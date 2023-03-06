Обзор вирусов (Overview of Viruses)

Вирусы – это одни из мельчайших микробов, обычно величиной от 0,02 до 0,3 микрометра, хотя недавно были обнаружены несколько очень крупных вирусов длиной до 1 микрометра (megavirus, pandoravirus). Размножение вирусов находится в полной зависимости от клеток (бактериальных, растительных или животных). Некоторые вирусы имеют внешнюю оболочку, состоящую из белка и липидов, окружающую капсидный комплекс белка с геномной РНК или ДНК, а иногда и ферменты, необходимые для первых этапов репликации вируса.
Классификация вирусов составлена главным образом в соответствии с последовательностью их генома, принимая во внимание природу и структуру их генома и способ репликации, но не в соответствии с заболеваниями, которые они вызывают (см. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 2021 release). Таким образом, существуют ДНК-вирусы и РНК-вирусы; и ДНК-вирусы, и РНК-вирусы могут иметь одинарные или двойные цепи генетического материала. Одноцепочечные РНК-вирусы в свою очередь подразделяются на РНК с положительной полярностью и РНК с отрицательной полярностью. Вирусы с положительно-полярной нитью РНК обладают одноцепочечным РНК-геномом, который может служить в качестве мессенджер-РНК (мРНК), способной к прямой трансляции для получения аминокислотного сиквенса. Вирусы с отрицательно-полярной нитью РНК обладают одноцепочечным отрицательно-полярным геномом, который сначала должен синтезировать комплементарный положительно-полярный антигеном, который затем используется для создания геномной отрицательно-полярной нити РНК. Как правило, ДНК-вирусы реплицируются в ядре клетки-хозяина, а РНК-вирусы обычно реплицируются в цитоплазме.
Некоторые одноцепочечные РНК-вирусы с положительной полярностью, называемые ретровирусами, используют совершенно другой способ репликации. Ретровирусы используют обратную транскрипцию для создания двухцепочечной ДНК-копии (провируса) их генома РНК, которая встраивается в геном клетки-хозяина. Обратная транскрипция осуществляется с помощью фермента обратной транскриптазы, который вирус несет с собой внутри своей оболочки. Примерами ретровирусов являются вирусы иммунодефицита человека и вирусы Т-клеточного лейкоза человека. После того, как провирус интегрируется в ДНК клетки-хозяина, он транскрибируется с использованием обычных клеточных механизмов для воспроизведения вирусных белков и генетического материала.
Если зародышевая клетка инфицирована ретровирусом, интегрированный провирус может стать эндогенным ретровирусом, который передается потомству. Секвенирование генома человека выявило, что как минимум, 1% генома человека состоит из эндогенных ретровирусных последовательностей, представляющие собой предыдущие контакты с ретровирусами в процессе эволюции человека. Немногие эндогенные ретровирусы человека остаются транскрипционно активными и вырабатывают функциональные белки (например, синтицины, которые участвуют в образовании структуры человеческой плаценты) (1). Ряд экспертов полагает, что некоторые заболевания неясной этиологии, такие как рассеянный склероз, определенные аутоиммунные нарушения, а также различные злокачественные опухоли, могут быть вызваны эндогенными ретровирусами.
Поскольку транскрипция РНК не использует те же самые механизмы для контроля ошибок, что и транскрипция ДНК, РНК-вирусы – в частности, ретровирусы – особенно склонны к мутации.
Вирусные геномы малы; геном РНК-вирусов колеблется от 3,5 т.п.н. (некоторые ретровирусы) до 27 т.п.н. (некоторые реовирусы), а геном ДНК-вирусов составляет от 5 т.п.н. (некоторые парвовирусы) до 280 т.п.н. (некоторые поксвирусы). Этот доступный контролю размер наряду с текущими достижениями в технологии секвенирования нуклеотидов означает, что частичное и полногеномное секвенирование станет важной составляющей в эпидемиологических исследованиях вспышек заболевания.
Для того, чтобы произошло инфицирование, вирус в первую очередь прикрепляется к одиночной или к одной из нескольких рецепторных молекул на поверхности клетки-хозяина. Затем вирусная ДНК или РНК проникает в клетку-хозяин и отделяется от внешней оболочки (декапсуляция вируса) и воспроизводится в клетке-хозяине с участием определенных ферментов. Вновь синтезированные компоненты вируса затем собираются в полноценные вирусные частицы. Клетка–хозяин, как правило, погибает, выделяя новые вирусы, которые заражают другие клетки хозяина. Каждый этап вирусной репликации задействует различные ферменты и субстраты и дает возможность для противодействия процессу инфицирования.
Последствия вирусного инфицирования в значительной степени варьируются. Многие инфекции вызывают острое заболевание после непродолжительного инкубационного периода, а некоторые являются бессимптомными или вызывают несущественные симптомы, которые никак нельзя распознать. Многие вирусные инфекции устраняются иммунной системой, но некоторые переходят в латентную форму, а некоторые становятся причиной хронического заболевания.
При скрытой инфекции вирусная РНК или ДНК остается в клетках-хозяина, но не реплицируется и не вызывает заболеваний в течение долгого времени, иногда в течение многих лет. Латентные вирусные инфекции могут передаваться в течение бессимптомного периода, что облегчает распространение от человека к человеку. Иногда реактивацию вызывает инициирующий фактор (в частности, иммуносупрессия).
К распространённым вирусам, которые переходят в латентную форму, относятся
Паповавирусы (состоят из 2 подгрупп: папилломавирусы и полиомавирусы)
Вирус Эбола, по-видимому, сохраняется в иммунологически привилегированных участках тела человека (например, яички, глаза) (2).
Некоторые заболевания вызываются реактивацией вируса в центральной нервной системе после очень продолжительного латентного периода. Эти заболевания включают
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (из-за вируса Дж. К. [Джона Каннингема], полиомавируса)
Подострый склерозирующий панэнцефалит (из-за вируса кори)
Прогрессирующий краснушный панэнцефалит (вызванный вирусом краснухи)
Хронические вирусные инфекции характеризуются продолжительным, непрерывным выделением вируса; примерами являются внутриутробное заражение вирусом краснухи или цитомегаловирусом и персистирующий гепатит В или С. ВИЧ может вызывать как латентные, так и хронические инфекции.
Несколько сотен различных вирусов способны поражать людей. Такие вирусы часто распространяются через респираторные и кишечные выделения. Кровь, собранная для переливания, проверяется на наличие ряда вирусов (см. таблицу Тестирование на передачу инфекционных заболеваний). Многие вирусы передаются грызунами или членистоногими, а летучие мыши недавно были идентифицированы как хозяева многих вирусов млекопитающих, включая некоторые, ответственные за определенные серьезные инфекции человека (например, SARS-CoV-2).
Некоторые вирусы передаются половым путем через слизистые оболочки, такие как вирус Зика. Другие вирусы передаются при передаче крови (например, при пункции контаминированной иглой или при переливании крови), включая вирусы гепатита А, B, С и Е, и следующие арбовирусы:
Цитомегаловирус [ЦМВ] и Вирус Эпштейна - Барр являются наиболее распространенными вирусами при трансплантации тканей. Другие такие же вирусы:
Арбовирусы, такие как Зика, Западного Нила, и лихорадка денге
Вирусы распространены по всему миру, но их патогенность ограничена врожденной резистентностью, поствакцинальным иммунитетом, санитарными и другими методами контроля со стороны системы здравоохранения и профилактическими противовирусными препаратами.
Зоонозные вирусы реализуют свои биологические циклы в основном у животных; люди – вторичные или случайные хозяева. Такие вирусы существуют в определенной окружающей среде, которая в состоянии поддерживать их естественные циклы, отличающиеся от человека (позвоночные животные, членистоногие или и те, и другие).
Вариантная болезнь Крейтцфельдта – Якоба и губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, о которых изначально считалось, что они вызываются вирусами, относились к медленным вирусным заболеваниям из-за продолжительного инкубационного периода (несколько лет), но теперь известно, что они могут быть вызваны прионами; прионы – это белковые болезнетворные агенты, которые не являются бактериями, грибками или вирусами и не содержат генетический материал.
(См. также Типы вирусных расстройств (Types of Viral Disorders).)
Вирусы и рак
Некоторые вирусы являются онкогенными и предрасполагают к определенным раковым образованиям:
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): саркома Капоши, неходжкинская лимфома, рак шейки матки, лимфома Ходжкина и карциномы рта, горла, печени, легких и ануса
Папилломавирус человека (ВПЧ): рак шейки матки, пенильная карцинома, вагинальная карцинома, рак анального канала, рак ротоглотки и рак пищевода
Т-лимфотропный вирус человека 1: определенные типы лейкемии и лимфомы человека
Вирус Эпштейна–Барр: носоглоточная карцинома, лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина и лимфомы у реципиентов с трансплантированным органом и ослабленным иммунитетом
Вирусы гепатита B и гепатита C: гепатоцеллюлярная карцинома
Вирус герпеса человека 8-го типа: саркома Капоши, первичная выпотная лимфома, многоочаговая болезнь Кастлемана (лимфопролиферативное заболевание)
Справочные материалы
1. Dupressoir A, Lavialle C, Heidmann T: From ancestral infectious retroviruses to bona fide cellular genes: role of the captured syncytins in placentation. Placenta 33(9):663-671, 2012. doi:10.1016/j.placenta.2012.05.005
2. Schindell BG, Webb AL, Kindrachuk J: Persistence and sexual transmission of filoviruses. Viruses 10(12):683, 2018. doi: 10.3390/v10120683
Диагностика вирусных инфекций
Некоторые вирусные расстройства могут быть диагностированы следующим образом:
Клинически (т.е. диагноз основывается на известных симптомах у пациента, например, симптомах кори, краснухи, розеолы младенческой, инфекционной эритемы и ветряной оспы)
Эпидемиологически (т.е. диагноз основывается на определении случая во время эпидемических вспышек, например, симптомах гриппа, норовируса и эпидемического паротита)
Четкий лабораторный диагноз необходим, главным образом для успешного специфического лечения, или если возбудитель может быть угрозой для здоровья населения (например, ВИЧ). Большинство стационарных лабораторий могут провести тестирование на многие вирусы, но для определения менее распространенных заболеваний (например, бешенство, восточный лошадиный энцефалит, человеческий парвовирус В19) образцы должны отправляться в государственные санитарно-гигиенические лаборатории или Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Серологическое исследование на антитела в острой фазе и стадии выздоровления может быть чувствительным и специфичным, но медленным; с некоторыми вирусами, особенно флавивирусами, перекрестная реакция запутывает диагноз. Иногда можно выполнить более быструю диагностику с помощью посева, полимеразной цепной реакции или тестирования на вирус-специфический антиген. Иногда может помочь гистологическое исследование с помощью электронного (не светового) микроскопа. По определенным диагностическим процедурам см. Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний.
Лечение вирусных инфекций
Противовирусные препараты
Прогресс в области использования противовирусных препаратов является быстрым. Механизмы противовирусных препаратов могут быть направлены на различные фазы репликации вируса. Они могут
Препятствовать присоединению вирусных частиц к мембранам клеток хозяина или декапсидации нуклеокапсида
Ингибировать клеточные рецепторы или факторы, необходимые для репликации вируса
Блокировать специфические кодируемые вирусом ферменты и белки, которые продуцируются в клетках хозяина и необходимы для репликации вируса, но не для нормального метаболизма клеток хозяина
Противовирусные препараты чаще всего используются в терапевтических или профилактических целях против герпесвирусов (включая цитомегаловирус), респираторных вирусов, ВИЧ, хронического гепатита В и хронического гепатита С. Вместе с тем, некоторые препараты эффективны против множества различных видов вирусов. Например, некоторые препараты, эффективные против ВИЧ, иногда используются при других вирусных инфекциях, таких как гепатит В.
Для лечения COVID-19, который вызван SARS-CoV-2, были разработаны противовирусные препараты.
Интерфероны
Интерфероны – вещества, вырабатываемые зараженными клетками-хозяевами в ответ на вирусные или другие чужеродные антигены.
Существует множество различных интерферонов, которые имеют многочисленные эффекты, такие как блокировка трансляции и транскрипции вирусной РНК и остановка репликации вируса без нарушения нормальной функции клетки-хозяина.
Иногда интерфероны прикрепляются к гликолю полиэтилена (пегилированные соединения), что дает медленное и длительное высвобождение интерферона.
Вирусные заболевания, которые можно лечить интерфероном:
Генитальные бородавки (остроконечные кондиломы)
Побочные эффекты от воздействия интерферонов включают лихорадку, озноб, слабость и миалгию, типично начинающиеся спустя 7–12 часов после первой инъекции и длящиеся до 12 часов. Депрессия, а при применении больших доз супрессия костного мозга, также возможны.
Антитела
Реконвалесцентная сыворотка и моноклональные антитела (МАТ) можно использовать для лечения некоторых вирусных инфекций (например, Заир, Инфекция, вызванная вирусом Эбола, респираторно-синцитиальный вирус [РСВ], вирус бешенства).
Профилактика вирусных инфекций
Вакцины
Вакцины действуют за счет стимулирования иммунитета. Вирусные вакцины для стандартного применения включают вакцины от:
Японский энцефалит
Эпидемический паротит(свинка)
Клещевой энцефалит
Вакцины против аденовируса, оспы и оспы обезьян, а также вакцины против лихорадки Рифт-Валли и восточного лошадиного энцефалита доступны, но используются только в группах высокого риска (например, у призывников).
Было разработано множество вакцин для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2, включая мРНК-вакцины и другие типы вакцин.
Эффективные вакцины могут искоренять вирусные заболевания. Оспа была искоренена в 1978 году, а чума крупного рогатого скота (вызываемая вирусом, близкородственным вирусу кори человека) – в 2011 году. Обширная вакцинация почти уничтожила полиомиелит во всем мире, но случаи все еще происходят в областях с неполной иммунизацией, таких как Африка к югу от Сахары и южная Азия. В некоторых частях мира, в частности, в странах Южной и Северной Америки, корь была практически искоренена, но поскольку это заболевание очень заразно и охват вакцинацией является частичным даже в тех регионах, где она считается искорененной, то окончательного уничтожения кори не ожидается.
Перспективы разработки вакцин и ликвидации других более трудноизлечимых вирусных инфекций (например, ВИЧ) в настоящее время являются неопределенными.
Иммуноглобулины
Иммуноглобулины доступны для пассивной иммунопрофилактики в отдельных ситуациях. Они могут использоваться при опасности заражения (например, гепатитом А), после заражения (например, бешенством, ветряной оспой, респираторно-синцитиальным вирусом, гепатитом) и для лечения заболевания (например, вакцинальной экземе).
Профилактические меры
Многие вирусные инфекции могут быть предотвращены при помощи рутинных профилактических мер (которые изменяются в зависимости от способа передачи данного возбудителя).
Необходимые меры включают
Мытье рук
Соответствующая подготовка пищи и очистка воды
Избегание контакта с больными людьми
Практики более безопасного секса
Ношение маски
Физическаяизическое дистанцирование при необходимости (например, для профилактики COVID-19)
При инфекциях, вызванных переносчиками насекомых (например, комары, клещи), важна личная защита от укусов переносчиков, такая как репелленты, соответствующая одежда.
Для таких инфекций, как инфекция, вызванная вирусом Эбола, важной защитной мерой является избегание контакта с кровью и жидкостями организма больных людей (такими как моча, кал, слюна, пот, рвота, грудное молоко, амниотическая жидкость, сперма и вагинальные жидкости). Необходимо избегать контакта со спермой мужчины, выздоровевшего после инфицирования вирусом Эбола, до тех пор, пока анализ не покажет, что вирус исчез из его спермы.