Per le distorsioni meno gravi, un reggibraccio ed esercizi per riacquisire la mobilità articolare

Per le distorsioni gravi, intervento chirurgico

Il trattamento delle distorsioni della spalla dipende dalla gravità e dal tipo di lesione.

Per le distorsioni meno gravi, come quelle di tipo I e tipo II, l’articolazione viene solitamente immobilizzata, in genere con un bendaggio, e vengono iniziati presto esercizi per mantenere la mobilità dell’articolazione.

Per alcune distorsioni gravi, come le lussazioni dell’articolazione acromioclavicolare, è necessario l’intervento chirurgico.