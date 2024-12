Lacerazioni del tendine d’Achille

Consulto con un chirurgo ortopedico

Per le lacerazioni parziali e complete, tutore o gesso

Per alcune lacerazioni totali, intervento chirurgico

Chi subisce una lacerazione del tendine d’Achille viene solitamente inviato a un chirurgo ortopedico.

Per lacerazioni parziali e complete, presso il pronto soccorso viene applicato un tutore corto alla gamba lesionata. Il tutore mantiene il piede in una posizione in cui le dita dei piedi sono flesse verso il basso (definita flessione plantare). Tale posizione impedisce l’allungamento del tendine di Achille e aiuta la guarigione della lacerazione. Il tutore viene indossato per un breve periodo, quindi un chirurgo ortopedico decide se sia meglio applicare un gesso o intervenire chirurgicamente per riparare il tendine. In presenza di una lacerazione del tendine d’Achille non si deve caricare la caviglia danneggiata e occorre utilizzare le stampelle.

Alcune lacerazioni totali vengono immediatamente riparate chirurgicamente.

Una lacerazione parziale che provochi sintomi persistenti, per 3 mesi o più, può richiedere la correzione chirurgica.