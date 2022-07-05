Острый инфекционный артрит

Исследование синовиальной жидкости является основой диагностики острых инфекций суставов. Синовиальную жидкость оценивают макроскопически, проводят определение содержание общего количества лейкоцитов и их отдельных субпопуляций, исследуют после окрашивания по Граму, производится посев выделения аэробной и анаэробной культуры возбудителя, исследование на кристаллы. Неприятный запах синовиальной жидкости является признаком наличия анаэробной инфекции. В синовиальной жидкости из воспаленного сустава количество лейкоцитов обычно составляет > 20 000/мкл (иногда > 100 000/мкл), среди них > 95% полиморфноядерных лейкоцитов. При негонококковых артритах лейкоцитов обычно гораздо больше, чем при гонококковых. Количество лейкоцитов обычно меньше в начале заболевания и снижается в процессе лечения.

У больных бактериальными артритами исследование синовиальной жидкости после окрашивания по Граму позволяет выявить микроорганизмы, чаще стафилококки (в 50–75% случаев). Если результат положительный, окрашивание по Граму дает основание предполагать диагноз, но посевы на микрофлору являются определяющими.

Наличие кристаллов не исключает сопутствующего инфекционного артрита. Первичный анализ синовиальной жидкости часто не позволяет отличить инфицированную синовиальную жидкость от других воспалительных процессов. Наблюдается значительное совпадение количества синовиальных клеток в образцах жидкостей пациентов с подагрой и инфекцией. Если дифференциация невозможна при помощи клинических средств или исследования синовиальной жидкости, а результаты посева еще не известны, то рассматривают вариант инфекционного артрита. Инокуляция синовиальной жидкости в аэробные флаконы с гемокультурами может улучшить обнаружение Kingella kingae.

Анализы крови, такие как посев крови, общий анализ крови и скорость оседания эритроцитов (или С-реактивный белок), как правило, получают. Тем не менее нормальные результаты этих исследований не исключают наличия инфекции. Подобным образом, число лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов или содержание С-реактивного белка могут быть повышены как при инфекционном, так и при неинфекционном воспалении сустава (включая подагру). Не следует ориентироваться на уровень мочевой кислоты в сыворотке для подтверждения или исключения подагры как причины артрита, поскольку уровень может быть нормальным или даже низким при подагре и может быть высоким, хотя и не иметь отношения к подагре, при острой бактериальной инфекции.

Для непосредственного обнаружения микроорганизмов в клинических образцах можно использовать методы молекулярной диагностики (например, полимеразную цепную реакцию). Гонококки могут быть обнаружены исследованием образцов из шейки матки, уретры, ротоглотки или прямой кишки с помощью метода амплификации нуклеиновых кислот (МАНК). Некоторые трудно культивируемые организмы, такие как Mycobacterium tuberculosis, а также Tropheryma whipplei, с помощью МАНК могут быть обнаружены непосредственно в синовиальной жидкости.

Обычная рентгенография пораженных суставов не подтверждает диагноз острой инфекции, однако может исключить другие состояния, которые иногда подозреваются (например, переломы). На ранних стадиях острые бактериальные артриты обычно ограничиваются отеком мягких тканей и признаками синовиального выпота. Спустя 10–14 дней при отсутствии адекватного лечения могут появиться деструктивные изменения – сужение суставной щели, свидетельствующее о деструкции хряща, эрозии или очаги субхондрального остеомиелита. Визуализирующиеся в полости сустава пузырьки газа указывают на инфекцию, вызванную Escherichia coli или анаэробами.

МРТ гонококкового артрита лучезапястного сустава Изображение © Springer Science+Business Media

МРТ показана в том случае, если сустав недоступен для осмотра и аспирации жидкости (например, осевой сустав). При МРТ или УЗИ можно уточнить локализацию выпота либо абсцессов, которые затем могут быть подвергнуты диагностической и лечебной аспирации. МРТ позволяет рано заподозрить присоединившийся остеомиелит. При инфекционных артритах остеосцинтиграфия с Тс 99m может дать ложноотрицательные результаты. Кроме того, поскольку повышенное накопление изотопа связано с усилением кровотока в воспаленной синовиальной оболочке и свидетельствует об активном метаболизме в костной ткани, данное исследование может также предоставлять ложноположительные результаты при неинфекционных воспалительных артритах, таких как подагра. Радиоизотопное исследование и МРТ не позволяют отличить инфекцию от кристаллического артрита.