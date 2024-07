Quali sono le cause dell’intussuscezione?

I medici non conoscono le cause dell’intussuscezione nei bambini in tenera età, ma è la causa più comune di blocco intestinale nei bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età.

Quando interessa bambini più grandi, l’intussuscezione di norma è causata da un problema intestinale, come un polipo (piccola massa) o un tumore.

I bambini con fibrosi cistica presentano una probabilità maggiore di subire intussuscezione.