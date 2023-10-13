* Требуется осторожность при использовании биодобавок, потому что эти продукты не стандартизированы и, следовательно, значительно изменяютсяи потому, что информация об их использовании постоянно меняется. Теоретические положения многих опубликованных отчетов о взаимодействии не устраняет необходимость их осторожного использования. Доназначения любого лекарства, медицинским работникам следует спрашивать у пациентов, принимают ли они биодобавки и, если это так, какие именно. Практикующие врачи должны определять потенциальные неблагоприятные взаимодействия лекарственных препаратов и биодобавок, которые принимает пациент, изатем определять соответствующие лекарства и дозировки.