус. ВИЧ может присутствовать практически в любой жидкости организма, но передача происходит, в основном, через кровь, сперму, вагинальную жидкость, а также грудное молоко. Несмотря на то, что слезы, моча, а также слюна могут содержать низкую концентрацию ВИЧ, возможность передачи вируса через эти жидкости необычайно маловероятна, если вообще реальна.
ВИЧ не передается при контакте, при котором не происходит обмен физиологическими жидкостями (например, при прикосновении, держании за руки или сухом поцелуе) или при тесном несексуальном контакте (например, при прикосновении к поверхности или предмету). Не зафиксировано ни единого случая передачи ВИЧ через кашель или чиханье инфицированного человека или посредством укуса комара. Передача от инфицированного врача или стоматолога пациенту необычайно маловероятна.
ВИЧ обычно передается следующими способами:
половой контакт с инфицированным человеком, когда слизистая оболочка, покрывающая полость рта, влагалища, полового члена или прямой кишки, подвергается воздействию зараженных жидкостей организма, например, семенной жидкости или вагинальной жидкости, содержащей ВИЧ, как это происходит во время незащищенного полового контакта;
введение зараженной крови, что может произойти при совместном использовании игл либо при случайном уколе медработником зараженной ВИЧ иглой;
передача от инфицированной матери к ребенку перед родами, во время родов или после родов через материнское молоко;
при выполнении медицинских процедур, например, переливания крови, содержащей ВИЧ, при использовании инструментов, не подвергнутых надлежащей стерилизации, либо при пересадке инфицированного органа или тканей.
Передача ВИЧ наиболее вероятна при нарушении целостности или повреждениях — даже минимальных — кожи или слизистых оболочек. Во время влагалищного или анального секса на гениталиях или окружающей коже могут возникать небольшие порезы, о которых человек может даже не знать.
Большинство ВИЧ-инфекций передается через гетеросексуальный контакт, но в разных регионах могут быть разные факторы риска или уровни дохода. Например, наиболее распространенным способом инфицирования в странах с высоким уровнем жизни обычно является передача инфекции среди мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, тогда как в Центральной и Восточной Европе наибольшее количество случаев инфицирования приходится на людей, употребляющие инъекционные наркотики.
В районах, где доминантным является гетеросексуальный путь передачи, распространение ВИЧ-инфекции совпадает с маршрутам торговли, передвижения и экономической миграции в города и вторично распространяется в сельские районы.
Передачу ВИЧ самыми обычными способами — через половой контакт или совместное пользование иглами — можно практически полностью предотвратить.
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Через сексуальные контакты
Риск передачи ВИЧ максимален при незащищенном вагинальном или анальном сексе, либо при неправильном использовании презерватива. Передача ВИЧ может также произойти во время орального секса, хоть это и менее вероятно по сравнению с влагалищным или анальным половым контактом. Однако открытые язвы во рту, влагалище, на пенисе или в прямой кишке, кровоточащие десны и пероральный контакт с менструальной кровью могут повышать риск.
Риск заражения повышается при содержании в сперме или вагинальной жидкости большого количества ВИЧ и/или наличии ранок или язвочек — даже минимальных — на коже или оболочках половых органов, полости рта или прямой кишки. Таким образом, передача вируса наиболее вероятна в следующих случаях:
в течение первых недель после инфицирования, поскольку в это время в крови и прочих жидкостях организма ВИЧ содержится в очень больших количествах;
при бурной сексуальной активности, приводящей к повреждениям кожных покровов или оболочек половых органов, полости рта или прямой кишки;
при сексуальном контакте с партнером, имеющим генитальный герпес, сифилис или другую инфекцию, передающуюся половым путем (ИППП), при котором образуются язвы или нарушения целостности кожных покровов либо воспаление половых органов.
Лекарственные препараты против ВИЧ (антиретровирусные) могут снижать количество вируса в сперме и вагинальной жидкости. Таким образом, лечение ВИЧ-инфекции этими лекарственными препаратами может существенно снижать вероятность передачи вируса.
Сексуальные действия, которые могут повредить оболочки, выстилающие половые органы, полости рта или прямую кишку, включают фистинг (когда большую часть руки или всю руку вставляют в прямую кишку или влагалище) и использование секс-игрушек.
Исследования показывают, что люди с ВИЧ-инфекцией, которые получают антиретровирусную терапию и имеют неопределяемую вирусную нагрузку (достигают вирусной супрессии), не передают вирус своим партнерам.
Каков риск передачи ВИЧ при сексуальной активности?
Риск
Activity (активность движений)
Риск отсутствует (но только при отсутствии ран)
Сухие поцелуи
Взаимное трение телами и массаж
Индивидуальное использование вводимых устройств (например, сексуальных игрушек) для сексуального удовлетворения
Стимулирование половых органов партнером при отсутствии контакта со спермой или влагалищными выделениями
Совместное принятие ванны или душа
Контакт с фекалиями или мочой, если кожа не повреждена
Теоретический риск (необычайно низкий риск, но только при отсутствии ран)
Влажные поцелуи
Оральный секс с мужчиной (фелляция) при отсутствии эякуляции или использовании презерватива
Оральный секс с женщиной (куннилингус), если используется барьерная защита
Оральный и анальный контакт
Влагалищное или анальное проникновение рукой в перчатке или без
Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения при совместном пользовании, но после их дезинфекции
Низкий
Оральный секс с инфицированным мужчиной с или без проглатывания спермы, если презерватив не используется или используется неправильно (риск снижается, если инфицированный человек занимается оральным сексом с неинфицированным мужчиной)
Оральный секс с женщиной, если не используется барьерная защита
Влагалищный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно (например, при использовании лубрикантов исключительно на водной основе и без разбрызгивания спермы)
Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения совместного пользования, без дезинфекции
Высокий
Вагинальный или анальный половой акт с эякуляцией или без, если презерватив не используется или при его неправильном использовании
Через иглы или другие инструменты
У медработников при случайном уколе инфицированной ВИЧ иглой вероятность заражения составляет примерно 1 к 400, если только сразу же не будут приняты необходимые меры. Такие меры снижают риск инфицирования. Риск увеличивается, если игла глубоко проникла в кожу, или если полая игла содержит ВИЧ-зараженную кровь (как в случае с иглой, которую использовали для взятия крови или введения наркотиков), а не просто если на ее поверхности имеется кровь (как на игле, которую использовали для накладывания швов).
Попадание инфицированной жидкости в рот или глаза вызывает заражение меньше чем в 1 случае из 1000.
От матери ребенку
ВИЧ-инфекция у многих женщин детородного возраста привела к увеличению количества ВИЧ-инфицированных детей.
ВИЧ может передаваться от матери, инфицированной ВИЧ, ребенку следующими путями:
во время беременности, плоду через плаценту;
при прохождении ребенка по родовому каналу;
после рождения при кормлении грудным молоком.
Общий совокупный риск передачи от матери ребенку без антиретровирусных препаратов составляет 35–45 %.
Лечение инфицированных беременных женщин антиретровирусными препаратами может значительно снизить риск передачи инфекции. Беременные женщины, инфицированные ВИЧ, должны получать лечение в течение второго и третьего триместров беременности, во время родов и в период грудного вскармливания. Также риск уменьшается при родах путем кесарева сечения и медикаментозном лечении ребенка в течение нескольких недель после рождения.
ВИЧ выделяется с грудным молоком. Инфицированным ВИЧ матерям не рекомендуется вскармливать ребенка собственным грудным молоком, если они живут в регионах, где искусственное вскармливание является доступным и безопасным. Однако в регионах, где инфекционные заболевания и недостаточное питание являются распространенными причинами детской смертности и где безопасное искусственное вскармливание для детей недоступно, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вскармливать ребенка грудью в течение по меньшей мере 12 месяцев на фоне антиретровирусной терапии. В таких случаях защита от потенциально смертельных инфекций при грудном вскармливании может уравновесить риск передачи ВИЧ.
Поскольку многие женщины с ВИЧ-инфекцией и их младенцы получают лечение или принимают лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции, число детей, которые заражаются ВИЧ, во многих странах уменьшается.
При переливании крови и пересадке органов
В настоящее время ВИЧ-инфекция редко передается с переливанием крови или пересадкой органов от инфицированного человека.
С 1985 года в большинстве стран с высоким уровнем жизни вся кровь, собранная для переливания, проверяется на антитела к ВИЧ и РНК ВИЧ. По возможности некоторые продукты крови обрабатывают нагреванием, чтобы исключить риск ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в США риск ВИЧ-инфицирования от однократного переливания крови (которая тщательно проверяется на наличие ВИЧ и других переносимых кровью вирусов) оценивается менее 1 случая на 2 миллиона человек. Однако во многих странах, в которых кровь и ее препараты не подвергаются такому строгому контролю на ВИЧ либо вообще каким-либо проверкам, риск передачи ВИЧ-инфекции через кровь остается значительным.
Имелись случаи непреднамеренной передачи ВИЧ при использовании органов от инфицированных доноров (почек, печени, сердца, поджелудочной железы, костной ткани и кожи) в качестве трансплантатов. При пересадках роговой оболочки глаза или некоторых подвергающихся специальной обработке тканей (например, костной) передача ВИЧ маловероятна.
Искусственное оплодотворение
Передача ВИЧ также возможна при использовании для оплодотворения спермы инфицированного донора. В США приняты меры по снижению данного риска. Свежесобранная сперма больше не используется. Она замораживается на 6 и более месяцев. Затем, перед использованием их спермы, доноры проходят повторные тесты на ВИЧ.
Если известно, что донор спермы имеет ВИЧ-инфекцию, промывание спермы является эффективным способом удаления ВИЧ из спермы.
Принцип действия ВИЧ-инфекции
При попадании в организм ВИЧ прикрепляется к нескольким типам лейкоцитов. Самыми важными являются некоторые хелперные Т-лимфоциты (Т-клетки). Хелперные Т-лимфоциты активируют и координируют другие клетки иммунной системы. Эти лимфоциты содержат на поверхности рецептор под названием CD4, который позволяет ВИЧ прикрепляться к ним. Поэтому такие хелперные лимфоциты обозначаются как CD4+.
ВИЧ является ретровирусом. Это означает, что он хранит свою генетическую информацию в рибонуклеиновой кислоте (РНК). Проникнув вовнутрь CD4+лимфоцита, вирус использует фермент под называнием обратная транскриптаза для создания копии его РНК. Такая копия производится уже в виде дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). На этом этапе ВИЧ очень легко мутирует, поскольку обратная транскриптаза склонна к совершению ошибок во время преобразования РНК ВИЧ в ДНК. Эти мутации затрудняют контроль ВИЧ, поскольку большое количество мутаций повышает вероятность образования ВИЧ, способного противостоять атакам иммунной системы человека и/или действию антиретровирусных препаратов.
Копия ДНК ВИЧ внедряется в ДНК инфицированного лимфоцита. Собственный генетический механизм лимфоцита впоследствии воспроизводит (реплицирует) ВИЧ. В конечном счете, лимфоцит разрушается. Каждый зараженный лимфоцит вырабатывает тысячи новых вирусов, которые заражают и разрушают другие лимфоциты. За несколько дней или недель кровь и жидкости половых путей содержат огромное число вирусов ВИЧ, а количество CD4+ лимфоцитов значительно уменьшается. Поскольку количество вирусов ВИЧ в крови и жидкости половых путей настолько велико вскоре после ВИЧ-инфицирования, недавно инфицированный человек может легко передавать ВИЧ другим людям.
Упрощенный жизненный цикл вируса иммунодефицита человека
Как и все вирусы, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) репродуцируется (размножается), используя генетический механизм той клетки, которую поражает. Обычно это CD4+лимфоциты.
Лекарственные препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, разрабатывались на основе жизненного цикла ВИЧ. Данные лекарственные препараты угнетают 3 фермента (обратная транскриптаза, интеграза и протеаза), используемые вирусом для размножения или прикрепления и проникновения в клетки.
Разрушение CD4+ лимфоцитов ВИЧ-инфекцией приводит к ослаблению иммунной системы организма, которая защищает от множества инфекций и рака. Такое ослабевание частично является причиной того, почему организм не в состоянии ликвидировать ВИЧ-инфекцию, как только она возникла. Однако иммунная система все же в состоянии создать ответную реакцию. В течение месяца или двух после инфицирования организм вырабатывает лимфоциты и антитела, которые помогают снизить количество ВИЧ в крови и держать инфекцию под контролем. По этой причине нелеченая ВИЧ-инфекция может не вызывать симптомов, либо вызывать некоторые незначительные симптомы в среднем на протяжении около 10 лет (от 2 до более чем 15 лет).
ВИЧ также заражает другие клетки, такие как клетки кожи, головного мозга, половых путей, сердца и почек, вызывая заболевание в этих органах.
Подсчет клеток CD4
Число CD4+ лимфоцитов в крови (подсчет клеток CD4) помогает определить следующее:
насколько хорошо иммунная система защищает организм от инфекций;
насколько серьезен ущерб, нанесенный ВИЧ.
У большинства здоровых людей насчитывается от 500 до 1000 клеток CD4 на микролитр крови. Обычно в течение нескольких первых месяцев после инфицирования количество CD4+ лимфоцитов снижается. По прошествии 3–6 месяцев количество клеток CD4 стабилизируется. Но без лечения их количество обычно продолжает снижаться с различной скоростью.
Если количество клеток CD4 падает ниже уровня 200 клеток на микролитр крови, то иммунная система теряет способность бороться с некоторыми инфекциями (такими, как пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii). Большинство из этих инфекций редко развиваются у здоровых людей. Зато они распространены у людей с ослабленной иммунной системой. Такие инфекции называются оппортунистическими, поскольку они пользуются слабостью иммунной системы.
Концентрация ниже 50 клеток на микролитр крови особенно опасна, поскольку в этом случае легко возникают дополнительные оппортунистические инфекции, которые могут очень быстро спровоцировать тяжелую потерю веса, слепоту или смерть. Эти инфекции включают:
Вирусная нагрузка
Количество ВИЧ в крови (а именно количество копий РНК ВИЧ) называется вирусной нагрузкой.
Вирусная нагрузка показывает, насколько быстро ВИЧ размножается. На первичном этапе инфицирования вирусная нагрузка стремительно растет. Впоследствии, примерно через 6 месяцев, даже без лечения она снижается до уровня, который остается неизменным и называется плато. Этот уровень бывает разным у разных людей — от нескольких сотен до более чем миллиона копий на микролитр крови.
Вирусная нагрузка также показывает:
насколько заразна инфекция;
насколько быстро может снизиться количество клеток CD4;
как быстро могут развиться симптомы.
Чем выше значение плато вирусной нагрузки, тем быстрее снижается количество клеток CD4 до уровня (менее 200), повышающего риск оппортунистических инфекций даже у людей, не имеющих симптомов.
При успешном лечении вирусная нагрузка снижается до крайне низкого или не поддающегося обнаружению уровня (менее 20–40 копий на микролитр крови). Однако неактивная (латентная) форма ВИЧ все еще присутствует в клетках, и если лечение прекратить, то ВИЧ начнет размножение, и вирусная нагрузка возрастет.
Увеличение вирусной нагрузки во время лечения может указывать на следующее:
ВИЧ выработал устойчивость к антиретровирусной терапии.
Человек не принимает назначенные лекарственные препараты.
И то, и другое.
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Симптомы ВИЧ-инфекции
Инфекция позвоночника
На начальном этапе инфицирования многие не замечают симптомов, но в течение 1–4 недель может возникнуть повышение температуры, сыпь, боль в горле, увеличиваются лимфатические узлы и появляется утомляемость, а также целый ряд других, более редких симптомов. Симптомы начальной (первичной) ВИЧ-инфекции обычно могут длиться от 3 до 14 дней.
Период слабых симптомов или отсутствия симптомов
После исчезновения первых симптомов у большинства людей, даже без лечения, симптомы отсутствуют или лишь иногда возникают слабые симптомы. Этот период слабых или отсутствующих симптомов может продолжаться от 2 до 15 лет. Симптомы, наиболее часто возникающие в течение этого периода, включают следующие:
набухшие лимфатические узлы, которые ощущаются как небольшие безболезненные бугорки на шее, в подмышках или паховой области;
белые пятна во рту (молочница) из-за кандидоза (дрожжевой инфекции);
диарея;
Утомляемость
повышенную температура, иногда с потоотделением;
постепенную потерю веса;
анемия;
Некоторые люди постепенно теряют вес, у них развивается умеренная лихорадка или диарея.
Эти симптомы могут быть результатом ВИЧ-инфекции или оппортунистических инфекций, которые развиваются из-за того, что ВИЧ ослабляет иммунную систему.
Более серьезные симптомы
Для некоторых людей первыми симптомами являются симптомы СПИДа.
О СПИДе (который иногда называют терминальной стадией ВИЧ-инфекции) свидетельствует развитие очень серьезных оппортунистических инфекций или злокачественных опухолей — заболеваний, которые обычно проявляются только у людей с количеством клеток CD4 менее 200 на микролитр крови.
Развившиеся специфические оппортунистические инфекции и злокачественные опухоли обычно вызывают множество симптомов. Эти инфекции встречаются чаще или в более тяжелой форме у ВИЧ-инфицированных, чем у тех, у кого нет этой инфекции.
Серьезные оппортунистические инфекции могут вызывать различные симптомы в зависимости от пораженного органа:
Легкие: повышение температуры, кашель или одышка;
Головной мозг: головная боль, слабость, потеря координации или снижение психической функции;
Пищеварительный тракт: боли, диарея или кровотечение.
ВИЧ также может вызывать симптомы при непосредственном инфицировании или поражении органов, например:
Головной мозг: поражение головного мозга с потерей памяти, нарушением мышления и/или концентрации внимания, которые впоследствии переходят в деменцию, при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции, а также слабость, тремор или затруднения при ходьбе;
Почки: почечная недостаточность с отеком ног и лица, утомляемость, а также изменения в мочеиспускании, однако данные симптомы часто не проявляются до тех пор, пока инфекция не станет тяжелой;
Сердце: Сердечная недостаточность с одышкой, кашлем, хрипами, а также утомляемостью (нечасто);
Половые органы: снижение уровня половых гормонов, что может выражаться в утомляемости и нарушении сексуальной функции у мужчин.
Вероятно, у некоторых людей ВИЧ вызывает существенную потерю веса (истощение, обусловленное СПИДом). Истощение у людей, больных СПИДом, также может быть вызвано рядом инфекций или отсутствием лечения при хронической инфекции желудочно-кишечного тракта.
Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу
Инфекция
Описание
Симптомы
Дрожжевая инфекция пищевода
Болезненное глотание и жжение в груди
Инфицирование легких грибком Pneumocystis jirovecii
Затрудненное дыхание, кашель, а также лихорадка
Инфицирование паразитом Toxoplasma gondii, обычно с поражением головного мозга
Головная боль, спутанность сознания, вялость, мышечная слабость (в руках, ногах или лице) и судороги
Диссеминированный ТБ характерный для СПИДа, в то время как легочный ТБ может возникать на любой стадии ВИЧ-инфекции
Кашель, лихорадка, ночные поты, потеря веса и боль в груди
Инфицирование кишечника или легких бактерией, которая имеет сходство с бактерией туберкулеза
Лихорадка, потеря веса, диарея, а также кашель
Заражение кишечника паразитом Cryptosporidium
Диарея, боль в животе, а также потеря веса
Инфицирование оболочки головного мозга дрожжевой инфекцией Cryptococcus
Головная боль, лихорадка, а также дезориентация
Инфицирование глаз или кишечного тракта цитомегаловирусом
Глаза: Помутнение зрения или слепота
Кишечный тракт: Диарея и потеря веса
Мпокс (ранее оспа обезьян)
Инфекция, вызванная вирусом мпокс
Болезненная сыпь вначале может возникнуть во рту или на половых органах, а затем распространяется на другие участки тела
Виды рака, распространенные среди ВИЧ-инфицированных
Саркома Капоши, опухоль, вызванная другим типом вируса герпеса, который передается половым путем, проявляется в виде безболезненных бляшек на коже красного или фиолетового цвета. Развивается в основном у мужчин, имеющих гомосексуальные контакты.
Изображение любезно предоставил Сол Сильверман — младший (Sol Silverman, Jr.) через библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.
Опухоли иммунной системы (лимфомы, обычно неходжскинская лимфома) может иногда развиваться вначале в головном мозге. При поражении головного мозга этими опухолями может возникать слабость рук или ног, головная боль, дезориентация и изменения личности.
ВИЧ увеличивает риск развития других видов опухолей, к числу которых относятся: рак шейки матки, рак анального канала, рак яичек, рак легких, а также меланома и другие опухоли кожи. Мужчины, вступающие в половой контакт с мужчинами, склонны к развитию рака прямой кишки из-за присутствия в организме того же папилломавируса человека (ВПЧ), который приводит к раку шейки матки у женщин.
Причина смерти
Обычно причиной смерти становится кумулятивный эффект оппортунистических инфекций либо рака, истощения и/или деменции.
Диагностика ВИЧ-инфекции
Анализы для выявления антител к вирусу ВИЧ в образце крови или слюны
Анализы для выявления РНК ВИЧ в образце крови
Ранняя диагностика инфекции ВИЧ очень важна, поскольку позволяет начать раннее лечение. Раннее лечение может помочь инфицированным лицам прожить дольше, быть здоровее и снизить вероятность передачи ВИЧ другим людям.
Врач обычно выясняет наличие факторов риска ВИЧ-инфекции (такие, как возможный контакт на рабочем месте, рискованная половая активность, а также использование инъекционных наркотиков) и симптомов (усталость, сыпь и потеря веса).
Врачи также проводят полное физикальное обследование для выявления признаков оппортунистических инфекций, например, увеличенные лимфатические узлы и белые налеты в полости рта (что указывает на молочницу), признаков саркомы Капоши кожи или полости рта.
Скрининговые и диагностические тесты
Если врачи подозревают контакт с ВИЧ-инфекцией, они проводят скрининговый тест для выявления ВИЧ. Врачи также предлагают всем взрослым и подросткам, в особенности беременным женщинам на ранней стадии беременности, пройти скрининговые тесты независимо от предполагаемой у них степени риска. Каждый, кто подозревает возможность ВИЧ-инфицирования, может пройти тест. Такое тестирование является конфиденциальным и часто бесплатным.
Применяемый в настоящее время комбинированный скрининговый тест (четвертого поколения) проверяет наличие 2 вещей, которые указывают на ВИЧ-инфекцию:
антитела к ВИЧ;
антигены к ВИЧ (антиген p24).
Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ВИЧ. Антигены — это сторонние вещества, которые могут вызывать иммунный ответ.
Организму требуется несколько недель, чтобы выработать достаточное количество антител, которые можно обнаружить при проведении анализа, поэтому результаты анализа на антитела отрицательные в течение первых нескольких недель после попадания вируса в организм (так называемый «период окна» острой ВИЧ-инфекции). Однако результаты анализа на антиген p24 могут быть положительными уже через 2 недели после первичной инфекции. Комбинированные тесты могут быть быстро выполнены лабораторией. Кроме того, один из вариантов этих анализов может быть выполнен в кабинете врача или в клинике (это называется исследованием у постели больного). Если результаты положительные, врачи проводят анализ, чтобы отличить ВИЧ-1 от ВИЧ-2, и анализ для определения количества РНК ВИЧ в крови (вирусной нагрузки).
Комбинированный скрининговый тест проводится быстрее и менее сложный, чем старые скрининговые тесты, в которых используется твердофазный иммуносорбентный анализ (ELISA) для выявления антител к ВИЧ, а положительные результаты затем подтверждаются с использованием отдельного более точного специфического теста, такого как Вестерн-блоттинг. Вестерн-блоттинг является дорогостоящим методом, поскольку для его проведения требуются хорошо обученные технические специалисты, а для получения результатов необходимо от нескольких дней до нескольких недель. В настоящее время в большинстве учреждений для подтверждения первоначального положительного результата используется специальный тест, называемый анализом дифференцировки ВИЧ-1/ВИЧ-2 (а не вестерн-блоттинг).
Кроме того, имеются более старые тесты у постели больного. Эти тесты могут делать на образцах крови или слюны. Если результаты этих быстрых скрининговых тестов являются положительными, они подтверждаются при помощи ELISA (с Вестерн-блоттингом или без него) или путем повторения одного или нескольких других быстрых тестов.
При отрицательном результате у людей с низкой степенью риска тест повторно не проводится, кроме случаев изменения их статуса риска. Если у людей из группы повышенного риска (в особенности, ведущих активную сексуальную жизнь, имеющих нескольких сексуальных партнеров и не практикующих более безопасный секс) отрицательный результат теста, тест следует повторять один раз в 6–12 месяцев.
Тесты на РНК ВИЧ могут подтвердить положительные результаты теста на антитела или выявить признаки ВИЧ-инфекции при отрицательных результатах анализов на антитела. Тесты на РНК ВИЧ часто используют методики создания множества копий генетического материала организма (так называемые тесты амплификации нуклеиновых кислот). При помощи этих тестов можно обнаружить даже небольшое количество РНК ВИЧ в крови, и они очень точны.
Мониторинг
В случае положительного результата теста необходимо регулярно сдавать кровь на анализ для оценки следующих параметров:
Подсчет клеток CD4
Вирусная нагрузка
При низком содержании лимфоцитов CD4 люди более склонны к развитию серьезных инфекций и других осложнений ВИЧ, таких, как некоторые виды онкологических заболеваний. Вирусная нагрузка помогает прогнозировать, насколько быстро количество CD4-клеток может сократиться в течение последующих нескольких лет.
Эти 2 показателя помогают врачам определить
когда начинать прием антиретровирусных препаратов;
какую эффективность данное лечение может иметь;
понадобятся ли другие лекарственные препараты для профилактики осложняющих инфекций.
При успешном лечении вирусная нагрузка падает до очень низкого уровня за несколько недель, а клетки CD4 начинают медленно восстанавливать свои нормальные уровни.
Диагностика СПИДа (конечной стадии ВИЧ-инфекции)
СПИД диагностируется в том случае, когда уровень CD4-клеток падает ниже отметки 200 клеток на микролитр крови или когда наступает чрезвычайное истощение организма, а также в случае проявления тяжелых оппортунистических инфекций или рака.
Диагностика заболеваний, связанных с ВИЧ
Могут быть проведены различные тесты для проверки на наличие заболеваний, которые могут сопровождать ВИЧ-инфекцию. К таким обследованиям относятся:
Аспирация костного мозга и биопсия: Для дополнительной оценки низкого количества лейкоцитов (включая анемию), которое может быть вызвано лимфомами, онкологическими заболеваниями и оппортунистическими инфекциями
Компьютерная томография (КТ) с контрастным веществом или магнитно-резонансная томография (МРТ) Для выявления повреждения головного или спинного мозга
Лечение ВИЧ-инфекции
Антиретровирусные препараты;
иногда лекарственные препараты для профилактики оппортунистических инфекций;
в некоторых случаях лекарственные препараты для облегчения симптомов
(См. также Антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции).
Лечение антиретровирусными препаратами рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным, потому что без лечения ВИЧ-инфекция может приводить к серьезным осложнениям и потому что были разработаны новые, менее токсичные лекарственные препараты. Для большинства людей раннее начало лечения дает лучшие результаты. Исследования показали, что люди, которые получают оперативное лечение антиретровирусными препаратами, менее склонны к развитию связанных с ВИЧ/СПИДом осложнений и реже умирают от них.
Никакое лечение не может уничтожить вирус в организме, однако концентрация ВИЧ часто падает до такого уровня, при котором его невозможно обнаружить в крови или других жидкостях и тканях. Лечение имеет следующие цели
Снижение уровня ВИЧ до невозможности обнаружения
Восстановление количества CD4 до нормального уровня
Если лечение остановить, то уровень содержания ВИЧ поднимается, а количество CD4-клеток начинает падать. Таким образом, больным необходимо принимать антиретровирусные препараты на протяжении всей жизни.
Перед началом курса лечения людям сообщают о следующих обязательных действиях:
прием лекарственных препаратов в соответствии с указаниями;
недопущение пропусков дозы;
прием лекарственных препаратов в течение всей оставшейся жизни.
Обязательным условием является пожизненный прием лекарственных препаратов в соответствии с инструкциями. Некоторые люди пропускают или временно прекращают прием лекарственного препарата (так называемые «лекарственные каникулы»). Подобная практика опасна, т.к. она позволяет ВИЧ выработать устойчивость к лекарственным препаратам.
Поскольку нерегулярный прием лекарственных препаратов против ВИЧ часто приводит к развитию резистентности вируса, врачи стараются удостовериться, что пациенты готовы и могут придерживаться схемы лечения. В целях упрощения графика приема лекарственных препаратов и обеспечения выполнения инструкций по их приему врачи зачастую назначают терапию, объединяющую в себе 2 и более лекарственных препарата в форме 1 таблетки, которую можно принимать всего один раз в день.
Иммунизация
ВИЧ-инфицированным следует делать следующие прививки (для получения дополнительной информации см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: рекомендации по иммунизации):
Только конъюгированная пневмококковая вакцина PCV20, или вакцина PCV15 с последующим введением PPSV23 по меньшей мере через 8 недель, если раньше они не получали конъюгированной пневмококковой вакцины раньше
Вакцина против гриппа каждый год
Вакцина против гепатита В, если они не были вакцинированы ранее или не получили серию из 3 прививок
Вакцина против гепатита А, если они подвержены повышенному риску заболевания или хотят получить защиту от гепатита А
Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики связанного с ВПЧ рака полости рта и горла, шейки матки, полового члена и рака анального канала (назначается женщинам и мужчинам в рекомендуемом возрасте)
Менингококковая вакцина, если взрослые не получали эту вакцину раньше (дозы вводят с интервалом по меньшей мере в 8 недель с ревакцинацией каждые 5 лет)
Вакцина против столбняка и дифтерии (Td) с бустерной дозой один раз в 10 лет. Люди, которые не получили или не завершили серию первичной вакцинации, состоящую по крайней мере из 3 доз вакцины против столбняка и дифтерии, должны начать или завершить серию, при этом, если они никогда не получали вакцину Tdap, одну из бустерных доз Td следует заменить вакциной против столбняка-дифтерии-коклюша (Tdap). Люди, которые завершили первичную серию, но ранее не получали вакцину Tdap, должны получить Tdap вместо следующей бустерной дозы Td.
Вакцина против ветряной оспы некоторым людям с количеством CD4 более 200 клеток на микролитр крови
Вакцина против COVID-19, независимо от количества CD4 или вирусной нагрузки, поскольку ее потенциальная польза перевешивает потенциальные риски
Вакцина против мпокс для лиц, подверженных риску этого заболевания
Беременные женщины с ВИЧ должны получать стандартные вакцины, рекомендованные во время беременности.
Прогноз при ВИЧ-инфекции
Контакт с ВИЧ не всегда приводит к инфицированию, и некоторые лица, не раз подвергавшиеся риску в течение многих лет, избежали инфицирования. Более того, многие люди, которые получают лечение антиретровирусными препаратами, могут контролировать ВИЧ-инфекцию как хроническое заболевание, без развития СПИДа. При эффективном лечении уровень РНК ВИЧ снижается до не поддающегося определению уровня, количество клеток CD4 значимо возрастает, что позволяет человеку вести полноценную активную жизнь. Риск тяжелой болезни и смерти снижается, хотя и остается более высоким, чем у людей того же возраста, но не инфицированных ВИЧ. Однако, если человек не переносит какой-либо препарат или не может принимать лекарственные препараты постоянно, ВИЧ-инфекция и иммунодефицит прогрессируют, вызывая тяжелые симптомы и осложнения.
Многие не получающие лечения люди с ВИЧ-инфекцией остаются здоровыми в течение более десяти лет. Немногим лицам, не получавшим лечения, удалось оставаться здоровыми в течение более 20 лет. Причина быстрого заболевания некоторых людей по сравнению с другими еще не до конца выяснена, но, вероятно, ряд генетических факторов оказывает влияние как на восприимчивость к инфекции, так и на прогрессирование ВИЧ в СПИД после инфицирования.
Если инфицированные лица не получают лечение, у большинства из них развивается СПИД. Скорость уменьшения количества клеток CD4 и прогрессирования ВИЧ-инфекции к СПИДу различается у разных людей. В целом, по оценкам экспертов, при отсутствии лечения СПИД развивается у зараженных людей следующими темпами:
В течение первых нескольких лет после инфицирования: у 1–2 % в год
В каждый последующий год: у 5–6 %
В течение 10–11 лет: 50%
Впоследствии: Более чем в 95 % случаев, а возможно и у всех (в случае долгой продолжительности жизни)
Обычно ВИЧ-инфекция не является непосредственной причиной смерти. Она, скорее, приводит к существенной потере веса (истощению), оппортунистическим инфекциям, онкологическим и другим заболеваниям, которые уже приводят к смерти.
Излечение считается невозможным, хотя продолжаются интенсивные исследования для поиска методов для устранения латентной формы ВИЧ из организма инфицированного человека в полном объеме.
Вопросы, связанные с окончанием жизни
Поскольку у людей, больных СПИДом, смерть редко наступает внезапно, у них обычно есть время, чтобы дать распоряжения относительно ухода, который был бы желателен им в случае ухудшения их состояния. При этом подобные пожелания должны быть заранее оформлены в виде юридического документа, содержащего четкие указания относительно желаемого ухода за ними (так называемые предварительные медицинские указания).
Перед уходом из жизни у многих людей развиваются сильные боли и прочие истощающие симптомы (например, тревожное возбуждение), утрачивается аппетит. В странах с высоким уровнем жизни хосписные программы особенно хорошо приспособлены для решения таких проблем. Они могут обеспечивать комплексную поддержку и уход, направленные на купирование симптомов, помощь умирающим людям через сохранение их самостоятельности, а также поддержку лиц, осуществляющих уход за ними.
Профилактика ВИЧ-инфекции
На данный момент не существует эффективной вакцины против ВИЧ, которая предотвращала бы инфицирование или замедляла бы его прогрессирование у уже заразившихся людей. Однако лечение людей с ВИЧ-инфекцией снижает риск передачи инфекции другим людям.
Передачу ВИЧ самыми обычными способами — через половой контакт или совместное пользование иглами — можно практически полностью предотвратить. Однако меры, необходимые для профилактики — половое воздержание или постоянное использование презервативов, а также доступ к стерильным иглам — иногда непопулярны с личной и общественной точки зрения. Многие люди испытывают сложности в изменении своих пагубных привычек или полового поведения и поэтому продолжают подвергать себя риску ВИЧ-инфицирования. Практика более безопасного секса тоже не является полностью надежной. Например, презервативы могут протекать или рваться.
Латексные презервативы обеспечивают надежную защиту от ВИЧ (а также и от других распространенных инфекций, передающихся половым путем), однако для этого необходимо уметь правильно ими пользоваться. Следует избегать использования лубрикантов на масляной основе (например, вазелиновое масло), поскольку они могут растворять латекс, снижая эффективность презерватива.
Другие меры могут помочь. Обрезание у мужчин — недорогая и безопасная процедура — снижает риск заражения при вагинальном половом контакте с инфицированной женщиной приблизительно наполовину. Снижает ли обрезание риск заражения ВИЧ в других обстоятельствах, остается неизвестным. Поскольку обрезание обеспечивает лишь частичную защиту от ВИЧ-инфекции, следует также использовать другие меры для профилактики ВИЧ-инфекции. Например, если у одного из партнеров есть инфекция, передающаяся половым путем, или ВИЧ-инфекция, его следует лечить, а презервативы использовать правильно и постоянно.
Универсальные меры предосторожности
Лица, которые имеют большую вероятность контакта с кровью и другими телесными жидкостями на работе, должны пользоваться защитными латексными перчатками, масками и защитными очками. Такие меры предосторожности применяются при работе с жидкостями всех людей, а не только тех, кто инфицирован ВИЧ, и поэтому их называют универсальными мерами предосторожности. Универсальные меры предосторожности принимаются по двум причинам:
Человек с ВИЧ может не знать, что он инфицирован.
Вирусы, вызывающие другие тяжелые заболевания (например, гепатит В и С), могут передаваться через жидкости организма.
Поверхности, зараженные ВИЧ, можно легко очистить и продезинфицировать, поскольку ВИЧ дезактивируется теплом и обычными дезинфицирующими средствами, такими, как перекись водорода и спирт.
Поскольку ВИЧ не передается воздушно-капельным путем или через случайный контакт (такой, как прикосновение, держание за руки или сухие поцелуи), больницы и клиники не изолируют людей с ВИЧ инфекцией, если только они не являются переносчиками другой заразной инфекции.
Профилактика передачи инфекции в ходе переливания крови и трансплантации органов
В Соединенных Штатах Америки при помощи следующих мер была почти полностью устранена возможность передачи инфекции в ходе переливания крови и трансплантации органов:
скрининг доноров органов или крови на факторы риска ВИЧ-инфекции;
скрининг донорской крови на ВИЧ.
Риск снижается еще больше, когда людей с факторами риска ВИЧ-инфекции, независимо от результатов их тестов на ВИЧ, просят не сдавать кровь и не предоставлять органы для трансплантации. Красный Крест выпустил руководство по отсрочке сдачи крови, включая отсрочку в таких случаях:
наличие нового полового партнера в течение последних 3 месяцев;
наличие более чем 1 полового партнера в течение последних 3 месяцев:
занятие анальным сексом в течение последних 3 месяцев.
Тем не менее, в странах с низким уровнем жизни не всегда используют чувствительные скрининговые тесты на ВИЧ и не ограничивают доноров. Следовательно, такая передача все еще представляет собой проблему в этих странах.
Предотвращение передачи от матери новорожденному
Беременные женщины, инфицированные ВИЧ, могут передавать вирус новорожденным.
При помощи следующих мер можно предотвратить передачу ВИЧ от матери к новорожденному:
Тестирование беременных женщин на ранних стадиях беременности для выявление у них ВИЧ-инфекции
Если они заражены, лечение антиретровирусными препаратами во время беременности и родов (особенно важно лечение во время родов)
Родоразрешение путем кесарева сечения, а не вагинальным путем
После родов — лечение новорожденного зидовудином, вводимым внутривенно, в течение 6 недель
По возможности, использование искусственного питания вместо грудного вскармливания (ВИЧ может передаваться через грудное молоко)
Профилактическое лечение до воздействия вируса
Прием антиретровирусного препарата до воздействия ВИЧ может снизить риск инфицирования. Такое профилактическое лечение называется первичной профилактикой (ПП). Однако ПП стоит дорого и эффективна она только при условии ежедневного приема лекарственного препарата. Таким образом, ПП рекомендуется только людям с очень высоким риском заражения, например, людям с ВИЧ-инфицированным партнером, людям с сексуальным поведением, которое подвергает их значительному риску заражения ВИЧ, а также людям, которые употребляют инъекционные наркотики и практикуют методы инъекции, которые подвергают их значительному риску заражения ВИЧ.
ПП можно также рекомендовать людям, которые вступают в половые контакты, связанные с высоким риском инфицирования, например:
мужчинам, занимающимся анальным сексом с другими мужчинами без использования презерватива;
гетеросексуальным мужчинам и женщинам, которые не пользуются презервативами регулярно во время секса с партнерами, чей ВИЧ-статус неизвестен и у которых повышен риск заражения ВИЧ-инфекцией.
При получении ПП все равно необходимо пользоваться и другими методами профилактики ВИЧ-инфекции, включая постоянное применение презерватива и отказ от практики использования одной иглы для инъекций наркотиков несколькими лицами.
Профилактическое лечение после воздействия вируса
Принципы и процедуры, используемые для снижения риска инфицирования после контакта с ВИЧ, называются постконтактной профилактикой (ПКП). Лица, подвергшиеся риску заражения ВИЧ в результате попадания на них брызг крови, укола иглой или полового контакта, могут уменьшить вероятность инфицирования, принимая антиретровирусные препараты в течение 4 недель. Эти лекарственные препараты обладают максимальной эффективностью при условии начала их приема в кратчайшие сроки после того, как человек контактировал с вирусом. В настоящее время в таком случае рекомендуется прием 2 или более лекарственных препаратов.
Решение о приеме таких профилактических препаратов обычно принимается совместно врачом и человеком, имевшим контакт с вирусом. Решение принимается на основе оценки риска инфекции, а также с учетом возможных побочных эффектов от лекарственных препаратов. Если наличие инфекции ВИЧ у источника не является точно установленным, они оценивают вероятность такого события. Однако даже при наличии достоверной информации о наличии ВИЧ-инфекции у вероятного источника риск инфицирования после взаимодействия с источником варьируется в зависимости от характера контакта. Например, риск заражения при попадании на кожу чужой крови ниже, чем при уколе иглой.
Меры, предпринимаемые сразу после контакта с ВИЧ-инфекцией, зависит от типа контакта с инфекцией:
Если контактировала кожа, ее промывают водой с мылом.
Колотые раны очищаются антисептиком.
Если контактируют слизистые оболочки, их промывают большим количеством воды.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Отдел исследований СПИДа: информация Национальных институтов здравоохранения (NIH), включая глоссарий терминов, связанных с ВИЧ, и базу данных лекарственных препаратов
График вакцинации от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 2024 г.: рекомендуемый график вакцинации взрослых, по заболеваниям и другим показаниям
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вторичная профилактика (ВП): ресурсы, касающиеся использования антиретровирусных препаратов после одного события высокого риска, чтобы предотвратить развитие ВИЧ
Американский фонд исследования СПИДа: ресурсы, касающиеся поддержки исследований СПИда, профилактики ВИЧ, образовательных материалов по лечению и по защите прав
Американская ассоциация сексуального здоровья: информация о сексуальном здоровье
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): ВИЧ/СПИД: общая информация о ВИЧ/СПИДе, включая информацию о тестировании в домашних условиях и о средствах снижения риска
Поддержка по вопросам здоровья для мужчин-гомосексуалов: общая информация о здоровье мужчин, включая анализ на ВИЧ