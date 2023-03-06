Спленомегалия –это патологическое увеличение размеров селезенки.
(См. также Обзор селезенки (Overview of the Spleen)).
Спленомегалия почти всегда является следствием других заболеваний. Причины спленомегалии многочисленны, как и возможные способы их классификации (см. таблицу Основные причины спленомегалии [Common Causes of Splenomegaly]). В странах умеренного климата наиболее распространенными причинами являются
Заболевания соединительной ткани
Цирроз печени с портальной гипертензией
Гемолитические анемии
Инфекции (например, гепатит, мононуклеоз)
Инфильтративные заболевания (например, жировая печень, саркоидоз, амилоидоз, гемохроматоз, Болезнь Гоше)
Лимфопролиферативные нарушения
В тропических странах наиболее распространенными причинами являются
Инфекционные заболевания (например, малярия, висцеральный лейшманиоз, шистосомоз)
При выраженной спленомегалии (селезенка пальпируется на 8 см ниже края реберной дуги) обычно является
Волосатоклеточный лейкоз
Спленомегалия может привести к цитопении, заболеванию которое называется гиперспленизм.
Обследование при спленомегалии
Анамнез
Большинство существующих симптомов являются результатом основного заболевания. Тем не менее спленомегалия сама по себе может вызывать раннее чувство насыщения пищей, что обусловлено давлением увеличенной селезенки на желудок. Также возможно чувство переполнения и боли в левом верхнем квадранте живота. Внезапные сильные боли могут быть признаком инфаркта селезенки. Рецидивирующие инфекции, симптомы анемии или кровотечения свидетельствуют о развитии цитопении и возможного гиперспленизма. У пациентов с тупой травмой живота в течение последних нескольких недель увеличение селезенки может быть результатом субкапсулярной гематомы селезенки, и внезапная сильная боль и/или шок могут указывать на разрыв селезенки.
Объективное обследование
Чувствительность пальпации и перкуссии при выявлении увеличения размеров селезенки (в соответствии с данными УЗИ) составляет 60–70% и 60–80% соответственно. У худых людей селезенка может пальпироваться в 3% случаев. Кроме того, пальпируемое образование в левом верхнем квадранте может указывать на другие проблемы, не связанные с увеличением селезенки, такие как увеличение левой доли печени вследствие тромбоза печеночной вены или новобразования почек или надпочечников.
Могут наблюдаться дополнительные симптомы: шум трения селезенки о париетальную брюшину и боль в плече, которые свидетельствует о наличии инфаркта селезенки, также как и эпигастральные или селезеночные шумы, которые могут возникнуть вследствие усиленного кровотока. При аденопатии можно предполагать наличие лимфопролиферативных, инфекционных или аутоиммунных заболеваний.
Распространенные причины спленомегалии
Причины
Примеры
Хроническая гемолитическая анемия
Гемоглобинопатии, в том числе талассемии, серповидно-клеточные гемоглобинопатии (например, болезнь гемоглобина S-C, серповидно-клеточная бета-талассемия) и наслдественные гемолитические анемии с тельцами Гейнца
Эритроцитарные энзимопатии (например, дефицит пируваткиназы)
Аномальная форма эритроцитов (например, наследственный сфероцитоз, наследственный овалоцитоз)
Застой
Определенные сосудистые мальформации или тромбоз сосудов воротной вены
Цирроз печени с портальной гипертензией
Внешнее сжатие воротных или селезеночных вен
Инфекция или воспаление
Острые инфекции (например, инфекционный гепатит, инфекционный мононуклеоз, орнитоз, подострый септический эндокардит)
Хронические инфекции (например, бартонеллез, бруцеллез, кандидоз, гистоплазмоз, малярия, милиарный туберкулез, висцеральный лейшманиоз [кала-азар], сифилис)
Системные ревматические расстройства (например, ревматоидный артрит с синдромом Фелти), системная красная волчанка
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Лангергансоклеточный гистиоцитоз
Вторичный амилоидоз
Миелопролиферативные и лимфопролиферативные расстройства
Лейкемии, особенно хроническая лимфоцитарная, с большими зернистыми лимфоцитами и хроническая миелогенная лейкемия
Лимфомы, в особенности волосатоклеточный лейкоз и лимфома маргинальной зоны селезенки
Болезни накопления
Структурные нарушения
Кисты селезенки, как правило, вызванные разрешением предшествующей внутриклеточной гематомы
Adapted from Williams WJ, et al: Hematology. New York, McGraw-Hill Book Company, 1976.
Обследование
В случае, если подтверждение спленомегалии необходимо, поскольку получены неоднозначные результаты исследования, методом выбора является ультразвуковое исследование в связи с его точностью и низкой стоимостью. КТ и МРТ позволяют более детально визуализировать селезенку. МРТ особенно эффективно при диагностике тромбоза портальной или селезеночной вены. Ядерное сканирование является точным методом и может идентифицировать дополнительную ткань селезенки, которую часто находят после спленэктомии из-за "рабочей гипертрофии" пропущенной ткани или фрагментов селезенки, высвобождающихся при ее разрыве во время операции. Иногда в брюшной полости могут быть обнаружены множественные остатки селезенки, часто эктопированные в соседнюю поджелудочную железу; такое состояние называется спленозом.
Специфические причины, предполагаемые на этапе клинического обследования, должны быть подтверждены соответствующими диагностическими методами. Если предполагаемая причина отсутствует, в первую очередь необходимо исключить скрыто протекающие инфекции, поскольку раннее начало лечения влияет на исход инфекционного заболевания в большей степени, чем на исход других заболеваний, ассоциированных со спленомегалией. В зонах широкого географического распространения инфекции или при наличии у пациента признаков заболевания обследование должно проводиться особенно тщательно. Полный анализ крови, посев крови и исследование костного мозга (например, для выявления рака или заболеваний накопления) и посев должны быть рассмотрены.
Если пациент не болен, у него нет симптомов, кроме симптомов спленомегалии, и у него нет факторов риска инфицирования, объем обследования является спорным, но, вероятно, включает в себя ОАК, мазок периферической крови, печеночные пробы и КТ органов брюшной полости. Проточная цитометрия и иммунохимические анализы, такие как измерение легких цепей в периферической крови и/или срезах костного мозга, показаны при подозрении на лимфому. Лимфома маргинальной зоны селезенки, которая встречается редко, часто ассоциирована с гепатитом С (ее важно обнаружить, поскольку она может быть успешно вылечена путем эрадикации вируса).
Специфические изменения в анализах периферической крови могут указывать на основное заболевание (например, мелкие лимфоциты при хроническом лимфолейкозе, крупные гранулярные лимфоциты при Т-клеточной гранулярной лимфоцитарной гиперплазии (ТГЛ) или Т-клеточном лейкозе, атипичные лимфоциты при волосатоклеточном лейкозе и лейкоцитоз с преобладанием незрелых форм при других лейкозах). Повышенное количество базофилов и эозинфилов, эритроциты, содержащие ядра или имеющие форму «падающей капли», свидетельствуют о миелопролиферативном новообразовании. Цитопенический синдром является признаком гиперспленизма. Сфероцитоз наблюдается при гиперспленизме или наследственном сфероцитозе. В пользугемоглобинопатии может свидетельствовать наличие клеток-мишеней, серповидных клеток или сфероцитов.
Результаты исследования печени радикально отклоняются от нормы при застойной спленомегалии с циррозом печени. Изолированное повышение сывороточной щелочной фосфатазы предполагает печеночную инфильтрацию, как и при миелопролиферативных и лимфопролиферативных заболеваниях, милиарномо туберкулезе и хронических грибковых заболеваниях (например, кандидозе, гистоплазмозе).
Некоторые другие исследования могут быть полезны даже у больных с отсутствием симптоматики. Электрофорез сывороточных белков, выявляющий моноклональную гаммапатию или снижение уровня иммуноглобулинов, свидетельствует о лимфопролиферативных нарушениях или амилоидозе. Выявление диффузной гипергаммаглобулинемии дает основания предполагать хроническую инфекцию (например, малярию, висцеральный лейшманиоз, бруцеллез, туберкулез), цирроз печени с застойной спленомегалией, саркоидоз или соединительно-тканные нарушения (например, системная красная волчанка, синдром Фелти у пациентов с ревматоидным артритом). Проточная цитометрия может выявить небольшую популяцию моноклональных лимфоцитов, указывающую на лимфому. Подъем сывороточного уровня мочевой кислоты характерен для лимфопролиферативного или миелопролиферативного заболевания. Подъем уровня лейкоцитарной щелочной фосфатазы (ЛЩФ) наблюдается при миелопролиферативных новообразовании, в то время как его снижение – при хроническом миелолейкозе.
В том случае, если в ходе обследования не было выявлено других отклонений, кроме спленомегалии, повторное обследование проводится в интервале от 6 до 12 месяцев или при появлении новых симптомов.
Лечение спленомегалии
Лечение основного заболевания
Лечение ориентировано на устранение первичного заболевания. Сама по себе увеличенная селезенка у бессимптомных пациентов не требует лечения, кроме случаев тяжелого гиперспленизма или раннего чувства насыщения из-за вторжения в желудок. По-видимому, пациентам с пальпируемой селезенкой или со значительной спленомегалией необходимо избегать контактных видов спорта для уменьшения риска разрыва селезенки.
Основные положения
Спленомегалия почти всегда является следствием других заболеваний.
При обследовании на этиологию спленомегалии и при отсутствии очевидной причины важно исключить инфекционные причины.
Бессимптомные пациенты с увеличенной селезенкой не нуждаются в лечении, однако должны избегать контактных видов спорта и поднятия тяжестей, чтобы снизить риск разрыва селезенки.