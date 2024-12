Distorsioni della caviglia

Valutazione medica

Talvolta, radiografia per verificare la presenza di fratture

Il medico chiede informazioni in merito al modo in cui si è verificata la lesione ed esegue un esame obiettivo.

Inoltre, durante l’esame, muove l’articolazione della caviglia in vari modi per determinare la gravità della distorsione. Tuttavia, in presenza di dolore e gonfiore notevoli o di spasmi muscolari, l’esame viene solitamente rinviato fino a quando non vengano eseguite radiografie per accertare eventuali fratture.

Per valutare la caviglia, il medico effettua una delicata palpazione per determinare il punto in cui il dolore è più intenso. Se toccare la pelle sopra un legamento provoca un dolore intenso, il legamento probabilmente è lacerato. Se toccare la pelle sopra a un osso provoca dolore, l’osso potrebbe essere fratturato. Il gonfiore e gli spasmi possono rendere difficoltosa la valutazione della caviglia. In tali casi, i medici possono immobilizzare l’articolazione con un tutore ed esaminarla nuovamente in seguito, dopo diversi giorni.

Solitamente, il medico è in grado di diagnosticare una distorsione sulla base dei riscontri all’esame obiettivo. Tuttavia, talvolta si può eseguire una radiografia per verificare la presenza di una frattura, se

Il dolore è particolarmente intenso in determinate zone della caviglia o del piede.

Il paziente non è in grado di sostenere il proprio peso senza assistenza, sia immediatamente dopo la lesione SIA al pronto soccorso o presso l’ambulatorio del medico (per 4 passi), zoppicando o meno

Per verificare la presenza di altre lesioni si può eseguire una risonanza magnetica per immagini (RMI), soprattutto se la caviglia è ancora dolorante dopo 6 settimane di trattamento con protezione, riposo, ghiaccio, compressione e sollevamento dell’arto (terapia PRICE).