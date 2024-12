Per individuare la batteriemia occulta, si eseguono:

Esami del sangue

Il medico può condurre altre analisi per cercare infezioni batteriche o virali, come:

Analisi delle urine

Puntura lombare mediante la quale si preleva con un ago un campione di liquido spinale che circonda il midollo spinale

Radiografia del torace

Prelievo di un tampone nasale per ricercare un’infezione virale

L’età del bambino è importante. Per i neonati di meno di 3 mesi possono essere necessari più esami e persino il ricovero in ospedale durante gli accertamenti. Per i bambini molto piccoli, i medici non sempre sono in grado di distinguere fra la batteriemia occulta e un’infezione batterica grave con una semplice visita.