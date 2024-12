Come si può determinare l’entità del danno causato da una contusione dell’occhio?

Il medico controllerà la vista ed esaminerà l’occhio. In presenza di una notevole tumefazione, può essere difficoltoso condurre un esame oculistico. Può essere necessario farsi visitare immediatamente da un oftalmologo (un medico specializzato in disturbi oculari). L’oftalmologo esaminerà l’occhio con strumenti speciali e può richiedere una TAC per ottenere ulteriori informazioni.