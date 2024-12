Il ginocchio può essere fuori posizione (lussato) alla nascita.

Le anomalie congenite comprendono tutte le malformazioni fisiche già presenti nel periodo prenatale. “Congenito” significa “presente dalla nascita”. (Vedere anche Introduzione ai difetti congeniti di viso, ossa, articolazioni e muscoli.)

Sebbene rara, la lussazione del ginocchio nel neonato può essere correlata alla posizione in utero prima della nascita. Il difetto congenito può anche essere presente in bambini con sindrome di Larsen, che consiste nella lussazione di molte articolazioni (gomiti, anche e ginocchia), piede talo equino e lineamenti caratteristici (come fronte prominente, naso schiacciato e occhi distanti). Si può osservare anche nei bambini con artrogriposi multipla congenita.

Quando esamina il neonato, il medico nota che la gamba non può essere piegata più di qualche grado. Può anche eseguire delle analisi di diagnostica per immagini come radiografie, risonanza magnetica per immagini (RMI) o una tomografia computerizzata (TC) delle aree interessate.