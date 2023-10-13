Некоторые иммунотерапевтические препараты для клинического применения
Возбудитель
Эффекты
Некоторые показания*
Моноклональные антитела†
Абциксимаб
Рецептор тромбоцитарного антигликопротеина IIb/IIIa
Профилактика сердечных ишемических осложнений у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство, или у пациентов высокого риска с острым коронарным синдромом
Адалимумаб
Анти-ФНО-альфа
Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит
Неинфекционный увеит
Хронический бляшечный псориаз
Алемтузумаб
Антитела к В-лимфоцитам (CD52)
В-клеточный ХЛЛ
Рецидивирующий рассеянный склероз
Алирокумаб
Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа
Снижение ЛПНП, как дополнение к диете и статинам, у взрослых с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией или ишемической болезнью сердца
Атезолизумаб
Анти-PD-L1
Переходно-клеточная (уротелиальная) карцинома
Трижды негативный рак молочной железы
Меланома с положительной мутацией BRAF V600
Альвеолярная саркома мягких тканей
Авелумаб
Анти-PD-L1
Базиликсимаб
Антитела к рецептору ИЛ-2
Белимумаб
Антитела к стимулирующему белку В-лимфоцитов (анти-BLyS)
Бенрализумаб
Антитела к рецептору альфа ИЛ-5
Эозинофильная астма
Бевацизумаб
Анти-ФРЭС-A
Эпителиальный рак яичника, маточной трубы или первичный рак брюшины.
HER2-отрицательный рак молочной железы
Неплоскоклеточный НМРЛ
Безлотоксумаб
Анти-Clostridioides (formerly, Clostridium) difficile токсин В
Инфекция, вызванная Клостридиум дифициле
Блинатумомаб
Биспецифические: Анти-CD19 и анти-CD3c
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
Брентуксимаб ведотин
Анти-CD30 (связаны с антимитотическим препаратом монометиловым ауристатином E)
АККЛ или другие CD30-экспрессирующие Т-клеточные лимфомы
Бродалумаб
Антитела к рецептору А ИЛ-17
Brolucizumab
Анти-ФРЭС-A
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Буросумаб
Анти-фактор роста фибробластов 23
Х-сцепленная гипофосфатемия
Канакинумаб
Анти-ИЛ-1 бета
Ювенильный идиопатический артрит
Синдромы перемежающихся лихорадок:
Caplacizumab
Антитела против фактора фон Виллебранда
Приобретенная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Cemiplimab
Анти-PD-1
НМРЛ
Цертолизумаб (пегилированный Fab фрагмент)
Анти-ФНО-альфа
Рентген-негативный осевой спондилоартрит
Цетуксимаб
Анти-EGFR
Crizanlizumab
Анти-P-селектин
Даратумумаб
Анти-CD38
Деносумаб
Анти-RANKL
Гигантоклеточная опухоль кости
Гиперкальциемия при злокачественных процессах
Профилактика костных осложнений (например, переломы, боли в костях) у больных с множественной миеломой или метастазами в кости от плотных опухолей
Для увеличения костной массы у мужчин, получающих андрогендепривационную терапию при раке простаты, и у женщин, получающих адъювантную терапию ингибиторами ароматазы при раке молочной железы
Динутуксимаб
Анти-гликолипид GD2
Детская нейробластома
Дупилумаб
Антитела к рецептору альфа ИЛ-4
Атопическая астма
Хронический риносинусит с назальным полипозом
Дурвалумаб
Анти-PD-L1
Экулизумаб
Антитела к С5 компоненту комплемента
Атипичный гемолитико уремический синдром
Элотузумаб
Анти-SLAMF7
Emapalumab
Анти-ИФН-гамма
Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Эмицизумаб
Биспецифические: анти-фактор IXa и анти-фактор X.
Профилактика или уменьшение эпизодов кровотечения у пациентов с гемофилией А
Enfortumab vedotin
Анти-нектин-4, связанный с антимитотическим препаратом монометилауристатином E
Уротелиальный рак
Эренумаб
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Эволокумаб
Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа
Снижение сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью сердца
Снижение уровня холестерина ЛПНП при семейной гиперхолестеринемии или атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях
Fremanezumab
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Galcanezumab
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Гемтузумаб
Конъюгат озогамицина с анти-CD33 антителом
CD33 + острый миелоидный лейкоз
Голимумаб
Анти-ФНО-альфа
Гуселькумаб
Анти-ИЛ-23
Ибализумаб
Анти-CD4
Ибритумомаб тиуксетан
Антитела к CD20, связанные с воздействием радиоактивного препарата иттрия 90
B-клеточная неходжкинская лимфома
Идурацизумаб
Анти-дабигатран
Купирование антикоагулянтного эффекта дабигатрана при необходимости экстренного хирургического вмешательства/неотложных процедур или при угрожающем жизни или неконтролируемом кровотечении.
Инфликсимаб
Анти-ФНО-альфа
Болезнь Крона или язвенный колит
Инотузумаб
Конъюгат озогамицина с анти-CD22 антителом
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
Ипилимумаб
Анти-CTLA-4
Isatuximab
Анти-CD38
Иксекизумаб
Анти-ИЛ-17A
Lanadelumab
Ингибитор плазматического калликреина
Меполизумаб
Анти-ИЛ-5
Эозинофильная астма
Хронический риносинусит с назальными полипами
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Mogamulizumab
антитела к CCR4
Moxetumomab pasudotox
Антитело CD22, связанное с усеченной формой экзотоксина Pseudomonas PE38
Волосатоклеточный лейкоз
Натализумаб
Анти-интегрин альфа-4
Нецитумумаб
EGFR1
Плоскоклеточный НМРЛ
Ниволумаб
Анти-PD-1
Рак пищевода и рак желудочно-пищеводного тракта
Обилтоксаксимаб
Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis
Ингаляционная форма сибирской язвы (используется с антибиотиками)
Обинутузумаб
Анти-CD20
Фолликулярная лимфома
Окрелизумаб
Анти-CD20
Офатумумаб
Анти‒CD20
Омализумаб
Анти-IgE
Паливизумаб
Анти-респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) F-белок.
Профилактика серьезных заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ инфекцией
Панитумумаб
Анти-EGFR
Пембролизумаб
Анти-PD-1
В-клеточная лимфома
Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода
Плоскоклеточный рак пищевода
Пертузумаб
Анти-HER2
Polatuzumab
Анти-CD79b
В-клеточная лимфома
Рамуцирумаб
Анти-VEGFR-2
Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода
Ранибизумаб
Анти-ФРЭС
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Макулярный отек в результате окклюзии центральной вены сетчатки
Диабетический макулярный отек
Миопическая хориоидальная неоваскуляризация
Ravulizumab
Anti-C5
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Атипичный гемолитико уремический синдром
Раксибакумаб
Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis
Ингаляционная сибирская язва
Реслизумаб
Анти-ИЛ-5
Эозинофильная астма
Risankizumab
Anti-IL-23p19
Ритуксимаб
Anti–CD20
CD20 положительные В-клеточные лимфомы
Лейкозы
Romosozumab
Анти-склеростин
Сарилумаб
Антитела к рецептору ИЛ-6
Секукинумаб
Анти-ИЛ-17A
Нерадиографический аксиальный спондилоартрит
Силтуксимаб
Анти-ИЛ-6
Мультицентрическая болезнь Кастлемана
Сотровимаб
Анти-SARS-Cov-2 консервативный эпитоп спайк
Teprotumumab
Антитела к рецептору ИФР-1
Тилдракизумаб
Анти-ИЛ-23
Тоцилизумаб
Антитела к рецептору ИЛ-6
Ювенильный идиопатический артрит
Синдром высвобождения цитокинов после лечения CAR Т-клетками
Тозитумомаб
Антитела к CD20, связаные с радиоактивным йодом [131I]
Трастузумаб
Анти-HER2
HER2-позитивный рак молочной железы
HER2+ рак желудка или желудочно-пищеводного перехода
Устекинумаб
Анти-IL-12 и -IL-23
Ведолизумаб
Анти-интегрин-альфа-4-бета-7
Фузионные белки
Абатацепт (внеклеточный домен CTLA-4, слитый с Fc-областью IgG1)
Ингибирование активации Т-лимфоцитов
Ювенильный идиопатический артрит
Афлиберцепт (части внеклеточных доменов VEGF, слитые с Fc-областью IgG1).
Ингибирование неоваскуляризации и сосудистой проницаемости
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Денилейкин-дифтитокс (химерный белок ИЛ-2 и дифтерийного токсина)
Доставка токсина к CD25-компоненту рецептора ИЛ-2
CD25+ кожная Т-клеточная лимфома
Этанерцепт (гибрид ФНО-альфа-рецептора 2 CD120b с Fc-областью IgG1)
Снижение уровня ФНО
Ювенильный идиопатический артрит
Растворимый рецептор цитокинов
Анакинра (в РФ не зарегисрирован) (антагонист рецептора ИЛ-1, иногда пегилированный для достижения более длительного периода полувыведения)
Конкурентное ингибирование ИЛ-1 альфа и ИЛ-1 бета
Мультисистемное воспалительное заболевание неонатального возраста (NOMID)
Дефицит антагониста рецепторов ИЛ-1 (DIRA)
Пирофосфатная артропатия (псевдоподагра)
Цитокины
ИФН-альфа
Антипролиферативное и противовирусное действие
СПИД-ассоциированная саркома Капоши
Хроническая миелоидная лейкемия
Волосатоклеточный лейкоз
ИФН-бета
Антипролиферативное и противовирусное действие
ИФН-гамма
Иммуностимулирующее и противовирусное действие
Инфекционный контроль при хроническом гранулематозном заболевании
Злокачественный остеопетроз
ИЛ-2
Иммуностимулирующее действие
ИЛ-11
Тромбопоэтический фактор роста
Г-КСФ
Стимуляция выработки гранулоцитов
Нейтропения
ГМ-КСФ
Стимуляция выработки гранулоцитов и макрофагов/моноцитов
Нейтропения
Клеточная терапия
Axicabtagene ciloleucel (CAR-T-препарат)
CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки
В-клеточная лимфома
Сипулейцел-Т
Аутологичные циркулирующие ICAM-1+ мононуклеаров периферической крови, активированных фосфатазой предстательной железы кислоты и ГМ-КСФ
Tisagenlecleucel (препарат генной терапии CAR-T)
CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
В-клеточная лимфома
* Многие иммунотерапевтические препараты одобрены для использования только в определенных подгруппах пациентов (например, в зависимости от возраста, подтипа и стадии заболевания, предыдущего лечения и т. д.). Они часто используются в сочетании с другими препаратами. Более подробную информацию можно найти в инструкции по назначению препарата.
†не включены мАТ, используемые для диагностического тестирования и радиологической визуализации. Antibody Society ведет полный список терапевтических средств на основе антител, одобренных, а также тех, которые находятся на рассмотрении в регуляторных органах Соединенных Штатов и Европейского союза.
АККЛ = анапластическая крупноклеточная лимфома; ОЛЛ = острый лимфобластный лейкоз; АНЦА = антинейтрофильные цитоплазматические антитела; ХАР = химерный антигенный рецептор; CD = кластер дифференцировки; ХЛЛ = хронический лимфолейкоз; CTLA = цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген; РЭФР = рецептор эпидермального фактора роста; Fc = кристаллизующийся фрагмент; Г-КСФ = гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; ГМ-КСФ = гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор; HER2 = рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа; ПРГШ = плоскоклеточный рак головы и шеи; ММА = молекула межклеточной адгезии; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЛПНП = липопротеин низкой плотности; мАт = моноклональное антитело; МОБ = минимальная остаточная болезнь; НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого; PD-L1 = лиганд запрограммированной смерти 1; RANKL = лиганд рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В; SLAMF7 = 7-й представитель семейства молекул активации сигнальных лимфоцитов; ФНО = фактор некроза опухоли; ФРСЭ-A = фактор роста сосудистого эндотелия-А; ФРСЭр = рецептор ФРСЭ.