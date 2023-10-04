Для уточнения локализации очага поражения или выявления симптомов заболевания необходимо провести полный неврологический осмотр и исследование мышц. Ключевые результаты иследований, как правило, связаны с

Черепными нервами

Двигательная функция

Координация

Походка

Чувствительность

Рефлексы

Оценка функции черепных нервов включает в себя осмотр лица на предмет грубой асимметрии и птоза; в норме допускается наличие небольшой асимметрии. Изучаются движения глазных яблок и мимическая мускулатура, включая определение силы жевательных мышц. Назолалия указывает на парез мягкого неба, тогда как проверка глотательного рефлекса и непосредственный осмотр мягкого неба могут быть менее информативными. Слабость мышц языка можно заподозрить по невозможности отчетливо произнести некоторые согласные звуки (например, «та-та-та») и по невнятной речи (т.е. дизартрия). Легкая асимметрия при высовывании языка может встречаться в норме. Сила грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц оценивается при повороте головы пациента и по тому, как пациент преодолевает сопротивление при пожимании плечами. Также пациента просят поморгать, чтобы выявить утомляемость мышц при многократном открывании и закрывании глаз.

Исследование двигательной сферы включает в себя осмотр, оценку мышечного тонуса и силы. Оценивается наличие кифосколиоза (что в ряде случаев может указывать на длительно существующую слабость мышц спины) и наличие шрамов от операции или травмы. Движения могут нарушаться вследствие появления дистонических поз (например, тортиколлиса), что может имитировать мышечную слабость. Мышцы проверяются на наличие фасцикуляций и атрофии; при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) обе патологии могут начинаться очагово или асимметрично. Фасцикуляции у пациентов с БАС на поздних стадиях могут быть наиболее заметными в мышцах языка. Диффузная мышечная атрофия может быть лучше всего заметной на руках, на лице и в мышцах плечевого пояса.

Мышечный тонус оценивается при пассивных движениях. При постукивании мышц (например, мышц гипотенара) могут выявляться фасцикуляции (при нейропатиях) или миотоническое сокращение (при миотонии).

Оценка мышечной силы должна включать в себя исследование проксимальных и дистальных мышц, разгибателей и сгибателей. Для проверки силы крупных, проксимальных мышц можно попросить пациента встать из положения сидя, присесть и выпрямиться, согнуться и разогнуться, повернуть голову, преодолевая сопротивление.

Мышечная сила часто оценивается по пятибалльной шкале:

0 – отсутствие видимых сокращений мышц 1 – имеются видимые сокращения мышц, но движения в конечности отсутствуют; 2 – возможны движения в конечности, но без преодоления силы тяжести; 3 – возможны движения в конечности, способные преодолеть силу тяжести, но не сопротивление, оказываемое врачом 4: Слабость при оказании сопротивления 5 – нормальная мышечная сила

При односторонней симптоматике помочь может сравнение с противоположной, непораженной стороной. Несмотря на то что такая шкала кажется объективной, адекватно оценить мышечную силу в диапазоне от 3 до 5 баллов (снижение силы до этого уровня обычно встречается на ранних этапах заболевания, когда чаще всего устанавливается диагноз) бывает сложно. Часто подробное описание того, какие действия может и не может совершать пациент, бывает более информативным, чем простая оценка по шкале, особенно если необходимо повторно обследовать пациента в динамике заболевания. При наличии когнитивного дефицита можно столкнуться с тем, что пациент демонстрирует различающиеся результаты при оценке мышечной силы (невозможность сконцентрироваться на выполнении задания), повторяет одно и то же действие, прилагает неполное усилие или затрудняется выполнить инструкции из-за апраксии. При симуляции и других функциональных расстройствах обычно пациент с нормальной мышечной силой «поддается» врачу при ее проверке, имитируя парез.

Координацию движений проверяют с помощью пальценосовой и пяточно-коленной проб и тандемной походки (приставляя пятку к носку) для исключения нарушений со стороны мозжечка, которые могут развиваться при нарушении кровообращения в мозжечке, атрофии червя мозжечка (при алкоголизме), некоторых наследственных спиноцеребеллярных атаксиях, рассеянном склерозе и варианте Миллера Фишера при синдроме Гийена – Барре.

Походка оценивается в следующих случаях:

Невозможность сразу начать действие (временное замирание на месте перед началом ходьбы, затем семенящая походка): болезнь Паркинсона

Апраксия, как будто ноги прилипают к полу: нормотензивная гидроцефалия или другие патологии лобной доли

Семенящая походка: болезнь Паркинсона

Лимбическая асимметрия, как например, когда пациенты волочат ноги, у них ограничены маховые движения руками или и то и другое: полушарный инсульт

Атаксия: поражение срединных структур мозжечка

Неустойчивость при поворотах: паркинсонизм

Оценивается ходьба на пятках и на носках – при слабости дистальных мышц эти пробы пациент выполняет с трудом. Ходьба на пятках особенно затруднена при поражении кортикоспинального тракта. Спастическая походка характеризуется ножницеобразными, или косящими, движениями ноги (ноги при этом слегка согнуты в тазобедренном и коленном суставах, словно пациент скорчился, и движения бедер и коленей пациента напоминают ход лезвий ножниц) и ходьбой на носках. При параличе малоберцового нерва могут отмечаться степпаж и свисание стопы.

Чувствительность исследуется на предмет нарушений, которые могут указать на локализацию очага поражения, вызвавшего мышечную слабость (например, наличие уровня чувствительных нарушений позволяет заподозрить поражение сегмента спинного мозга), или на конкретную причину мышечной слабости (например, снижение чувствительности в дистальных отделах может подтвердить подозрение на наличие синдрома Гийена – Барре).

Парестезии в виде пощипывания и ощущения давления, появляющиеся лентообразно в области дерматом на теле, являются признаком поражения спинного мозга, которое может быть вызвано как внутренними, так и внешними повреждениями.

Исследование рефлексов. При отсутствии сухожильных рефлексов их можно проверить с помощью приема Ендрассика (пациент захватывает руки в замок и тянет их в противоположные стороны). Снижение рефлексов может встречаться в норме, на протяжении всей жизни или возникать с возрастом, однако в этом случае они должны быть снижены симметрично и должны вызываться при использовании приема Ендрассика. Оцениваются подошвенные рефлексы (сгибательные и разгибательные). Следующие реакции могут указать на определенные нарушения или локализацию поражений:

Классический рефлекс Бабинского (веерообразное разгибание пальцев стопы в ответ на раздражитель) высокоспецифичен для поражения кортикоспинального пути (за исключением младенцев, у которых этот рефлекс физиологический, поскольку кортикоспинальный путь еще недостаточно развит).

При нормальном рефлексе с нижней челюсти и повышении рефлексов с рук и ног очаг поражения кортикоспинального тракта может локализоваться на шейном уровне и, как правило, связан со стенозом спинномозгового канала.

При поражении спинного мозга тонус анального сфинктера и рефлекс подмигивания могут быть снижены или отсутствовать, но при восходящем параличе при синдроме Гийена – Барре они будут сохранены.

Брюшные рефлексы ниже уровня поражения спинного мозга утрачиваются (за исключением БАС, где они по неизвестной причине сохраняются).

Сохранность верхних сегментов поясничного отдела спинного мозга и соответствующих корешков у мужчин можно оценить с помощью проверки кремастерного рефлекса.

Обследование также включает