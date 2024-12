È importante far distendere il subacqueo con embolia gassosa arteriosa e somministrargli ossigeno immediatamente. Inoltre deve essere riportato in un ambiente ad alta pressione, in modo tale che le bolle d’aria vengano compresse e si dissolvano nel sangue. Molti centri medici sono forniti di camere ad alta pressione (di ricompressione o iperbariche) per questo scopo.

Il volo, anche a bassa quota, riduce la pressione atmosferica e permette alle bolle di espandersi ulteriormente, ma può essere giustificato se è utile a risparmiare tempo sostanziale per il trasporto della persona in una camera idonea. Se possibile, il soggetto deve volare in un aereo pressurizzato a livello del mare, oppure l’aereo deve volare all’altitudine minima compatibile con la sicurezza. È inoltre raccomandata l’ossigenoterapia.