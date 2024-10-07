Медицинская оценка больных с психическими нарушениями направлена на выявление следующих 3-х факторов:

Общие медицинские заболевания, имитирующие психические расстройства

Общие медицинские нарушения, вызванные или усугубленные психическими расстройствами или их лечением

Общие медицинские заболевания, сопутствующие психиатрическим расстройствам

Многочисленные общие медицинские расстройства могут вызывать симптомы, похожие на специфические психические расстройства (см. таблицу Выбранные психиатрические симптомы, вызванные общими медицинскими расстройствами). Другие общие медицинские расстройства могут не имитировать специфические психические синдромы, но вместо этого оказывают влияние на настроение или бдительность.

Многие препараты могут вызывать психиатрические симптомы; наиболее распространенные классы причин, связанных с медикаментами, включают:

Препараты, активные в отношении центральной нервной системы (например, противосудорожные препараты, антидепрессанты, нейролептики, седативные/снотворные средства, стимуляторы)

Антихолинэргические препараты (например, антигистаминные средства)

Кортикостероиды

Многие другие препараты, а также классы препаратов также были связаны с такими расстройствами; к ним относятся некоторые классы, которые обычно не учитываются (например, антибиотики, антигипертензивные средства). Вещества, такие как например алкоголь, амфетамины, марихуана (конопля), кокаин, галлюциногены и фенилциклидин (диссоциативный анестетик), особенно при частом использовании или передозировке, также часто провоцируют развитие психической симптоматики. Кроме соматических нарушений резкая отмена алкоголя, барбитуратов или бензодиазепинов может вызывать и психические расстройства (тревожность).

Кроме того, у больных с психическими расстройствами могут развиваться несвязанные соматические нарушения (например, менингит, диабетический кетоацидоз), которые способны провоцировать развитие новых или обострение хронической психопатологической симптоматики. Таким образом, врачу не следует предполагать, что все болезненные симптомы, наблюдаемые у пациента, обусловлены только этим расстройством. Врачу следует активно выяснять вопрос о возможных соматических причинах развития психических нарушений, особенно у пациентов, которые не в состоянии самостоятельно адекватно описать свое физическое здоровье из-за психоза или слабоумия.

Здравый смысл и предостережения

У пациентов, обращающихся за психиатрической помощью, зачастую уделяется мало внимания общим медицинским расстройствам, которые не являются непосредственной причиной их психического состояния, но требуют соответствующей оценки и лечения. Такие заболевания могут быть не связаны с психическим расстройством (например, гипертония, стенокардия) или вызваны им (например, недоедание из-за отсутствия мотивации к употреблению пищи в результате хронической шизофрении) или его лечением (например, гипотиреоз из-за приема лития, гиперлипидемия как побочный эффект атипичных нейролептиков).

Таблица Некоторые психосоматические состояния Таблица