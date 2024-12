Dipende dalla gravità

Per i casi lievi di idrosadenite suppurativa, si iniettano corticosteroidi nell’area e si prescrivono antibiotici, come la tetraciclina, la minociclina, l’eritromicina o la clindamicina, da assumere per bocca (per via orale) per circa 7-10 giorni. Inoltre, vengono prescritte creme a base di clindamicina e resorcinolo da applicare sulla pelle (per via topica) e occorre detergere l’area con perossido di benzoile. Tutti questi farmaci possono essere usati in combinazione o singolarmente.

Per i casi moderati di idrosadenite suppurativa, vengono prescritti gli stessi antibiotici orali dei casi lievi e talvolta rifampicina (un altro antibiotico orale), ma per un periodo più lungo (da 2 a 3 mesi). Il medico potrebbe prescrivere alle donne farmaci che bloccano gli effetti degli ormoni sessuali maschili, come i contraccettivi orali, lo spironolattone o la finasteride. Il medico può incidere gli ascessi per consentire il drenaggio del pus. Le fistole vengono aperte e drenate.

Per i casi gravi di idrosadenite suppurativa il medico prescrive infliximab (per via endovenosa) o adalimumab (per iniezione sottocutanea) per ridurre l’infiammazione. L’isotretinoina o l’acitretina (per via orale), assunte per diversi mesi, possono ridurre l’infiammazione. Se il disturbo persiste, il medico asporta l’area interessata e quindi ripara la pelle o effettua un innesto cutaneo. Inoltre, è possibile ricorrere al trattamento laser per rimuovere la pelle o i peli danneggiati.

Anche se la buona igiene non cura la patologia, chiunque soffra di idrosadenite suppurativa deve mantenere una buona igiene della pelle e trattarla con delicatezza. Avvalersi di un supporto psicologico ed evitare cibi ad alto indice glicemico che contengono quantità elevate di carboidrati e zuccheri semplici o lavorati può aiutare, come pure perdere peso.