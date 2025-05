Problemi di infertilità legati alle tube di Falloppio e anomalie della pelvi

Cause

Problemi delle tube di Falloppio derivanti da condizioni che bloccano o danneggiano le tube, compresi:

Endometriosi

infezioni pelviche (come la malattia infiammatoria pelvica)

una precedente gravidanza nelle tube di Falloppio (gravidanza ectopica)

appendice rotta

intervento chirurgico in sede pelvica o addominale inferiore

infiammazione che danneggia l’utero e le tube di Falloppio (come quella causata dalla tubercolosi o dalla malattia infiammatoria intestinale)

Batteri, come quelli che provocano la malattia infiammatoria pelvica possono entrare in vagina durante il rapporto sessuale con un partner che abbia un’infezione sessualmente trasmessa e da lì diffondersi infettando la cervice. Possono diffondersi verso l’alto, nell’utero e, talvolta, nelle tube di Falloppio. Alcuni batteri come la clamidia possono infettare le tube di Falloppio senza provocare alcun sintomo. Queste infezioni possono danneggiare permanentemente le tube di Falloppio. Si può formare del tessuto cicatriziale, ostruendo così le tube di Falloppio.

Anomalie della pelvi possono bloccare le tube o impedire all’ovulo di impiantarsi nell’utero. Tra questi vi sono i seguenti:

Endometriosi

fibromi o polipi nell’utero

bande di tessuto cicatriziale (aderenze) che si formano fra strutture normalmente non collegate nell’utero o nella pelvi (sindrome di Asherman)

difetti congeniti dell’utero o delle tube di Falloppio

Le aderenze dell’utero sono di solito dovute a infezioni o a una lesione in sede chirurgica di solito dilatazione e raschiamento (D e R). La cicatrizzazione può interessare anche la cervice, soprattutto dopo un’infezione, una lesione o un intervento chirurgico.