Come viene diagnosticata un’infezione da tenia?

Come viene diagnosticata un’infezione da tenia?

Il medico riscontra la presenza di tenie nell’intestino con:

Un esame microscopico delle feci per verificare la presenza di uova di tenia

Le cisti di tenia negli organi vengono individuate mediante esami di diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata (TC) o la RMI (risonanza magnetica per immagini).