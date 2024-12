Torsione femorale

Talvolta intervento chirurgico

Entro l’adolescenza la torsione interna tende a regredire gradualmente senza trattamento. Il consulto ortopedico e il trattamento chirurgico di norma sono necessari per i bambini con un difetto spinale, come la spina bifida, o per coloro nei quali la torsione interferisce con la capacità di camminare.

La torsione esterna di solito si corregge da sola, specialmente dopo che il bambino inizia a stare in piedi e a camminare. Tuttavia, se la torsione esterna persiste dopo gli 8 anni è necessario un consulto ortopedico, perché a tal punto può essere necessario il trattamento chirurgico correttivo.