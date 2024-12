Come viene trattata la frattura dell’anca?

Il medico interviene nel modo seguente:

Esegue un intervento chirurgico per riparare o sostituire l’anca lesionata

Prescrive la riabilitazione (esercizi di riabilitazione) per rafforzare la parte

Diversamente da molte altre fratture ossee, la frattura dell’anca richiede un intervento chirurgico.

Se la frattura è composta (non grave), il medico ripara l’anca utilizzando componenti di metallo che tengono le ossa fratturate in sede, in modo che possano guarire.

Se la frattura è scomposta (grave), il medico procede alla sostituzione dell’anca. Nell’intervento chirurgico di sostituzione dell’anca, l’estremità del femore viene rimossa e sostituita con una artificiale. Talvolta, viene sostituita anche la concavità dell’articolazione dell’anca.