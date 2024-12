In genere, il soggetto non presenta sintomi, a meno che non manifesti insufficienza renale. I sintomi dell’insufficienza renale sono:

Sensazione di debolezza e stanchezza

Sensazione di nausea

Diminuzione dell’appetito

Prurito

Sonnolenza o stato confusionale

Se la trombosi è stata causata da un aumento generale della coagulazione del sangue, si possono manifestare sintomi di coaguli di sangue in altri organi, come ad esempio: