Обследование органов сердечно-сосудистой системы

К показателям жизнедеятельности относятся:

Артериальное давление

Частота и ритм сердечных сокращений

Частота дыхания

Температура

Дополнительные данные, часто полученные на ряду с показателями жизненно важных функций, включают вес пациента и сатурацию кислорода в периферической крови (SpO2).

Артериальное давление (АД) измеряется на обеих руках и, для исключения врожденных пороков сердца и заболеваний периферических сосудов, на обеих ногах. Резиновая пневматическая камера манжетки соответствующего размера охватывает 80% окружности конечности, и ширина составляет 40% от окружности. При аускультации I тон, который появляется при снижении ртутного указателя, соответствует систолическому артериальному давлению, а полное исчезновение тонов – диастолическому артериальному давлению (5 фаза тонов Короткова). Различия в уровне артериального давления между руками допустимы в пределах 15 мм рт. ст., если оно больше, то это свидетельствует о сосудистой патологии (например, диссекции грудной части аорты) или заболеваниях периферических сосудов. Уровень давления на ногах обычно на 20 мм рт. ст. превышает уровень давления на руках. Во многих клинических учреждениях артериальное давление измеряется с помощью автоматического устройства. Чтобы получить точное измерение артериального давления, пациент должен

Сидеть на стуле (не на кушетке для осмотра больного) в течении > 5 минут, ноги на полу, спина с опорой

Поддерживать руку на уровне сердца, чтобы при этом одежда не покрывала область наложения манжеты.

Воздержаться от физических упражнений, употребления кофеина и курения в течение не менее 30 минут до проведения измерения

Измерение артериального давления Изображение JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Частота сердечных сокращений и ритм оцениваются путем пальпации каротидного или лучевого пульса, с помощью пульсоксиметра или автоматической манжеты для измерения артериального давления с этой функцией, или, если аритмия подозревается при аускультации сердца; некоторые удары сердца во время аритмий могут быть слышны, но не генерируют пальпируемый пульс.

Изменения частоты дыхания могут быть признаком декомпенсации сердечной функции или первичного заболевания легких. Частота дыхания увеличивается при сердечной недостаточности или беспокойстве и уменьшается или приобретает интермиттирующий характер у умирающего больного. Поверхностное, быстрое дыхание может возникать при поражении плевры.

Температура может повышаться при ревматической лихорадке или инфекционном поражении сердца (например, эндокардите). После инфаркта миокарда часто наблюдается субфебрильная температура тела. При лихорадке, сохраняющейся на протяжении более 72 часов целесообразен поиск других причин.

Вес измеряют с помощью напольных весов при каждом посещении клиники пациентом, в идеале, на нем должно быть одно и то же количество одежды каждый раз. У пациентов с сердечной недостаточностью увеличение веса может указывать на гиперволемию, в то время как потеря веса может указывать на сердечную кахексию (непреднамеренная потеря веса не за счёт отеков > 5% в течение последних 12 месяцев—1). Анамнез и дополнительные данные объективного обследования (яремных вен, исследования легких и конечностей), чтобы определить, связаны ли изменения веса с изменениями объема и/или количества мышц или жира.

Измеряют сатурацию кислорода в периферических артериях (SpO2). Пульсоксиметрия измеряет насыщение гемоглобина кислородом в артериальной крови (SpO2) и служит в качестве быстрой неинвазивной оценки оксигенации тканей. Пульсоксиметрия проводится с помощью датчика, прикрепленного к пальцу или мочке уха. По общему мнению, значение SpO2 ≥ 95% является нормой, тогда как значение < 95% предполагает гипоксемию. Заметным исключением из этого порогового значения являются пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ); у таких пациентов целевой уровень SpO2 составляет 88–92%. При наличии гипоксемии потенциальная этиология сердца включает: отек легких у пациентов с сердечной недостаточностью и внутрисердечными шунтами справа налево (открытое овальное окно у пациентов с легочной гипертензией, врожденные пороки сердца, включая тетраду Фалло).

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) – это отношение систолического артериального давления (АД), измеренного на лодыжке, к АД, измеренному на руке. У лежачего пациента артериальное давление измеряется на обеих артериях в области голеностопного сустава: тыльной артерии стопы и задней большеберцовой артерии, и на плечевых артериях обеих рук. Индекс рассчитывается отдельно для каждой нижней конечности путем деления более высокого показателя давления на тыльной артерии стопы или на задней большеберцовой артерии на более высокий из показателей систолического давления двух плечевых артерий. В норме это отношение должно быть > 1. Можно проводить измерение артериального давления на лодыжке при помощи допплерографии, если трудно оценить пульсацию сосудов стоп пальпаторно. Низкий (≤ 0,90) лодыжечно-плечевойй индекс указывает на заболевание периферических артерий, степень тяжести которого можно оценивать как легкую (индекс 0,71–0,90), среднюю (0,41–0,70) или тяжелую (≤ 0,40). Высокий индекс (> 1,30) может указывать на ригидные сосуды нижних конечностей, причиной чего может быть их кальцификация при таких заболеваниях, как, например, диабет, почечная недостаточность в терминальной стадии и артериосклероз Менкенберга. Высокий индекс может свидетельствовать о необходимости дальнейших сосудистых исследований (измерения пальце-плечевого индекса или дуплексного сканирования артерий).

Изменения при переходе в ортостаз Уровень артериального давления и частота сердечных сокращений измеряются в положении лежа, сидя и стоя с интервалом в 1 минуту между сменами положения. Ортостатическая гипотензия обычно определяется как снижение систолического артериального давления > 20 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление > 10 мм рт. ст. и изменение частоты сердечных сокращений > 20 ударов в минуту в течение 3 минут стояния; разница в артериальном давлении, как правило, немного больше у пожилых пациентов из-за потери сосудами эластичности. Пациент должен быть опрошен о симптомах гипоперфузии головного мозга, включая головокружение или изменения зрения. Однако чувствительность этих измерений для выявления гиповолемии (например, вторичной по отношению к кровопотере) является низкой. Причины аномальных ортостатических жизненно важных показателей включают гиповолемию, дисфункцию барорефлекса (например, из-за нейродегенеративных заболеваний, таких как вегетативные нейропатии, периферические нейропатии, пожилой возраст) и, реже, клапанные заболевания (например, аортальный стеноз), сердечная недостаточность или аритмии. Некоторые лекарственные препараты (например, диуретики, вазодилататоры) также могут способствовать развитию аномальных ортостатических жизненных показателей (2).

Парадоксальный пульс Обычно во время вдоха систолическое артериальное давление может уменьшаться в пределах 10 мм рт. ст. с компенсаторным увеличением частоты сердечных сокращений. Усиление нормального ответа с более выраженным снижением систолического артериального давления или ослаблением пульса во время вдоха считается парадоксальным пульсом. Данный симптом возникает при тампонаде сердца (часто),

Констриктивный перикардит

Рестриктивная кардиомиопатия

Хроническая обструктивная болезнь легких (иногда)

Бронхиальная астма в тяжелой форме

Тяжелая легочная эмболия

Гиповолемический шок (редко) Артериальное давление уменьшается на вдохе в связи с тем, что отрицательное внутригрудное давление способствует увеличению венозного возврата и наполнению правого желудочка (ПЖ), что приводит к небольшому выбуханию межжелудочковой перегородки в область выносящего тракта левого желудочка (ЛЖ), уменьшению сердечного выброса и, следовательно, уровня артериального давления. Данный механизм (и уменьшение систолического артериального давления) приобретает особое значение при заболеваниях, сопровождающихся увеличением отрицательного внутригрудного давления (например, бронхиальная астма) или ограничивающих наполнение ПЖ (например, тампонада сердца, кардиомиопатия) или сердечный выброс (например, тромбоэмболия легочной артерии). Для оценки парадоксального пульса необходимо накачать воздух в манжетку тонометра до значений, чуть превышающих уровень систолического артериального давления, с последующим очень медленным выпусканием воздуха (например, ≤ 2 мм рт. ст. на одно сердечное сокращение). Уровень АД определяется по первому появлению тонов Короткова (первоначально только во время выдоха) и когда тоны Короткова слышны постоянно. Различия между уровнями АД и отражают «величину» пародаксального пульса.