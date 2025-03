Altre rickettsiosi causa di febbre bottonosa

Non esiste un vaccino efficace per prevenire le rickettsiosi causa di febbre bottonosa. Devono essere adottate misure per prevenire i morsi da zecca. (Vedi anche Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites.)

Zecche del cervo

Le modalità per impedire alle zecche di raggiungere la cute prevedono

Rimanere su percorsi e sentieri

Mettere le estremità dei pantaloni negli stivali o nelle calze

Indossare camicie a maniche lunghe

Applicare sulla superficie cutanea repellenti con dietiltoluamide (DEET)

La dietiltoluamide deve essere usata con cautela nei bambini molto piccoli, perché sono state riportate reazioni tossiche. La permetrina sui vestiti è efficace per uccidere le zecche. Nelle aree endemiche è essenziale ricercare frequentemente la presenza di zecche, in particolar modo nelle zone cutanee ricoperte di peli e sulla pelle dei bambini.

Le zecche rigonfie di sangue devono essere rimosse con cautela e non devono essere schiacciate tra le dita poiché questa operazione può causare la trasmissione di malattie. Il corpo della zecca non deve essere tirato né schiacciato. La zecca viene rimossa esercitando con una pinzetta una trazione graduale sulla testa. Il punto di attacco deve essere strofinato con alcol. La vaselina, i fiammiferi accesi e qualsiasi altra sostanza irritante non sono modi efficaci per rimuovere le zecche e non devono essere utilizzati.

Non è disponibile alcun mezzo che permetta di liberare intere aree dalle zecche, ma è possibile ridurre la popolazione di zecche nelle aree endemiche controllando le popolazioni di animali di piccola taglia.