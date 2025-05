Il 6 ottobre 2021, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato l’uso diffuso di un vaccino contro la malaria tra i bambini dell’Africa subsahariana e di altre regioni dove è presente una trasmissione moderata-elevata della malaria dovuta a Plasmodium falciparum.

Se ci si reca o si risiede in una zona in cui è presente la malaria, è necessario:

Adottare misure per evitare le punture di zanzara

Assumere farmaci preventivi per uccidere i parassiti della malaria

Per evitare le punture delle zanzare:

Dormire sotto una zanzariera trattata con l’insetticida permetrina

Applicare repellenti per zanzare contenenti dietiltoluamide (DEET)

Indossare pantaloni lunghi e maglie a manica lunga, in particolare tra il crepuscolo e l’alba

Qualora si preveda l’esposizione a un gran numero di zanzare, indossare indumenti trattati con permetrina

Se si risiede in aree in cui è presente la malaria, spruzzare spesso insetticidi nelle case e nelle costruzioni annesse, applicare zanzariere su porte e finestre, e rimuovere gli eventuali ristagni d’acqua (come quelli in copertoni vecchi o vasi di fiori, o le pozzanghere), in cui le zanzare amano riprodursi.

Per prevenire la malaria si possono assumere farmaci. Ve ne sono di diversi tipi e il medico può consigliare quello appropriato in base al luogo in cui ci si reca e alle proprie condizioni di salute. L’assunzione del farmaco deve iniziare prima di raggiungere l’area in cui è presente la malaria.