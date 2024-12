Lesioni dell’apparato estensore del ginocchio

Valutazione medica

Radiografie

Risonanza magnetica per immagini

Esaminando il ginocchio, i medici possono essere in grado di dire quale struttura è lesionata. In presenza di dolore e gonfiore al ginocchio dopo un trauma, i medici chiedono alla persona di sedersi e cercare di estendere la gamba lesionata oppure di sdraiarsi sulla schiena e sollevarla. Se l’estensione o il sollevamento della gamba non sono possibili, è probabile una lesione del meccanismo estensore del ginocchio.

Il medico esegue anche una radiografia del ginocchio. La radiografia spesso mostra una lussazione o una frattura della rotula. Per esempio, una radiografia può mostrare una rotula posizionata più in alto rispetto alla sede normale sopra l’articolazione del ginocchio (chiamata rotula sollevata). Tale riscontro suggerisce una lacerazione del tendine rotuleo. Tuttavia, le radiografie possono apparire normali.

Una risonanza magnetica per immagini (RMI) può confermare la diagnosi.