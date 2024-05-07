Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), — это вирусная инфекция, которая постепенно разрушает определенные лейкоциты и лечится антиретровирусными препаратами. При отсутствии лечения он может вызвать синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который иногда называют терминальной стадией ВИЧ-инфекции.

ВИЧ передается через обмен физиологическими жидкостями (спермой, влагалищной жидкостью, кровью, грудным молоком) с инфицированным человеком, обычно через вагинальный или анальный секс, совместное использование игл или от матери к ребенку (во время беременности, родов или кормления грудью).

ВИЧ разрушает определенные типы лейкоцитов, ослабляя защиту организма против инфекций и рака.

На начальном этапе заражения проявляются симптомы лихорадки, сыпь, увеличиваются лимфатические узлы, возникает утомляемость. Данные симптомы могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, а потом на протяжении более чем десятилетия симптомы могут отсутствовать.

Диагноз подтверждается при помощи анализов крови на наличие антител к ВИЧ-инфекции и количеству ВИЧ.

Существуют скрининговые тесты на ВИЧ для взрослых и подростков, особенно беременных женщин, независимо от того, какому риску они подвергаются.

Лекарственные препараты против ВИЧ (антиретровирусные препараты) могут препятствовать размножению ВИЧ, укреплять иммунную систему и, таким образом, позволяют людям жить без тяжелых инфекций или связанных с ВИЧ раковых заболеваний.

У большинства не получающих лечения людей в конечном итоге развивается СПИД, под которым подразумевается наличие тяжелых инфекций и онкологических заболеваний.

(См. также статью ВИЧ-инфекция у детей).

ВИЧ-инфекции могут быть вызваны одним из двух ретровирусов, HIV-1 или HIV-2 (см. боковую панель Что такое ретровирус?). ВИЧ-1 вызывает большинство случаев инфицирования ВИЧ во всем мире, но ВИЧ-2 вызывает много случаев инфицирования ВИЧ в Западной Африке. HIV-2 вызывает менее тяжелое заболевание, чем HIV-1.

Инфекция, вызванная другим типом ретровируса, Т-лимфотропным вирусом человека 1 (HTLV-1), встречается реже, но также может вызывать серьезное заболевание.

Что такое ретровирус?

ВИЧ постепенно разрушает некоторые типы лейкоцитов под названием CD4+ лимфоциты. Лимфоциты помогают защищать организм от чужеродных клеток, инфекционных организмов, а также онкологических заболеваний. Поэтому когда ВИЧ разрушает CD4+ лимфоциты, человек становится чувствительным к атакам многих других инфекционных организмов. Многие осложнения ВИЧ-инфекции, включая смерть, обычно являются следствием иных инфекций, а не ВИЧ непосредственно.

ВИЧ-1 возник в Центральной Африке в первой половине 20 столетия, когда родственный вирус шимпанзе впервые заразил человека. Распространение ВИЧ-1 на глобальном уровне началось в конце 70-х гг. 20-го столетия, а существование СПИДа было впервые признано в 1981 году.

Благодаря международным усилиям, по состоянию на 2021 год примерно 29,6 миллиона человек, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию (по сравнению с 7,8 миллиона в 2010 году), что значительно снизило уровень смертности и передачи инфекции во многих странах.

Согласно оценкам, в Соединенных Штатах Америки в конце 2021 года количество людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 13 лет и старше составляло примерно у 1,2 млн человек, при этом у 153 500 (13 %) человек инфекция не диагностирована. В 2022 году диагноз ВИЧ был поставлен более чем 32 100 человек, при этом 22 400 случаев были связаны с половыми контактами между мужчинами. Данные за 2020 год следует интерпретировать с осторожностью в связи с затяжным влиянием пандемии COVID-19 на доступ к тестированию на ВИЧ, услуги, связанные с оказанием медицинской помощи, и действия по сбору данных о заболеваемости.

В 2022 г. статистика по ВИЧ во всем мире показала, что с ВИЧ живут приблизительно

39 миллионов человек, включая 1,5 миллиона детей в возрасте до 15 лет.

ВИЧ был впервые диагностирован у 1,3 миллиона человек. Этот показатель снизился по сравнению с 2010 г., когда он составил 2,1 миллиона человек.

630 000 человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ, по сравнению с 1,3 млн в 2010 году.

Антиретровирусная терапия была проведена 29,8 миллиона человек с ВИЧ.

86 % ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе (76 % из них знают о своем статусе, получают лечение, а 71 % достигли вирусной супрессии)

ВИЧ-инфекция наиболее распространена в Африке, особенно в странах к югу от Сахары. По статистическим оценкам ВОЗ за 2022 г., в Африке приблизительно

25,6 миллионов человек живут с ВИЧ-инфекцией (90 % знают о своем статусе, 82 % получают лечение, а у 76 % достигнута супрессия вируса).

У 660 000 человек впервые диагностировали ВИЧ-инфекцию (снижение на 66 % по сравнению с 2010 г.).

380 000 человек умерли от причин, связанных с ВИЧ (снижение на 56 % по сравнению с 2010 годом).

Передача ВИЧ-инфекции Передача ВИЧ-инфекции требует контакта открытой поверхности (такой как порез) неинфицированного человека с физиологической жидкостью, которая содержит вирус. ВИЧ может присутствовать практически в любой жидкости организма, но передача происходит, в основном, через кровь, сперму, вагинальную жидкость, а также грудное молоко. Несмотря на то, что слезы, моча, а также слюна могут содержать низкую концентрацию ВИЧ, возможность передачи вируса через эти жидкости необычайно маловероятна, если вообще реальна. ВИЧ не передается при контакте, при котором не происходит обмен физиологическими жидкостями (например, при прикосновении, держании за руки или сухом поцелуе) или при тесном несексуальном контакте (например, при прикосновении к поверхности или предмету). Не зафиксировано ни единого случая передачи ВИЧ через кашель или чиханье инфицированного человека или посредством укуса комара. Передача от инфицированного врача или стоматолога пациенту необычайно маловероятна. ВИЧ обычно передается следующими способами: половой контакт с инфицированным человеком, когда слизистая оболочка, покрывающая полость рта, влагалища, полового члена или прямой кишки, подвергается воздействию зараженных жидкостей организма, например, семенной жидкости или вагинальной жидкости, содержащей ВИЧ, как это происходит во время незащищенного полового контакта;

введение зараженной крови, что может произойти при совместном использовании игл либо при случайном уколе медработником зараженной ВИЧ иглой;

передача от инфицированной матери к ребенку перед родами, во время родов или после родов через материнское молоко;

при выполнении медицинских процедур, например, переливания крови, содержащей ВИЧ, при использовании инструментов, не подвергнутых надлежащей стерилизации, либо при пересадке инфицированного органа или тканей. Передача ВИЧ наиболее вероятна при нарушении целостности или повреждениях — даже минимальных — кожи или слизистых оболочек. Во время влагалищного или анального секса на гениталиях или окружающей коже могут возникать небольшие порезы, о которых человек может даже не знать. Большинство ВИЧ-инфекций передается через гетеросексуальный контакт, но в разных регионах могут быть разные факторы риска или уровни дохода. Например, наиболее распространенным способом инфицирования в странах с высоким уровнем жизни обычно является передача инфекции среди мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, тогда как в Центральной и Восточной Европе наибольшее количество случаев инфицирования приходится на людей, употребляющие инъекционные наркотики. В районах, где доминантным является гетеросексуальный путь передачи, распространение ВИЧ-инфекции совпадает с маршрутам торговли, передвижения и экономической миграции в города и вторично распространяется в сельские районы. Передачу ВИЧ самыми обычными способами — через половой контакт или совместное пользование иглами — можно практически полностью предотвратить. Знаете ли Вы, что... Через сексуальные контакты Риск передачи ВИЧ максимален при незащищенном вагинальном или анальном сексе, либо при неправильном использовании презерватива. Передача ВИЧ может также произойти во время орального секса, хоть это и менее вероятно по сравнению с влагалищным или анальным половым контактом. Однако открытые язвы во рту, влагалище, на пенисе или в прямой кишке, кровоточащие десны и пероральный контакт с менструальной кровью могут повышать риск. Риск заражения повышается при содержании в сперме или вагинальной жидкости большого количества ВИЧ и/или наличии ранок или язвочек — даже минимальных — на коже или оболочках половых органов, полости рта или прямой кишки. Таким образом, передача вируса наиболее вероятна в следующих случаях: в течение первых недель после инфицирования, поскольку в это время в крови и прочих жидкостях организма ВИЧ содержится в очень больших количествах;

при бурной сексуальной активности, приводящей к повреждениям кожных покровов или оболочек половых органов, полости рта или прямой кишки;

при сексуальном контакте с партнером, имеющим генитальный герпес, сифилис или другую инфекцию, передающуюся половым путем (ИППП), при котором образуются язвы или нарушения целостности кожных покровов либо воспаление половых органов. Лекарственные препараты против ВИЧ (антиретровирусные) могут снижать количество вируса в сперме и вагинальной жидкости. Таким образом, лечение ВИЧ-инфекции этими лекарственными препаратами может существенно снижать вероятность передачи вируса. Сексуальные действия, которые могут повредить оболочки, выстилающие половые органы, полости рта или прямую кишку, включают фистинг (когда большую часть руки или всю руку вставляют в прямую кишку или влагалище) и использование секс-игрушек. Исследования показывают, что люди с ВИЧ-инфекцией, которые получают антиретровирусную терапию и имеют неопределяемую вирусную нагрузку (достигают вирусной супрессии), не передают вирус своим партнерам. Таблица Каков риск передачи ВИЧ при сексуальной активности? Таблица Через иглы или другие инструменты У медработников при случайном уколе инфицированной ВИЧ иглой вероятность заражения составляет примерно 1 к 400, если только сразу же не будут приняты необходимые меры. Такие меры снижают риск инфицирования. Риск увеличивается, если игла глубоко проникла в кожу, или если полая игла содержит ВИЧ-зараженную кровь (как в случае с иглой, которую использовали для взятия крови или введения наркотиков), а не просто если на ее поверхности имеется кровь (как на игле, которую использовали для накладывания швов). Попадание инфицированной жидкости в рот или глаза вызывает заражение меньше чем в 1 случае из 1000. От матери ребенку ВИЧ-инфекция у многих женщин детородного возраста привела к увеличению количества ВИЧ-инфицированных детей. ВИЧ может передаваться от матери, инфицированной ВИЧ, ребенку следующими путями: во время беременности, плоду через плаценту;

при прохождении ребенка по родовому каналу;

после рождения при кормлении грудным молоком. Общий совокупный риск передачи от матери ребенку без антиретровирусных препаратов составляет 35–45 %. Лечение инфицированных беременных женщин антиретровирусными препаратами может значительно снизить риск передачи инфекции. Беременные женщины, инфицированные ВИЧ, должны получать лечение в течение второго и третьего триместров беременности, во время родов и в период грудного вскармливания. Также риск уменьшается при родах путем кесарева сечения и медикаментозном лечении ребенка в течение нескольких недель после рождения. ВИЧ выделяется с грудным молоком. Инфицированным ВИЧ матерям не рекомендуется вскармливать ребенка собственным грудным молоком, если они живут в регионах, где искусственное вскармливание является доступным и безопасным. Однако в регионах, где инфекционные заболевания и недостаточное питание являются распространенными причинами детской смертности и где безопасное искусственное вскармливание для детей недоступно, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вскармливать ребенка грудью в течение по меньшей мере 12 месяцев на фоне антиретровирусной терапии. В таких случаях защита от потенциально смертельных инфекций при грудном вскармливании может уравновесить риск передачи ВИЧ. Поскольку многие женщины с ВИЧ-инфекцией и их младенцы получают лечение или принимают лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции, число детей, которые заражаются ВИЧ, во многих странах уменьшается. При переливании крови и пересадке органов В настоящее время ВИЧ-инфекция редко передается с переливанием крови или пересадкой органов от инфицированного человека. С 1985 года в большинстве стран с высоким уровнем жизни вся кровь, собранная для переливания, проверяется на антитела к ВИЧ и РНК ВИЧ. По возможности некоторые продукты крови обрабатывают нагреванием, чтобы исключить риск ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в США риск ВИЧ-инфицирования от однократного переливания крови (которая тщательно проверяется на наличие ВИЧ и других переносимых кровью вирусов) оценивается менее 1 случая на 2 миллиона человек. Однако во многих странах, в которых кровь и ее препараты не подвергаются такому строгому контролю на ВИЧ либо вообще каким-либо проверкам, риск передачи ВИЧ-инфекции через кровь остается значительным. Имелись случаи непреднамеренной передачи ВИЧ при использовании органов от инфицированных доноров (почек, печени, сердца, поджелудочной железы, костной ткани и кожи) в качестве трансплантатов. При пересадках роговой оболочки глаза или некоторых подвергающихся специальной обработке тканей (например, костной) передача ВИЧ маловероятна. Искусственное оплодотворение Передача ВИЧ также возможна при использовании для оплодотворения спермы инфицированного донора. В США приняты меры по снижению данного риска. Свежесобранная сперма больше не используется. Она замораживается на 6 и более месяцев. Затем, перед использованием их спермы, доноры проходят повторные тесты на ВИЧ. Если известно, что донор спермы имеет ВИЧ-инфекцию, промывание спермы является эффективным способом удаления ВИЧ из спермы.

Принцип действия ВИЧ-инфекции При попадании в организм ВИЧ прикрепляется к нескольким типам лейкоцитов. Самыми важными являются некоторые хелперные Т-лимфоциты (Т-клетки). Хелперные Т-лимфоциты активируют и координируют другие клетки иммунной системы. Эти лимфоциты содержат на поверхности рецептор под названием CD4, который позволяет ВИЧ прикрепляться к ним. Поэтому такие хелперные лимфоциты обозначаются как CD4+. ВИЧ является ретровирусом. Это означает, что он хранит свою генетическую информацию в рибонуклеиновой кислоте (РНК). Проникнув вовнутрь CD4+лимфоцита, вирус использует фермент под называнием обратная транскриптаза для создания копии его РНК. Такая копия производится уже в виде дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). На этом этапе ВИЧ очень легко мутирует, поскольку обратная транскриптаза склонна к совершению ошибок во время преобразования РНК ВИЧ в ДНК. Эти мутации затрудняют контроль ВИЧ, поскольку большое количество мутаций повышает вероятность образования ВИЧ, способного противостоять атакам иммунной системы человека и/или действию антиретровирусных препаратов. Копия ДНК ВИЧ внедряется в ДНК инфицированного лимфоцита. Собственный генетический механизм лимфоцита впоследствии воспроизводит (реплицирует) ВИЧ. В конечном счете, лимфоцит разрушается. Каждый зараженный лимфоцит вырабатывает тысячи новых вирусов, которые заражают и разрушают другие лимфоциты. За несколько дней или недель кровь и жидкости половых путей содержат огромное число вирусов ВИЧ, а количество CD4+ лимфоцитов значительно уменьшается. Поскольку количество вирусов ВИЧ в крови и жидкости половых путей настолько велико вскоре после ВИЧ-инфицирования, недавно инфицированный человек может легко передавать ВИЧ другим людям. Упрощенный жизненный цикл вируса иммунодефицита человека Разрушение CD4+ лимфоцитов ВИЧ-инфекцией приводит к ослаблению иммунной системы организма, которая защищает от множества инфекций и рака. Такое ослабевание частично является причиной того, почему организм не в состоянии ликвидировать ВИЧ-инфекцию, как только она возникла. Однако иммунная система все же в состоянии создать ответную реакцию. В течение месяца или двух после инфицирования организм вырабатывает лимфоциты и антитела, которые помогают снизить количество ВИЧ в крови и держать инфекцию под контролем. По этой причине нелеченая ВИЧ-инфекция может не вызывать симптомов, либо вызывать некоторые незначительные симптомы в среднем на протяжении около 10 лет (от 2 до более чем 15 лет). ВИЧ также заражает другие клетки, такие как клетки кожи, головного мозга, половых путей, сердца и почек, вызывая заболевание в этих органах. Подсчет клеток CD4 Число CD4+ лимфоцитов в крови (подсчет клеток CD4) помогает определить следующее: насколько хорошо иммунная система защищает организм от инфекций;

насколько серьезен ущерб, нанесенный ВИЧ. У большинства здоровых людей насчитывается от 500 до 1000 клеток CD4 на микролитр крови. Обычно в течение нескольких первых месяцев после инфицирования количество CD4+ лимфоцитов снижается. По прошествии 3–6 месяцев количество клеток CD4 стабилизируется. Но без лечения их количество обычно продолжает снижаться с различной скоростью. Если количество клеток CD4 падает ниже уровня 200 клеток на микролитр крови, то иммунная система теряет способность бороться с некоторыми инфекциями (такими, как пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii). Большинство из этих инфекций редко развиваются у здоровых людей. Зато они распространены у людей с ослабленной иммунной системой. Такие инфекции называются оппортунистическими, поскольку они пользуются слабостью иммунной системы. Концентрация ниже 50 клеток на микролитр крови особенно опасна, поскольку в этом случае легко возникают дополнительные оппортунистические инфекции, которые могут очень быстро спровоцировать тяжелую потерю веса, слепоту или смерть. Эти инфекции включают: Цитомегаловирусная инфекция

Инфекции, вызванные комплексом Mycobacterium avium. Вирусная нагрузка Количество ВИЧ в крови (а именно количество копий РНК ВИЧ) называется вирусной нагрузкой. Вирусная нагрузка показывает, насколько быстро ВИЧ размножается. На первичном этапе инфицирования вирусная нагрузка стремительно растет. Впоследствии, примерно через 6 месяцев, даже без лечения она снижается до уровня, который остается неизменным и называется плато. Этот уровень бывает разным у разных людей — от нескольких сотен до более чем миллиона копий на микролитр крови. Вирусная нагрузка также показывает: насколько заразна инфекция;

насколько быстро может снизиться количество клеток CD4;

как быстро могут развиться симптомы. Чем выше значение плато вирусной нагрузки, тем быстрее снижается количество клеток CD4 до уровня (менее 200), повышающего риск оппортунистических инфекций даже у людей, не имеющих симптомов. При успешном лечении вирусная нагрузка снижается до крайне низкого или не поддающегося обнаружению уровня (менее 20–40 копий на микролитр крови). Однако неактивная (латентная) форма ВИЧ все еще присутствует в клетках, и если лечение прекратить, то ВИЧ начнет размножение, и вирусная нагрузка возрастет. Увеличение вирусной нагрузки во время лечения может указывать на следующее: ВИЧ выработал устойчивость к антиретровирусной терапии.

Человек не принимает назначенные лекарственные препараты.

И то, и другое. Знаете ли Вы, что...

Симптомы ВИЧ-инфекции

Инфекция позвоночника На начальном этапе инфицирования многие не замечают симптомов, но в течение 1–4 недель может возникнуть повышение температуры, сыпь, боль в горле, увеличиваются лимфатические узлы и появляется утомляемость, а также целый ряд других, более редких симптомов. Симптомы начальной (первичной) ВИЧ-инфекции обычно могут длиться от 3 до 14 дней.

Период слабых симптомов или отсутствия симптомов После исчезновения первых симптомов у большинства людей, даже без лечения, симптомы отсутствуют или лишь иногда возникают слабые симптомы. Этот период слабых или отсутствующих симптомов может продолжаться от 2 до 15 лет. Симптомы, наиболее часто возникающие в течение этого периода, включают следующие: набухшие лимфатические узлы, которые ощущаются как небольшие безболезненные бугорки на шее, в подмышках или паховой области;

белые пятна во рту (молочница) из-за кандидоза (дрожжевой инфекции);

опоясывающий лишай;

диарея;

Утомляемость

повышенную температура, иногда с потоотделением;

постепенную потерю веса;

анемия; Некоторые люди постепенно теряют вес, у них развивается умеренная лихорадка или диарея. Эти симптомы могут быть результатом ВИЧ-инфекции или оппортунистических инфекций, которые развиваются из-за того, что ВИЧ ослабляет иммунную систему.

Более серьезные симптомы Для некоторых людей первыми симптомами являются симптомы СПИДа. О СПИДе (который иногда называют терминальной стадией ВИЧ-инфекции) свидетельствует развитие очень серьезных оппортунистических инфекций или злокачественных опухолей — заболеваний, которые обычно проявляются только у людей с количеством клеток CD4 менее 200 на микролитр крови. Развившиеся специфические оппортунистические инфекции и злокачественные опухоли обычно вызывают множество симптомов. Эти инфекции встречаются чаще или в более тяжелой форме у ВИЧ-инфицированных, чем у тех, у кого нет этой инфекции. Серьезные оппортунистические инфекции могут вызывать различные симптомы в зависимости от пораженного органа: Легкие: повышение температуры, кашель или одышка;

Головной мозг: головная боль, слабость, потеря координации или снижение психической функции;

Пищеварительный тракт: боли, диарея или кровотечение. ВИЧ также может вызывать симптомы при непосредственном инфицировании или поражении органов, например: Головной мозг: поражение головного мозга с потерей памяти, нарушением мышления и/или концентрации внимания, которые впоследствии переходят в деменцию, при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции, а также слабость, тремор или затруднения при ходьбе;

Почки: почечная недостаточность с отеком ног и лица, утомляемость, а также изменения в мочеиспускании, однако данные симптомы часто не проявляются до тех пор, пока инфекция не станет тяжелой;

Сердце: Сердечная недостаточность с одышкой, кашлем, хрипами, а также утомляемостью (нечасто);

Половые органы: снижение уровня половых гормонов, что может выражаться в утомляемости и нарушении сексуальной функции у мужчин. Вероятно, у некоторых людей ВИЧ вызывает существенную потерю веса (истощение, обусловленное СПИДом). Истощение у людей, больных СПИДом, также может быть вызвано рядом инфекций или отсутствием лечения при хронической инфекции желудочно-кишечного тракта. Таблица Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу Таблица

Виды рака, распространенные среди ВИЧ-инфицированных Саркома Капоши, опухоль, вызванная другим типом вируса герпеса, который передается половым путем, проявляется в виде безболезненных бляшек на коже красного или фиолетового цвета. Развивается в основном у мужчин, имеющих гомосексуальные контакты. Саркома Капоши (СПИД-ассоциированная) Изображение Изображение любезно предоставил Сол Сильверман — младший (Sol Silverman, Jr.) через библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний. Опухоли иммунной системы (лимфомы, обычно неходжскинская лимфома) может иногда развиваться вначале в головном мозге. При поражении головного мозга этими опухолями может возникать слабость рук или ног, головная боль, дезориентация и изменения личности. ВИЧ увеличивает риск развития других видов опухолей, к числу которых относятся: рак шейки матки, рак анального канала, рак яичек, рак легких, а также меланома и другие опухоли кожи. Мужчины, вступающие в половой контакт с мужчинами, склонны к развитию рака прямой кишки из-за присутствия в организме того же папилломавируса человека (ВПЧ), который приводит к раку шейки матки у женщин.

Причина смерти Обычно причиной смерти становится кумулятивный эффект оппортунистических инфекций либо рака, истощения и/или деменции.

Диагностика ВИЧ-инфекции Анализы для выявления антител к вирусу ВИЧ в образце крови или слюны

Анализы для выявления РНК ВИЧ в образце крови Ранняя диагностика инфекции ВИЧ очень важна, поскольку позволяет начать раннее лечение. Раннее лечение может помочь инфицированным лицам прожить дольше, быть здоровее и снизить вероятность передачи ВИЧ другим людям. Врач обычно выясняет наличие факторов риска ВИЧ-инфекции (такие, как возможный контакт на рабочем месте, рискованная половая активность, а также использование инъекционных наркотиков) и симптомов (усталость, сыпь и потеря веса). Врачи также проводят полное физикальное обследование для выявления признаков оппортунистических инфекций, например, увеличенные лимфатические узлы и белые налеты в полости рта (что указывает на молочницу), признаков саркомы Капоши кожи или полости рта. Скрининговые и диагностические тесты Если врачи подозревают контакт с ВИЧ-инфекцией, они проводят скрининговый тест для выявления ВИЧ. Врачи также предлагают всем взрослым и подросткам, в особенности беременным женщинам на ранней стадии беременности, пройти скрининговые тесты независимо от предполагаемой у них степени риска. Каждый, кто подозревает возможность ВИЧ-инфицирования, может пройти тест. Такое тестирование является конфиденциальным и часто бесплатным. Применяемый в настоящее время комбинированный скрининговый тест (четвертого поколения) проверяет наличие 2 вещей, которые указывают на ВИЧ-инфекцию: антитела к ВИЧ;

антигены к ВИЧ (антиген p24). Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ВИЧ. Антигены — это сторонние вещества, которые могут вызывать иммунный ответ. Организму требуется несколько недель, чтобы выработать достаточное количество антител, которые можно обнаружить при проведении анализа, поэтому результаты анализа на антитела отрицательные в течение первых нескольких недель после попадания вируса в организм (так называемый «период окна» острой ВИЧ-инфекции). Однако результаты анализа на антиген p24 могут быть положительными уже через 2 недели после первичной инфекции. Комбинированные тесты могут быть быстро выполнены лабораторией. Кроме того, один из вариантов этих анализов может быть выполнен в кабинете врача или в клинике (это называется исследованием у постели больного). Если результаты положительные, врачи проводят анализ, чтобы отличить ВИЧ-1 от ВИЧ-2, и анализ для определения количества РНК ВИЧ в крови (вирусной нагрузки). Комбинированный скрининговый тест проводится быстрее и менее сложный, чем старые скрининговые тесты, в которых используется твердофазный иммуносорбентный анализ (ELISA) для выявления антител к ВИЧ, а положительные результаты затем подтверждаются с использованием отдельного более точного специфического теста, такого как Вестерн-блоттинг. Вестерн-блоттинг является дорогостоящим методом, поскольку для его проведения требуются хорошо обученные технические специалисты, а для получения результатов необходимо от нескольких дней до нескольких недель. В настоящее время в большинстве учреждений для подтверждения первоначального положительного результата используется специальный тест, называемый анализом дифференцировки ВИЧ-1/ВИЧ-2 (а не вестерн-блоттинг). Кроме того, имеются более старые тесты у постели больного. Эти тесты могут делать на образцах крови или слюны. Если результаты этих быстрых скрининговых тестов являются положительными, они подтверждаются при помощи ELISA (с Вестерн-блоттингом или без него) или путем повторения одного или нескольких других быстрых тестов. При отрицательном результате у людей с низкой степенью риска тест повторно не проводится, кроме случаев изменения их статуса риска. Если у людей из группы повышенного риска (в особенности, ведущих активную сексуальную жизнь, имеющих нескольких сексуальных партнеров и не практикующих более безопасный секс) отрицательный результат теста, тест следует повторять один раз в 6–12 месяцев. Тесты на РНК ВИЧ могут подтвердить положительные результаты теста на антитела или выявить признаки ВИЧ-инфекции при отрицательных результатах анализов на антитела. Тесты на РНК ВИЧ часто используют методики создания множества копий генетического материала организма (так называемые тесты амплификации нуклеиновых кислот). При помощи этих тестов можно обнаружить даже небольшое количество РНК ВИЧ в крови, и они очень точны. Мониторинг В случае положительного результата теста необходимо регулярно сдавать кровь на анализ для оценки следующих параметров: Подсчет клеток CD4

Вирусная нагрузка При низком содержании лимфоцитов CD4 люди более склонны к развитию серьезных инфекций и других осложнений ВИЧ, таких, как некоторые виды онкологических заболеваний. Вирусная нагрузка помогает прогнозировать, насколько быстро количество CD4-клеток может сократиться в течение последующих нескольких лет. Эти 2 показателя помогают врачам определить когда начинать прием антиретровирусных препаратов;

какую эффективность данное лечение может иметь;

понадобятся ли другие лекарственные препараты для профилактики осложняющих инфекций. При успешном лечении вирусная нагрузка падает до очень низкого уровня за несколько недель, а клетки CD4 начинают медленно восстанавливать свои нормальные уровни. Диагностика СПИДа (конечной стадии ВИЧ-инфекции) СПИД диагностируется в том случае, когда уровень CD4-клеток падает ниже отметки 200 клеток на микролитр крови или когда наступает чрезвычайное истощение организма, а также в случае проявления тяжелых оппортунистических инфекций или рака. Диагностика заболеваний, связанных с ВИЧ Могут быть проведены различные тесты для проверки на наличие заболеваний, которые могут сопровождать ВИЧ-инфекцию. К таким обследованиям относятся: Аспирация костного мозга и биопсия: Для дополнительной оценки низкого количества лейкоцитов (включая анемию), которое может быть вызвано лимфомами, онкологическими заболеваниями и оппортунистическими инфекциями

Компьютерная томография (КТ) с контрастным веществом или магнитно-резонансная томография (МРТ) Для выявления повреждения головного или спинного мозга

Прогноз при ВИЧ-инфекции Контакт с ВИЧ не всегда приводит к инфицированию, и некоторые лица, не раз подвергавшиеся риску в течение многих лет, избежали инфицирования. Более того, многие люди, которые получают лечение антиретровирусными препаратами, могут контролировать ВИЧ-инфекцию как хроническое заболевание, без развития СПИДа. При эффективном лечении уровень РНК ВИЧ снижается до не поддающегося определению уровня, количество клеток CD4 значимо возрастает, что позволяет человеку вести полноценную активную жизнь. Риск тяжелой болезни и смерти снижается, хотя и остается более высоким, чем у людей того же возраста, но не инфицированных ВИЧ. Однако, если человек не переносит какой-либо препарат или не может принимать лекарственные препараты постоянно, ВИЧ-инфекция и иммунодефицит прогрессируют, вызывая тяжелые симптомы и осложнения. Многие не получающие лечения люди с ВИЧ-инфекцией остаются здоровыми в течение более десяти лет. Немногим лицам, не получавшим лечения, удалось оставаться здоровыми в течение более 20 лет. Причина быстрого заболевания некоторых людей по сравнению с другими еще не до конца выяснена, но, вероятно, ряд генетических факторов оказывает влияние как на восприимчивость к инфекции, так и на прогрессирование ВИЧ в СПИД после инфицирования. Если инфицированные лица не получают лечение, у большинства из них развивается СПИД. Скорость уменьшения количества клеток CD4 и прогрессирования ВИЧ-инфекции к СПИДу различается у разных людей. В целом, по оценкам экспертов, при отсутствии лечения СПИД развивается у зараженных людей следующими темпами: В течение первых нескольких лет после инфицирования: у 1–2 % в год

В каждый последующий год: у 5–6 %

В течение 10–11 лет: 50%

Впоследствии: Более чем в 95 % случаев, а возможно и у всех (в случае долгой продолжительности жизни) Обычно ВИЧ-инфекция не является непосредственной причиной смерти. Она, скорее, приводит к существенной потере веса (истощению), оппортунистическим инфекциям, онкологическим и другим заболеваниям, которые уже приводят к смерти. Излечение считается невозможным, хотя продолжаются интенсивные исследования для поиска методов для устранения латентной формы ВИЧ из организма инфицированного человека в полном объеме.

Вопросы, связанные с окончанием жизни Поскольку у людей, больных СПИДом, смерть редко наступает внезапно, у них обычно есть время, чтобы дать распоряжения относительно ухода, который был бы желателен им в случае ухудшения их состояния. При этом подобные пожелания должны быть заранее оформлены в виде юридического документа, содержащего четкие указания относительно желаемого ухода за ними (так называемые предварительные медицинские указания). Перед уходом из жизни у многих людей развиваются сильные боли и прочие истощающие симптомы (например, тревожное возбуждение), утрачивается аппетит. В странах с высоким уровнем жизни хосписные программы особенно хорошо приспособлены для решения таких проблем. Они могут обеспечивать комплексную поддержку и уход, направленные на купирование симптомов, помощь умирающим людям через сохранение их самостоятельности, а также поддержку лиц, осуществляющих уход за ними.