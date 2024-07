Questo tipo di pubertà precoce è più comune in senso generale ed è dalle 5 alle 10 volte più frequente nelle ragazze.

La pubertà in questo tipo viene attivata dalla prematura secrezione di alcuni ormoni sessuali (gonadotropine) da parte dell’ipofisi. Questi ormoni causano la maturazione o l’ingrossamento delle ovaie o dei testicoli (le ghiandole sessuali). Una volta mature, le ghiandole sessuali iniziano a secernere altri ormoni sessuali come l’estrogeno o il testosterone, che danno inizio alla pubertà. I cambiamenti sessuali sono quelli tipici della pubertà in un bambino dello stesso sesso, con la differenza che iniziano a un’età precedente.

I ragazzi mostrano ingrossamento dei testicoli, allungamento del pene e sviluppo della peluria sul viso, sotto le ascelle e sul pube; assumono inoltre un aspetto tipicamente mascolino.

Le ragazze sviluppano le mammelle, i peli pubici e ascellari e possono iniziare ad avere le mestruazioni.

In entrambi i sessi, si verifica un picco di crescita che porta a un rapido aumento della statura. Tuttavia, diversamente dalla pubertà normale, questo aumento si esaurisce presto cosicché i bambini rimangono più bassi da adulti di quanto ci si sarebbe aspettati.

I medici di solito non trovano la causa per la produzione precoce di ormoni, soprattutto nelle ragazze, ma talvolta ciò è causato da un tumore o da un’altra anomalia del cervello, tipicamente nell’ipofisi o nell’ipotalamo (la regione del cervello che controlla l’ipofisi). Anche la neurofibromatosi (disturbo caratterizzato da escrescenze carnose del tessuto nervoso sotto la pelle e in altre parti del corpo) e alcuni altri disturbi rari sono stati collegati alla pubertà precoce. L’ipotiroidismo grave non trattato può causare pubertà precoce centrale. Talvolta la pubertà precoce è determinata dall’uso di trattamenti per taluni disturbi (ad esempio interventi chirurgici, radiazioni o chemioterapia per curare i tumori). I bambini con familiari che hanno avuto una pubertà precoce centrale sono a maggior rischio di sviluppare il disturbo.