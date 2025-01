Многочисленные причины мышечной слабости классифицируются в зависимости от расположения очага поражения (см. таблицу Некоторые причины мышечной слабости [Some Causes of Muscle Weakness]). Как правило, при локализации очага в том или ином отделе нервной системы возникают сходные симптомы. Однако при некоторых заболеваниях симптомы соответствуют поражениям на нескольких уровнях. Так, при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) у пациентов имеются симптомы поражения как центрального, так и периферического мотонейрона. При локализации очага в спинном мозге могут страдать проводящие пути от центральных мотонейронов, периферические мотонейроны (нейроны переднего рога) или обе эти структуры.

Наиболее частые причины локализованной слабости включают в себя следующие:

Временная очаговая слабость может быть проявлением постиктального паралича (паралич Тодда), который обычно проходит в течение нескольких часов, или результатом транзиторной ишемической атаки (ТИА).

Наиболее частые причины генерализованной мышечной слабости:

Нарушение функции мышц в связи с их малой активностью (атрофия от бездействия), что возникает вследствие заболевания или плохого общего состояния, особенно у пожилых людей

Генерализованное мышечное истощение вследствие длительной иммобилизации в отделении интенсивной терапии (ОИТ) – состояние, называемое миопатия критических состояний

Полинейропатия критических состояний

Приобретенные миопатии (например, алкогольная миопатия, гипокалиемическая миопатия, кортикостероидная миопатия)

Применение миорелаксантов у пациента в критическом состоянии