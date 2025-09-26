Cosa devono sapere i pazienti sulla BPCO

Quando si parla dei pericoli del fumo, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è uno di essi. Infatti il fumo è la causa più importante di BPCO.

La BPCO è una causa comune di morte ed è responsabile ogni anno di circa 140.000 decessi negli Stati Uniti. Nelle persone che soffrono di BPCO l’espirazione di tutta l’aria dai polmoni richiede più tempo, spesso a causa del restringimento e del danno presente nelle vie aeree. Per questo motivo, rimane intrappolata aria nei polmoni. Nel tempo, provoca tosse cronica, respiro affannoso, limitazioni dell’attività fisica e un aumento del rischio di contrarre infezioni respiratorie.

Sebbene la BPCO sia una delle principali cause di morte, è possibile adottare delle misure per controllarla. Esistono trattamenti che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti e aiutarli a vivere più a lungo nonostante la BPCO. Quattro cose che i pazienti e le persone che li assistono devono sapere sulla BPCO.

1. La BPCO comprende altre condizioni respiratorie

BPCO è un termine generico che include bronchite ostruttiva cronica ed enfisema.

La bronchite cronica è definita come una tosse che produce espettorato per almeno 3 mesi nell’arco di 2 anni consecutivi. Quando la bronchite cronica determina un’ostruzione del flusso d’aria, si definisce bronchite cronica ostruttiva. Con enfisema si denota una distruzione diffusa e irreversibile delle pareti alveolari (le cellule che supportano le sacche d’aria, o alveoli, costituenti i polmoni) e l’ingrossamento di numerosi alveoli. Per confermare la diagnosi spesso si eseguono test di funzionalità polmonare.

La bronchite cronica e l’enfisema possono essere presenti simultaneamente nello stesso paziente. Il fattore determinante più importante delle condizioni generali e della funzionalità di un paziente è la gravità dell’ostruzione del flusso d’aria.

Anche se è spesso legata a fattori ambientali come il fumo, la BPCO può essere anche ereditaria. Se un soggetto sviluppa BPCO in giovane età, soprattutto in caso di anamnesi familiare, si misura il livello di alfa-1 antitripsina nel sangue per stabilire la presenza un eventuale deficit di alfa-1-antitripsina . Se il livello è basso, possono essere eseguiti ulteriori test genetici, a volte usando un tampone buccale (prelevato dalla guancia) o un prelievo di sangue pungendo un polpastrello (goccia di sangue essiccata), per confermare la presenza della malattia. Si sospetta questa malattia genetica anche quando la BPCO interessa soggetti che non hanno mai fumato.

2. La BPCO è diversa dall’asma

L’asma è un’altra malattia respiratoria molto comune che può causare sintomi simili alla BPCO. Oltre alla tosse produttiva di espettorato, i pazienti con asma e bronchite cronica possono presentare sibilo, respiro affannoso e ostruzione parzialmente reversibile del flusso d’aria. Alcuni soggetti possono anche presentare BPCO e asma simultaneamente, in quella che viene chiamata sindrome da sovrapposizione asma-BPCO. Chi è affetto da entrambi i disturbi viene trattato principalmente per l’asma.

Una differenza essenziale tra BPCO e asma è che l’ostruzione del flusso d’aria osservato nell’asma è completamente reversibile nella maggior parte delle persone, sia spontaneamente sia con trattamento. Nella BPCO, sebbene l’ostruzione del flusso d’aria dovuta all’enfisema generalmente non sia reversibile, lo spasmo del muscolo liscio bronchiale, l’infiammazione e l’aumento delle secrezioni di muco sono tutti potenzialmente reversibili. Sono disponibili farmaci per inalazione in varie forme, tra cui inalatori predosati manuali, inalatori a polvere secca e nebulizzatori, che possono aiutare a rilassare i muscoli delle vie aeree e ad alleviare i sintomi della BPCO.

Sia la BPCO che l’asma possono subire riacutizzazioni, note anche come esacerbazioni. Le riacutizzazioni dell’asma possono essere scatenate da allergie, infezioni e perfino dall’attività fisica. Nel caso della BPCO invece, le riacutizzazioni sono generalmente scatenate da un’infezione virale o dall’esposizione ad alti livelli di inquinamento atmosferico. Le riacutizzazioni della BPCO sono caratterizzate dal peggioramento del respiro affannoso e dalla produzione di un eccesso di catarro giallo o verde. Devono essere trattate il prima possibile.

3. Il trattamento tempestivo può aiutare

Uno dei più grandi miti che circondano la BPCO è che non c’è nulla da fare. In realtà esistono trattamenti efficaci, in grado di migliorare la capacità di svolgere attività fisica, ridurre i sintomi, migliorare la funzionalità polmonare complessiva e prolungare la sopravvivenza. La progressione della BPCO spesso richiede anni; prima vengono adottate misure proattive per affrontarla meglio è.

Mantenere uno stile di vita generalmente sano è un aspetto importante. Include mantenere un peso corporeo normale, fare attività fisica regolarmente e avere un’alimentazione sana. Oltre ai farmaci, come quelli per inalazione, tutti i pazienti con BPCO dovrebbero ricevere il vaccino antinfluenzale ogni anno. Sono utili anche la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione contro COVID-19 e virus respiratorio sinciziale (VRS).

4. Non è mai troppo tardi per smettere di fumare

La cosa più importante che si può fare per migliorare la propria salute quando si tratta di BPCO è smettere di fumare. In caso di ostruzione del flusso d’aria lieve o moderata, la cessazione del fumo spesso riduce la tosse, riduce la quantità di espettorato e rallenta lo sviluppo dell’insufficienza respiratoria. Smettendo di fumare si ottengono benefici in qualunque stadio della malattia.

Per smettere è meglio tentare diverse strategie contemporaneamente, tra cui:

Definire una data specifica da rispettare per smettere

Usare tecniche di modificazione del comportamento (rendere le sigarette difficili da ottenere o concedersi una ricompensa per l’astensione per periodi di tempo sempre più lunghi)

Consulenza e sessioni di sostegno di gruppo

Terapia sostitutiva della nicotina (gomme da masticare, cerotto cutaneo alla nicotina o usare un inalatore di nicotina, pasticche di nicotina o spray nasale a base di nicotina).

Farmaci progettati per ridurre il desiderio di tabacco

Esistono molte risorse destinate ai soggetti con BPCO per trovare una comunità e imparare a conoscere la malattia. La COPD Foundation offre informazioni sulla diagnosi e il trattamento della BPCO, nonché strumenti per assistere le persone affette da BPCO e chi le assiste Il Better Breathers Club dell’American Lung Association offre alle persone che convivono con malattie polmonari accesso a educazione, sostegno e la possibilità di mettersi in contatto tra loro.