Инфекционный увеит

Токсоплазмоз является наиболее частой причиной развития ретинита у иммунокомпетентных пациентов (1). Большинство случаев развиваются в постнатальном периоде, однако в странах, для которых инфекция является эндемичной, могут возникать и врожденные случаи. Помутнения в стекловидном теле («мушки») и ухудшение зрения могут возникать из-за присутствия клеток в стекловидном теле, а также из-за поражений или шрамов на сетчатке. Вовлечение в процесс прилегающего переднего отрезка глаза может приводить к глазной боли, покраснению и светобоязни. Лабораторная диагностика должна включать в себя титр антител к Toxoplasma gondii в сыворотке крови.

Лечение рекомендовано пациентам с поражением задних структур, которое угрожает необходимым для сохранения зрения структурам глаза, например, диску зрительного нерва или макуле, а также пациентам с ослабленным иммунитетом (2). Терапия включает в себя пириметамин, сульфаниламиды, клиндамицин и в некоторых случаях системные кортикостероиды. Однако кортикостероиды не рекомендуется применять без назначения компенсирующей их эффекты противомикробной терапии. Угрожающие зрению поражения в макуле или рядом со зрительным нервом требуют интравитреальных инъекций клиндамицина. Токсоплазмоз может рецидивировать, и пациентам с поражениями, угрожающими зрению, может понадобиться длительная профилактика с триметоприм-сульфаметоксазолом. Следует избегать назначения парабульбарных и интраокулярных кортикостероидов длительного действия (таких как, триамицинолона ацетонид/

Пациентов с незначительными периферическими поражениями, не затрагивающими важных структур глаза, могут наблюдаться без назначения лечения, медленное улучшение начнет наступать через 1–2 месяца.