I neonati possono nascere privi di singoli muscoli o gruppi di muscoli oppure con muscoli sviluppati in modo incompleto.

Le anomalie congenite comprendono tutte le malformazioni fisiche già presenti nel periodo prenatale. “Congenito” significa “presente dalla nascita”. (Vedere anche Introduzione ai difetti congeniti di viso, ossa, articolazioni e muscoli.)

I difetti muscolari congeniti possono essere presenti da soli o rientrare in una sindrome.

Il muscolo pettorale maggiore (il muscolo più grosso del torace, chiamato talvolta “pettorali” negli adulti), può essere sviluppato parzialmente o mancare del tutto. Questo difetto può essere a sé stante o essere accompagnato da varie anomalie di mani, mammelle o capezzoli, come nella sindrome di Poland. La causa della maggior parte di questi tipi di disturbi muscolari è sconosciuta.

Sindrome di Poland In questa immagine, i muscoli del lato destro del torace sono poco sviluppati. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alla nascita possono mancare uno o più strati dei muscoli addominali, come nella sindrome della pancia a prugna. In questo disturbo gli strati mancanti dei muscoli addominali causano un aspetto raggrinzito della parete addominale, i testicoli non scendono nello scroto (criptorchidismo) nei ragazzi e/o si sviluppano difetti delle vie urinarie. La causa della sindrome della pancia a prugna non è chiara.

Sindrome della pancia a prugna La fotografia mostra un bambino con la rugosità della parete addominale caratteristica della sindrome della pancia a prugna. © Springer Science+Business Media

Diagnosi dei difetti muscolari Prima della nascita, ecografia

Dopo la nascita, esame obiettivo

A volte test genetici Prima della nascita, talvolta è possibile diagnosticare questi difetti durante un’ecografia. Dopo la nascita, il medico può identificare i difetti durante un esame obiettivo. Poiché nei difetti congeniti dei muscoli possono essere coinvolte anomalie genetiche, i bambini colpiti devono essere valutati da un genetista, un medico specializzato in genetica (la scienza dei geni e del modo in cui certe qualità o tratti vengono trasmessi dai genitori alla prole). Possono essere effettuati test genetici di un campione di sangue del neonato per cercare anomalie cromosomiche e genetiche. Questi esami possono aiutare i medici a stabilire se la causa è una specifica malattia genetica e ad escluderne altre.