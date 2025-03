Antibiotici ad ampio spettro che coprono i Gram-positivi, i Gram-negativi e gli anaerobi

Antipiretici

Parto secondo indicazioni

Il trattamento dell'infezione intra-amniotica è raccomandato quando

L'infezione intra-amniotica è sospetta o confermata.

Le donne in travaglio hanno una temperatura isolata di ≥ 39° C e nessun altro fattore di rischio clinico per la febbre.

Se le donne hanno una temperatura di 38-39° C e nessun fattore di rischio per la febbre, il trattamento può essere preso in considerazione.

Una cura appropriata di antibiotici riduce il rischio di morbilità legato all'infezione sia nella madre sia nel neonato.

Appena l'infezione intra-amniotica viene diagnosticata, viene trattata con antibiotici ad ampio spettro EV e il parto (vedi tabella Regimi antibiotici raccomandati per il trattamento delle infezioni intraamniotiche).

Tabella Regimi antibiotici per il trattamento dell'infezione intraamniotica Tabella

Un tipico regime antibiotico intrapartum (per una paziente non affetta da allergia alla penicillina) è costituito da entrambi i seguenti:

Ampicillina 2 g EV ogni 6 h E

Gentamicina 2 mg/kg EV (dose di carico) seguita da 1,5 mg/kg EV ogni 8 h O 5 mg/kg EV ogni 24 h

Gli antibiotici non devono essere automaticamente continuati dopo il parto; l'uso deve basarsi sui reperti clinici (p. es., batteriemia, febbre prolungata) e sui fattori di rischio per l'endometrite postpartum, indipendentemente dalla via del parto.

Il rischio di endometrite e infezione pelvica post-partum è più elevato dopo un parto cesareo versus vaginale. Dopo un parto cesareo, le pazienti con infezione intraamniotica devono ricevere una dose aggiuntiva del regime antibiotico intrapartum associato a una copertura anaerobica; una dose di clindamicina 900 mg EV o metronidazolo 500 mg EV viene somministrata dopo il clampaggio del cordone ombelicale.

Gli antipiretici, preferibilmente acetaminofene (paracetamolo) prima del parto, devono essere somministrati in aggiunta agli antibiotici. Gli antipiretici per trattare la febbre possono migliorare lo stato fetale durante il travaglio, in base al monitoraggio fetale (1).

La sola infezione intra-amniotica è raramente un'indicazione per il parto cesareo. Informare il team di assistenza neonatale quando si sospetta o si conferma un'infezione intra-amniotica e quali fattori di rischio sono presenti per ottimizzare la valutazione e il trattamento del neonato.