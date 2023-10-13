* Многие иммунотерапевтические препараты одобрены для использования только в определенных подгруппах пациентов (например, в зависимости от возраста, подтипа и стадии заболевания, предыдущего лечения и т. д.). Они часто используются в сочетании с другими препаратами. Более подробную информацию можно найти в инструкции по назначению препарата.