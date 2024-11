Come viene diagnosticata la ritenzione urinaria?

Se il soggetto non riesce a urinare affatto, il medico sa che è affetto da ritenzione urinaria. Se si è in grado di urinare un po’, il medico esegue un esame per valutare la quantità di urina che rimane nella vescica.

Il medico chiede al soggetto di far fuoriuscire tutta l’urina che riesce

Può eseguire un’ecografia della vescica oppure inserire un catetere nella vescica per verificare se nella vescica è rimasta dell’urina

Se la quantità di urina rimanente è superiore a circa mezza tazza, viene diagnosticata la ritenzione urinaria

Inoltre, il medico esegue degli esami: