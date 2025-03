Doxiciclina

Il trattamento primario del tifo epidemico si basa sulla somministrazione di doxiciclina finché il paziente non migliora e resta apiretico per 24-48 h e ha ricevuto almeno 7 giorni di trattamento. Per i pazienti che non tollerano la doxiciclina, la desensibilizzazione è raccomandata.

Anche se alcune tetracicline possono causare la colorazione dei denti nei bambini < 8 anni di età, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia che un ciclo di doxiciclina è giustificato (1). La ricerca indica che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni, come quelli usati per la malattia da rickettsie) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti (2).

Il cloramfenicolo è il trattamento di seconda linea. Il cloramfenicolo per via orale non è disponibile negli Stati Uniti, e il suo uso può causare effetti ematologici avversi, che richiedono il monitoraggio degli indici ematici.

I pazienti con gravi forme di tifo epidemico possono presentare negli stadi avanzati un marcato incremento della permeabilità capillare; così i liquidi EV per mantenere la pressione arteriosa devono essere somministrati con cautela per evitare un peggioramento dell'edema polmonare e cerebrale.