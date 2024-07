Visita medica della cute

La dermatite periorale si distingue dall’acne per l’assenza di punti neri e bianchi (comedoni). Distinguere la dermatite periorale dalla rosacea può essere difficoltoso. Comunque, la rosacea non causa la formazione di un’eruzione cutanea intorno alla bocca e agli occhi. Per formulare una diagnosi di rosacea piuttosto che di dermatite periorale, devono essere presenti altri sintomi della rosacea.

I medici si impegnano anche nell’esclusione di altri tipi di dermatite, come la dermatite seborroica e la dermatite da contatto.