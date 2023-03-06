Спленомегалия

В случае, если подтверждение спленомегалии необходимо, поскольку получены неоднозначные результаты исследования, методом выбора является ультразвуковое исследование в связи с его точностью и низкой стоимостью. КТ и МРТ позволяют более детально визуализировать селезенку. МРТ особенно эффективно при диагностике тромбоза портальной или селезеночной вены. Ядерное сканирование является точным методом и может идентифицировать дополнительную ткань селезенки, которую часто находят после спленэктомии из-за "рабочей гипертрофии" пропущенной ткани или фрагментов селезенки, высвобождающихся при ее разрыве во время операции. Иногда в брюшной полости могут быть обнаружены множественные остатки селезенки, часто эктопированные в соседнюю поджелудочную железу; такое состояние называется спленозом.

Специфические причины, предполагаемые на этапе клинического обследования, должны быть подтверждены соответствующими диагностическими методами. Если предполагаемая причина отсутствует, в первую очередь необходимо исключить скрыто протекающие инфекции, поскольку раннее начало лечения влияет на исход инфекционного заболевания в большей степени, чем на исход других заболеваний, ассоциированных со спленомегалией. В зонах широкого географического распространения инфекции или при наличии у пациента признаков заболевания обследование должно проводиться особенно тщательно. Полный анализ крови, посев крови и исследование костного мозга (например, для выявления рака или заболеваний накопления) и посев должны быть рассмотрены.

Если пациент не болен, у него нет симптомов, кроме симптомов спленомегалии, и у него нет факторов риска инфицирования, объем обследования является спорным, но, вероятно, включает в себя ОАК, мазок периферической крови, печеночные пробы и КТ органов брюшной полости. Проточная цитометрия и иммунохимические анализы, такие как измерение легких цепей в периферической крови и/или срезах костного мозга, показаны при подозрении на лимфому. Лимфома маргинальной зоны селезенки, которая встречается редко, часто ассоциирована с гепатитом С (ее важно обнаружить, поскольку она может быть успешно вылечена путем эрадикации вируса).

Специфические изменения в анализах периферической крови могут указывать на основное заболевание (например, мелкие лимфоциты при хроническом лимфолейкозе, крупные гранулярные лимфоциты при Т-клеточной гранулярной лимфоцитарной гиперплазии (ТГЛ) или Т-клеточном лейкозе, атипичные лимфоциты при волосатоклеточном лейкозе и лейкоцитоз с преобладанием незрелых форм при других лейкозах). Повышенное количество базофилов и эозинфилов, эритроциты, содержащие ядра или имеющие форму «падающей капли», свидетельствуют о миелопролиферативном новообразовании. Цитопенический синдром является признаком гиперспленизма. Сфероцитоз наблюдается при гиперспленизме или наследственном сфероцитозе. В пользугемоглобинопатии может свидетельствовать наличие клеток-мишеней, серповидных клеток или сфероцитов.

Результаты исследования печени радикально отклоняются от нормы при застойной спленомегалии с циррозом печени. Изолированное повышение сывороточной щелочной фосфатазы предполагает печеночную инфильтрацию, как и при миелопролиферативных и лимфопролиферативных заболеваниях, милиарномо туберкулезе и хронических грибковых заболеваниях (например, кандидозе, гистоплазмозе).

Некоторые другие исследования могут быть полезны даже у больных с отсутствием симптоматики. Электрофорез сывороточных белков, выявляющий моноклональную гаммапатию или снижение уровня иммуноглобулинов, свидетельствует о лимфопролиферативных нарушениях или амилоидозе. Выявление диффузной гипергаммаглобулинемии дает основания предполагать хроническую инфекцию (например, малярию, висцеральный лейшманиоз, бруцеллез, туберкулез), цирроз печени с застойной спленомегалией, саркоидоз или соединительно-тканные нарушения (например, системная красная волчанка, синдром Фелти у пациентов с ревматоидным артритом). Проточная цитометрия может выявить небольшую популяцию моноклональных лимфоцитов, указывающую на лимфому. Подъем сывороточного уровня мочевой кислоты характерен для лимфопролиферативного или миелопролиферативного заболевания. Подъем уровня лейкоцитарной щелочной фосфатазы (ЛЩФ) наблюдается при миелопролиферативных новообразовании, в то время как его снижение – при хроническом миелолейкозе.

В том случае, если в ходе обследования не было выявлено других отклонений, кроме спленомегалии, повторное обследование проводится в интервале от 6 до 12 месяцев или при появлении новых симптомов.