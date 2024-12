Cause dell’aborto spontaneo ricorrente

Cause dell’aborto spontaneo ricorrente

Il problema che causa gli aborti spontanei ricorrenti può dipendere dalla donna, dall’uomo, dal feto o dalla placenta.

Nel caso della donna, i problemi comuni che causano aborti spontanei ricorrenti includono

Le donne che presentano un disturbo che facilita eccessivamente la coagulazione del sangue (come la sindrome da antifosfolipidi), possono subire aborti spontanei ricorrenti che si verificano dopo 10 settimane di gestazione. La causa può risiedere in coaguli di sangue che danneggiano la placenta e riducono quindi il flusso di nutrienti dalla madre al feto.

L’aborto spontaneo è più probabile nelle donne che ne hanno già subito uno in una gravidanza precedente. Più alto è il numero di aborti spontanei, maggiore è il rischio di averne altri, Il rischio di averne un altro dipende anche dalla causa, ma in generale, le donne che hanno avuto parecchi aborti spontanei presentano all’incirca 1 probabilità su 4 di avere un aborto spontaneo in una successiva gravidanza.

Anche i disturbi cromosomici del partner di sesso maschile possono causare aborti spontanei ricorrenti. Alcune anomalie dello sperma aumentano il rischio di aborto spontaneo. Non è chiaro se l’età più avanzata (oltre i 35 anni) del padre aumenti il rischio di aborto spontaneo.

Nel caso del feto, le cause comuni includono

Anomalie cromosomiche o genetiche

Anomalie strutturali (difetti congeniti)

Le anomalie cromosomiche del feto possono causare il 50% degli aborti spontanei. Gli aborti spontanei dovuti ad anomalie cromosomiche sono più comuni all’inizio della gravidanza.

I problemi della placenta includono malattie croniche scarsamente controllate, come il lupus eritematoso sistemico (lupus) e l’ipertensione arteriosa cronica.

In circa la metà delle donne la causa degli aborti spontanei ricorrenti non può essere determinata.