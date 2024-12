Emergenze da ipertensione arteriosa nei bambini

Per le emergenze ipertensive: ricovero in un’unità di terapia intensiva e farmaci per via endovenosa per abbassare la pressione arteriosa

Per le urgenze ipertensive: visita al pronto soccorso o in ospedale e farmaci orali per abbassare la pressione arteriosa (talvolta sono necessari farmaci per via endovenosa)

I bambini con emergenza ipertensiva vengono ricoverati rapidamente in un’unità di terapia intensiva (UTI) oppure, se l’UTI non è disponibile, in pronto soccorso, in modo da poter essere trattati e valutati rapidamente e monitorati con attenzione. Qui possono essere somministrati il prima possibile farmaci per abbassare la pressione (antipertensivi) per via endovenosa (in vena).

L’obiettivo del trattamento delle emergenze ipertensive è abbassare la pressione in modo sufficiente da eliminare il rischio di sintomi potenzialmente letali e fermare ulteriori danni agli organi vitali.

Per le emergenze ipertensive, i farmaci per via endovenosa preferiti sono labetalolo e nicardipina.

Se i farmaci preferiti non possono essere utilizzati o non hanno successo, altri farmaci per via endovenosa che possono essere utilizzati sono nitroprussiato di sodio, idralazina ed esmololo.

Una volta ridotta la pressione arteriosa, i medici possono somministrare ai bambini farmaci per via orale (per bocca).

I bambini con urgenza ipertensiva (grave ipertensione, ma senza sintomi e senza problemi agli organi) vengono ricoverati in ospedale o al pronto soccorso ed esaminati immediatamente, ma non è necessario abbassare la pressione arteriosa altrettanto rapidamente, come nel caso dell’emergenza ipertensiva. A questi bambini vengono di solito somministrati farmaci per via orale. Talvolta sono necessari farmaci per via endovenosa.

Per le urgenze ipertensive, vengono somministrati per via orale clonidina, idralazina, isradipina o minoxidil.

Se possibile, i bambini con entrambi i disturbi devono essere trattati da un medico o da uno specialista esperto nella gestione dell’ipertensione grave nei bambini.

