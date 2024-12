Distorsioni del ginocchio e lesioni correlate

Talvolta, drenaggio del liquido

Protezione, riposo, ghiaccio, compressione e sollevamento

Tutore o immobilizzatore per ginocchio e stampelle

Talvolta intervento chirurgico

Se si è formato un eccessivo accumulo di liquido nel ginocchio, a volte il medico può drenarlo per alleviare il dolore e gli spasmi muscolari.

La maggior parte delle lesioni di entità lieve o moderata può essere inizialmente trattata con protezione, riposo, ghiaccio, compressione e sollevamento dell’arto (terapia PRICE), talvolta con una banda elastica di compressione indossata attorno al ginocchio e occasionalmente con un tutore o un dispositivo che lo sostenga e ne impedisca la flessione (immobilizzatore per il ginocchio). Gli immobilizzatori per il ginocchio sono utilizzati principalmente in caso di fratture o lacerazioni di grossi legamenti e non per le semplici distorsioni. Gli esercizi di mobilizzazione vengono iniziati presto.

Tutore con cerniera Immagine

In caso di distorsione grave del ginocchio, alcune persone devono portare un immobilizzatore per 6 settimane o più a lungo.

Alcune lesioni gravi dei legamenti o dei menischi richiedono la correzione chirurgica da parte di un chirurgo ortopedico. Questa viene solitamente eseguita attraverso una piccola incisione e una piccola sonda flessibile, una procedura definita chirurgia artroscopica.

Per le persone con lesioni di entità lieve o moderata sono consigliabili esercizi per rinforzare il ginocchio. Se le lesioni sono gravi, gli esercizi di rafforzamento vengono rimandati al periodo successivo all’intervento chirurgico.