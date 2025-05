Come viene trattate una distorsione del ginocchio?

Il trattamento dipende dalla gravità della distorsione.

Tutore con cerniera Immagine

Le distorsioni del ginocchio di grado lieve o moderato non necessitano di un trattamento particolare. Nelle prime 24 ore successive una distorsione, i medici prescrivono un trattamento chiamato terapia PRICE, che comporta:

la protezione del ginocchio con un tutore

il riposo del ginocchio, evitando di caricarlo e utilizzando una stampella

l’applicazione di impacchi di ghiaccio sul ginocchio

la compressione (avvolgimento) del ginocchio con un bendaggio elastico per evitare il gonfiore

l’elevazione della gamba per evitare il gonfiore

Può essere necessario indossare un tutore o un dispositivo che sostiene il ginocchio e ne impedisce la flessione (immobilizzatore per ginocchio). Il medico può prescrivere esercizi per rinforzare il ginocchio.

Per distorsioni del ginocchio gravi, può rendersi necessario:

portare una ginocchiera che mantenga il ginocchio in flessione per almeno 4-6 settimane

eseguire un intervento chirurgico

In caso di distorsione grave, non si deve usare il ginocchio finché il medico non indichi che è possibile farlo.

Se nel ginocchio si accumula una grande quantità di liquido, talvolta il medico utilizza un ago per drenare il liquido e ridurre il dolore.