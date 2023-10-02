Plasmaferesi (scambi plasmatici)

Corticosteroidi e ciclofosfamide

La sopravvivenza immediata in pazienti con emorragia polmonare e insufficienza respiratoria è legata al controllo delle vie aeree; l'intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica sono raccomandate in pazienti con emogasanalisi borderline e imminente insufficienza respiratoria. I pazienti con insufficienza renale acuta possono richiedere la dialisi o il trapianto di rene.

Il trattamento è quotidiano o rappresentato dalla plasmaferesi (scambi plasmatici) a giorni alterni, per 2-3 settimane con scambi di 4 L, per rimuovere gli anticorpi anti-GBM, combinata con corticosteroidi EV (spesso metilprednisolone 1 g in 20 minuti 1 volta/die o a giorni alterni per 3 dosi seguite da prednisone 1 mg/kg per via orale 1 volta/die per 3 settimane poi a scalare di 20 mg per via orale 1 volta/die da 6 a 12 mesi) e ciclofosfamide (2 mg/kg per via orale o EV 1 volta/die per 6-12 mesi), per impedire la formazione di nuovi anticorpi. La terapia può essere ridotta quando la funzionalità renale e respiratoria si stabilizzano.

Il rituximab può essere utilizzato in alcuni pazienti con gravi effetti avversi dovuti alla ciclofosfamide o che rifiutano la ciclofosfamide come trattamento, ma non è stato ben studiato nei pazienti con sindrome di Goodpasture.