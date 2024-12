Problemi di infertilità legati all’ovulazione

Registrazione delle date delle mestruazioni

Kit predittivo dell’ovulazione, da usare a casa

Talvolta misurazione quotidiana della temperatura corporea

Ecografia

Esami del sangue o delle urine

Il medico chiede alla donna di descrivere le mestruazioni (anamnesi mestruale), compresa la frequenza e la durata del ciclo mestruale. In base a queste informazioni i medici possono stabilire se una donna ha l’ovulazione.

Il metodo più accurato che può essere usato a casa è un kit di previsione dell’ovulazione, ma non è accurato al 100%, quindi alcune ovulazioni potrebbero non essere rilevate. Il kit è in grado di individuare l’aumento dell’ormone luteinizzante nelle urine 24-36 ore prima dell’ovulazione. Per poter dare risultati ancora più precisi, alcuni kit misurano anche i derivati dell’estrogeno. L’analisi delle urine viene eseguita per diversi giorni consecutivi durante la parte centrale del ciclo mestruale.

Per determinare se o quando si verifica l’ovulazione, i medici possono chiedere alla donna di misurare quotidianamente la temperatura a riposo (temperatura corporea basale). In genere, il momento migliore è immediatamente dopo il risveglio, prima di alzarsi. Un abbassamento della temperatura basale suggerisce un’ovulazione imminente. Se possibile, la donna deve usare un termometro per la temperatura corporea basale, progettato per le donne che stanno cercando di concepire, oppure può usare un termometro al mercurio. Un aumento di temperatura superiore a 0,5 °C indica in genere che l’ovulazione è appena avvenuta. Tuttavia, questo metodo è laborioso e non è né affidabile né preciso.

Sono disponibili varie metodologie per determinare se e quando si verifica l’ovulazione, tra cui

Ecografia

Misurazione del livello di progesterone nel sangue o il livello di uno dei suoi sottoprodotti nelle urine

Un marcato aumento dei livelli di progesterone o dei suoi derivati indica che l'ovulazione è avvenuta.

Altri esami per individuare i disturbi che causano problemi di ovulazione consistono, ad esempio, nella misurazione dei livelli di testosterone nel sangue per verificare la presenza di sindrome dell’ovaio policistico.