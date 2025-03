Tifo murino (endemico)

Doxiciclina

Il trattamento primario si basa sulla somministrazione di doxiciclina finché il paziente non migliori e resti apiretico per 48 h e abbia ricevuto un trattamento per almeno 7 giorni. Per i pazienti che non tollerano la doxiciclina, la desensibilizzazione è raccomandata.

Anche se alcune tetracicline possono causare la colorazione dei denti nei bambini < 8 anni di età, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia che un ciclo di doxiciclina è giustificato (1). La ricerca indica che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni, come quelli usati per la malattia da rickettsie) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti (2).

Per i dettagli sul trattamento, vedi Trattamento infezioni da rickettsie e infezioni correlate.