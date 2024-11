Prima della nascita, ecografia

Dopo la nascita, esame obiettivo, compresa la misurazione della circonferenza cranica, e talvolta risonanza magnetica per immagini (RMI)

Test genetici

Prima della nascita la diagnosi di macrocefalia viene talvolta formulata sulla base di un’ecografia prenatale di routine eseguita alla fine del secondo o all’inizio del terzo trimestre di gravidanza.

Dopo la nascita il medico misura la circonferenza cranica (misurazione della testa nel punto più largo) del bambino durante esami obiettivi di routine. La diagnosi di macrocefalia viene confermata quando la circonferenza cranica è significativamente superiore alla norma per i bambini di pari sesso, età ed etnia nella regione in cui risiede il bambino interessato. Per formulare la diagnosi i medici considerano anche la circonferenza cranica dei genitori e dei nonni del bambino, perché avere una testa leggermente più grossa può essere una caratteristica familiare.

Se è presente macrocefalia, di solito si esegue una RMI del cervello per ricercare anomalie. Il medico esamina il neonato e chiede ai genitori di pensare a possibili cause di macrocefalia, quindi esegue alcuni esami per eventuali cause sospette. Talvolta il medico può prescrivere esami del sangue per stabilire la causa.

Un bambino che presenta questo difetto congenito può essere esaminato da un genetista, un medico specializzato in genetica (la scienza dei geni e del modo in cui certe qualità o tratti vengono trasmessi dai genitori alla prole). Possono essere effettuati test genetici di un campione di sangue del neonato per cercare anomalie cromosomiche e genetiche. Questi esami possono aiutare i medici a stabilire se la causa è una specifica malattia genetica e ad escluderne altre.