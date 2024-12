* Le immunoglobuline sieriche standard sono un preparato contenente anticorpi ottenuti dal sangue (plasma) di persone con un sistema immunitario normale. Vengono impiegate per trattare diverse malattie. L’immunoglobulina dell’epatite B contiene anticorpi ricavati dal sangue di soggetti che presentano livelli elevati di anticorpi antiepatite B e viene iniettata per via intramuscolare oppure endovenosa.