A volte i bambini hanno le convulsioni a causa della febbre. Le convulsioni:

sono scatenate da febbre alta

si verificano più spesso in bambini altrimenti sani, di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni

durano meno di 15 minuti

di solito sono ereditarie

Molti bambini manifestano un solo episodio di convulsioni febbrili.

Sebbene possano essere terribili per chi le osserva, le convulsioni febbrili sono innocue. Tuttavia, alcuni gravi disturbi come infezioni cerebrali (meningite) causano sia febbre sia convulsioni. In tali casi è il grave problema a causare le convulsioni e non la febbre di per sé. Le convulsioni causate da un problema grave non sono ritenute convulsioni febbrili.