Инфекционный увеит

Увеит вызывают ряд инфекционных заболеваний (см. таблицу Инфекционные причины увеита). Наиболее распространены токсоплазмоз, вирус простого герпеса (ВПГ) и вирус ветряной оспы (ВВО). Различные организмы поражают различные части увеального тракта.
(См. также Обзор увеита (Overview of Uveitis).)
Инфекционные причины увеита
Частота
Вирусы или инфекции
Часто встречающиеся
ВЗВ (вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая)
Редко встречающиеся
Pneumocystis jirovecii*
Редко
Aspergillus spergillus
Candida
Cryptococcus
Лептоспироз
Tropheryma whippelii
Вирус Западного Нила
* Особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом.
ВПГ = вирус простого герпеса; ВВО = вирус ветряной оспы
Токсоплазмоз
Токсоплазмоз является наиболее частой причиной развития ретинита у иммунокомпетентных пациентов (1). Большинство случаев развиваются в постнатальном периоде, однако в странах, для которых инфекция является эндемичной, могут возникать и врожденные случаи. Помутнения в стекловидном теле («мушки») и ухудшение зрения могут возникать из-за присутствия клеток в стекловидном теле, а также из-за поражений или шрамов на сетчатке. Вовлечение в процесс прилегающего переднего отрезка глаза может приводить к глазной боли, покраснению и светобоязни. Лабораторная диагностика должна включать в себя титр антител к Toxoplasma gondii в сыворотке крови.
Лечение рекомендовано пациентам с поражением задних структур, которое угрожает необходимым для сохранения зрения структурам глаза, например, диску зрительного нерва или макуле, а также пациентам с ослабленным иммунитетом (2). Терапия включает в себя пириметамин, сульфаниламиды, клиндамицин и в некоторых случаях системные кортикостероиды. Однако кортикостероиды не рекомендуется применять без назначения компенсирующей их эффекты противомикробной терапии. Угрожающие зрению поражения в макуле или рядом со зрительным нервом требуют интравитреальных инъекций клиндамицина. Токсоплазмоз может рецидивировать, и пациентам с поражениями, угрожающими зрению, может понадобиться длительная профилактика с триметоприм-сульфаметоксазолом. Следует избегать назначения парабульбарных и интраокулярных кортикостероидов длительного действия (таких как, триамицинолона ацетонид/
Пациентов с незначительными периферическими поражениями, не затрагивающими важных структур глаза, могут наблюдаться без назначения лечения, медленное улучшение начнет наступать через 1–2 месяца.
Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Герпесвирусы: HSV и VZV
Инфекция ВПГ является причиной переднего увеита. ВВО реже является возбудителем данного заболевания, хотя распространенность зостер-ассоциированного переднего увеита увеличивается с возрастом пациента. И HSV и VZV могут вызвать задний увеит, хотя он является менее распространенным.
Симптомы переднего увеита включают:
Глазную боль
Светобоязнью
Снижением остроты зрения
Признаки включают в себя
Покраснение
Конъюнктивальная инъекция и воспаление передней камеры (точки и вспышки), часто сопровождаются воспалением роговицы (кератит)
Снижение чувствительности роговицы
Пятнистая или секторальная атрофия радужной оболочки
Внутриглазное давление также может быть повышенным, в отличие от низкого внутриглазного давления, обычно связанного с большинством форм увеита; повышение можно обнаружить с помощью аппланационной тонометрии с помощью, например, тонометра Голдмана, пневмотонометра, электронного тонометра вдавливания, или, если они не доступны, тонометра Шиотца.
Лечение должно назначаться офтальмологом и включает местные кортикостероиды, мидриатики (3). Также могут быть назначены ацикловир (400 мг перорально 5 раз/день при ВПГ и 800 мг перорально 5 раз/день при ВВО) или валацикловир (1 г перорально 2 раза/день при ВПГ и 1 г перорально 3 раза/день при ВВО). Пациентам с повышенным внутриглазным давлением рекомендовано назначать капли для его снижения.
Острый некроз сетчатки (ОНС) является быстро прогрессирующей формой ретинита, и является менее распространенным проявлением инфекций ВЗВ и ВПГ. ОНС обычно проявляется сливным ретинитом, окклюзионным васкулитом сетчатки и умеренным или тяжелым воспалением стекловидного тела. В одной трети случаев АРН становится двусторонней, а отслойка сетчатки возникает в ¾ случаев (4). ОНС может возникать у пациентов с ВИЧ/СПИДом, однако у большинства таких пациентов менее выражено воспаление стекловидного тела. Парацентез передней камеры или биопсия стекловидного тела для посева на питательные среды и анализ полимеразной цепной реакции могут быть полезны при диагностике ОНС. Лечение – ацикловир, ганцикловир или фоскарнет внутривенно, интравитреально ганцикловир или фоскарнет и валацикловир или валганцикловир перорально.
Герпесвирусы: Цитомегаловирус
Цитомегаловирус (ЦМВ) – наиболее распространенная причина развития ретинита у пациентов с ослабленным иммунитетом (5), но заболеваемость снизилась у пациентов с ВИЧ/СПИДом, получающих антиретровирусную терапию (АРТ) (6). По состоянию на 2001 год было затронуто 10% этих пациентов (7). Наиболее подвержены инфицированию пациенты с CD4+ менее 100 клеток/мкл. ЦМВ ретинит может также возникать у новорожденных и у пациентов на иммуносупрессивной терапии, но это случается нечасто. ЦМВ редко вызывает передний увеит у иммунокомпетентного пациента.
Симптомы ретинита, вызванного ЦМВ, включают: расплывчатое зрение, слепые пятна, плавающие частички (в стекловидном теле), вспышки и потерю зрения. Как и при других герпесвиридных ретинитах, внутриглазное давление обычно повышено. Однако инфекция часто бессимптомна.
SUE FORD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагноз во многом основывается на прямом и непрямом офтальмоскопическом исследовании; использование серологических тестов ограничено, хотя подтверждением может быть анализ водянистого секрета, если диагноз сомнителен.
Пациентам с ВИЧ/СПИД назначают системное или интравитреальное лечение ганцикловиром, фоскарнетом, или системное лечение валганцикловиром (8). Терапия обычно продолжается до тех пор, пока не будет получен ответ на комбинированную антиретровирусную терапию (CD4+ > 100 клеток/мкл как минимум 3 месяцев). Пациенты с количеством клеток CD4+ < 50 клеток/мкл, должны проверяться на ЦМВ-ретинит каждые 3 месяца, даже при отсутствии симптомов.
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